台北新酒店13間精選｜人均$213／1分鐘到捷運站／免費日式大浴場

台北新酒店13間精選！本文整合13間台北新酒店，當中包括來自日本的酒店品牌，還有性價比高之選，距離捷運站僅數分鐘路程，部分更設有日式大浴場，可眺望台北101大樓景觀等。想了解更多台灣高性價比住宿，可以同時閱讀《台北車站酒店推介10+必住住宿人均$83起！》；如想住西門町的話，也可順便看看《西門町酒店11間推介$115/晚起！》。訂酒店前不妨留意最新的 Agoda / Trip.com / Klook / Booking.com 酒店優惠碼，以及《香港01》讀者專享Trip.com酒店優惠碼詳情！（下列酒店價格只供參考，房價以訂房時為準。）

台北氣候宜人，民風純樸，風景又美，是香港人喜愛的旅遊城市。（hana_1_kang@ig）

台北新酒店【1】索拉利亞西鐵飯店台北西門（Solaria Nishitetsu Hotel Taipei Ximen）

索拉利亞西鐵飯店台北西門是日本西鐵酒店集團在台灣首個據點，2023年8月開幕，地點就在繁華熱鬧的西門町，旅客可以輕鬆步行到台北車站和西門町站，出行相當方便。酒店樓高28層，擁有298間客房，房間雖不算大，但光線非常充足，加上設計佈局合理，讓住客感到舒適和放鬆，高層市內景觀更是美麗。不少住客都大讚酒店職員服務殷勤，整體上很有日本酒店的感覺。

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索拉利亞西鐵飯店台北西門（Solaria Nishitetsu Hotel Taipei Ximen）

房價：人均約 HKD$350

地址：台北市萬華區中華路一段88號

交通：捷運西門町站步行4分鐘

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台北新酒店【2】寒居酒店（Humble Boutique Hotel）

第1間台北新酒店推介是寒居酒店，為寒舍集團旗下的酒店，於2022年全新開幕，由愛馬仕（Hermès）御用的建築團隊設計，營造出「都市桃花源」的氛圍，每個角落都充滿藝術氣息。這間台北酒店客房分為6種房型，每間房都有大片落地窗，自然光透入室內的感覺份外休閒！酒店距離松江南京捷運站僅1分鐘，交通非常方便，房價每晚$924起。

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寒居酒店（Humble Boutique Hotel）

房價：人均約 HKD$648

地址：台北市中山區松江路116號

交通：松江南京捷運站2號出口步行1分鐘

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台北新酒店【3】格拉斯麗台北飯店（Hotel Gracery Taipei）

第2間台北新酒店就是有「歌斯拉酒店」之稱的格拉斯麗台北飯店（Ｈotel Gracery Taipei）於2021年開幕，距離忠孝新生捷運站僅1分鐘路程，鄰近華山1914文化創意園區及知名早餐店阜杭豆漿。這間台北酒店主打日系風格，原木色調設計簡約舒適，房內更設有浴缸可以浸浴，整體設備新簇乾淨，房價每晚$684起。

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格拉斯麗台北飯店（Hotel Gracery Taipei）

房價：人均約 HKD$442

地址：台北市中正區忠孝東路二段89號

交通：忠孝新生捷運站步行1分鐘

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台北新酒店【4】新北新莊凱悅嘉軒酒店（Hyatt Place New Taipei City Xinzhuang）

新北新莊凱悅嘉軒酒店是國際品牌凱悅集團在台灣一間新開酒店，2022年開幕，鄰近捷運新北產業園區站，對面是宏匯廣場，購物方便。酒店共278間房，提供包括套房等多種房型，每間房間都有落地玻璃窗，智能電視可收看YouTube和Netflix等串流影音，房間和浴室都很寬敞舒適。酒店有一個戶外露天泳池，24小時開放。住客入住時還會送飲品券，可以晚上十點以前來酒吧兌換咖啡、汽水、啤酒等飲品。

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新北新莊凱悅嘉軒酒店（Hyatt Place New Taipei City Xinzhuang）

房價：人均約 HKD$472

地址：台灣新北市新莊區新北大道三段79號

交通：捷運新北產業園區站，步行約8分鐘

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台北新酒店【5】JR東日本大飯店 台北（Hotel Metropolitan Premier Taipei）

JR東日本大飯店台北於2021年開幕，為JR東日本集團海外首間豪華酒店，供應288間客房，設有都會客房、行政客房等房型可供選擇。客房以典雅的木紋風格為設計主調，寬敞且具有空間感，營造出優雅奢華的氣氛。

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酒店亦會為家庭旅客提供嬰兒床、澡盆等，帶小朋友入住都無問題。酒店距離南京復興捷運站僅1分路程，可以步行至遼寧夜市及小巨蛋，房價每晚$1,052起。

JR東日本大飯店 台北（Hotel Metropolitan Premier Taipei）

房價：人均約 HKD$535

地址：台灣台北市中山區南京東路三段133號

交通：南京復興捷運站步行1分鐘

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台北新酒店【6】台北時代寓所-希爾頓啟繽精選酒店（Hotel Resonance Taipei Tapestry Collection by Hilton）

台北時代寓所於2020年開幕，為希爾頓集團旗下的酒店，整體設計以「菲林」為主題概念，從外觀到內部裝潢都非常吸睛！這間台北酒店供應175間客房，設計具摩登現代感，當中更有超過40間「轉角客房」，景色開揚，可以眺望台北101，吸引不少人特意前往打卡！房價每晚$1,052起。

