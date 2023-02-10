澳門酒店優惠！澳門重新開放入境旅行，不少港人都趁住假日快閃澳門旅遊歎美食！澳門新酒店葡京人推出超抵住宿優惠，每晚只需$599起，包入住高級大床房及早餐，更可以免費玩室內跳傘，如果想在澳門慢慢歎兩日一夜，即睇酒店優惠開搶日期及預訂方法！

澳門葡京人酒店每晚$599起！包入住高級大床房+早餐+室內跳傘體驗

澳門葡京人於2021年開幕，整體設計風格以「澳門」為主題，揉合現代風格及澳門1960年代懷舊元素，同時重現澳門的經典地標等，帶來滿滿的集體回憶！

（圖片來源：Trip.com）

酒店共提供574間客房及套房，更可以玩到多項娛樂活動，包括GoAirborne室內跳傘、澳門飛索、葡京人夜市等，以及歎到粵式餐廳、傳統地道冰室等，食玩買應有盡有！

Trip.com推出澳門葡京人快閃限量住宿優惠，每晚只需$599（未計稅；原價$2,575）就可以住到一晚雙人高級大床房，包早餐及雙人GoAirBorne新手試飛套票（每人1次室內跳傘體驗），優惠將於2023年2月17日早上10時開搶，名額有限，先訂先得！

Trip.com「日夜狂賞 Mega Sale」：澳門葡京人

優惠開搶日期：2023年2月17日早上10時

預訂網址：https://hk.trip.com/sale/w/4545/hk-megasale.html?locale=zh-HK

澳門葡京人

地址：澳門路氹溜冰路

電話：+853 8882 6888

交通：乘坐51號、59號及35號巴士，於溜冰路/葡京人站下車；乘坐輕軌於東亞運站下車，步行約5分鐘

其他訂房網站價格：Agoda｜booking.com