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酒店鄰近善導寺捷運站，附近有華山1914文化創意園區、多間人氣早餐店及咖啡店等，地下更有一間被稱為台北最美星巴克，打卡必訪！

台北時代寓所-希爾頓啟繽精選酒店（Hotel Resonance Taipei Tapestry Collection by Hilton）

房價：人均約 HKD$620

地址：台灣台北市中正區幸福里林森南路7號

交通：善導寺捷運站步行1分鐘

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台北新酒店【7】和苑三井花園飯店 台北忠孝（MGH Mitsui Garden Hotel Taipei Zhongxiao）

和苑三井花園飯店台北忠孝於2020年開幕，為日本三井集團旗下的花園系列酒店之一，設有大床房、雙床房及三床房等，又特別設計3款台灣主題房型，部分設有大型落地玻璃，景觀開揚之餘又可以打卡，適合1至3人入住。這間台北酒店同時設有台北酒店少見的日式大浴場，可以眺望窗外的空中庭園與台北夜景！每晚房價$916起。

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和苑三井花園飯店 台北忠孝（MGH Mitsui Garden Hotel Taipei Zhongxiao）

房價：人均約 HKD$538

地址：台北市大安區忠孝東路三段30號

交通：忠孝新生捷運站3號出口步行約30秒

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台北新酒店【8】路徒Plus行旅-站前館（Roaders Plus Hotel Taipei Station）

路徒Plus行旅（站前館）於2021年開幕，位於交通四通八達的台北車站前，室內設計玩味十足，如置身美式復古風遊樂園！這間台北酒店提供128間客房，客房位於24樓至35樓，高層可以飽覽台北夜景，房內設施齊備，小朋友更可以到酒店內的遊樂場放電，每晚房價最平$558起。

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路徒Plus行旅（站前館）房價參考。（Agoda）

路徒Plus行旅-站前館（Roaders Plus Hotel Taipei Station）

房價：人均約 HKD$294

地址：台北市中正區忠孝西路一段80號4F

交通：台北車站步行約5分鐘

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台北新酒店【9】日野苑（HINOENHOTEL）

日野苑酒店位於台北車站附近，交通可說是非常方便，而且附近有齊各類購物熱點、人氣咖啡店及餐廳等。大樓前身同樣是酒店，於2022年重新整修後開業，因此設施相當新穎。這間台北酒店提供雙人房及三人房等客房類型，設計以簡約為主。每個房間的浴室都是乾濕分離，部分更有雙人浴缸，適合家庭旅客自由行入住，每晚房價低至$426起，人均才約$213，想住價錢經濟的新酒店可以考慮！

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台北日野苑房價參考。（Agoda）

日野苑（HINOENHOTEL）

房價：人均約 HKD$213

地址：台北市中正區重慶南路一段18號

交通：台北車站步行約5至7分鐘

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台北新酒店【10】慕舍酒店（Hotel Mvsa+Michelin 2 Starred Molino de Urdániz）

慕舍酒店於2020年開幕，供應6種不同房型，適合1至4人入住。這間台北酒店最大的特色就是引入了世界7大酒莊，以及西班牙米芝蓮二星餐廳Molino de Urdaniz，餐廳甫一開張即獲得台北米芝蓮一星推介。而且每個樓層設有24小時開放的Super Bar點心吧，每日下午5至6時更會免費提供酒精飲品，喜歡品嘗美酒佳餚的朋友不可錯過！房價每晚$1,076起。

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慕舍酒店（Hotel Mvsa+Michelin 2 Starred Molino de Urdániz）

房價：人均約 HKD$345

地址：台北市中山區建國北路一段61號

交通：松江南京捷運站5號出口步行約6分鐘

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台北新酒店【11】臺北大直英迪格酒店（Hotel Indigo Taipei North）

洲際酒店旗下的台北英迪格酒店於2020年開幕，建築物概念源自磚窯文化及基隆河水岸生活，用上52萬片特製半山形手工窯燒磚，呈現出獨特的立體及陰影效果，而酒店大堂、餐廳及酒吧同樣充滿設計美感，客房設計則以色彩繽紛的時尚風格為主，房價每晚$1,108起。

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臺北大直英迪格酒店（Hotel Indigo Taipei North）

房價：人均約 HKD$541

地址：台北市中山區植福路200號

交通：劍南路捷運站步行8分鐘

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台北新酒店【12】金普頓大安酒店（Kimpton Da An Hotel）

金普頓大安酒店於2019年開幕，走簡約質感的設計風格，硬件設施保養相當好，予人感覺依然新淨，尤其是房間相當寬敝，採光又充足，令房間整體感覺舒適乾淨。此外，酒店地點位於大安區東區高級地段，距離捷運忠孝復興站很近，周遭環境寧靜舒適。酒店最大賣點是寵物有友善，歡迎旅客帶同寵物入住，不需額外收費。另外，酒店於每天傍晚5時半到6時半，都是「Happy Hour」，可免費紅白酒和啤酒等飲品，再加上職員態度親切有禮，住客都給予高評分。

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金普頓大安酒店（Kimpton Da An Hotel）

房價：人均約 HKD$770

地址：台北市大安區仁愛路四段27巷25號

交通：捷運忠孝復興站3號出口步行3分鐘

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台北新酒店【1】傑仕堡有氧酒店（Jasper Young Hotel Banqiao）

位於板橋站附近的傑仕堡有氧酒店2020年開幕，於訂房平台日Agoda上持續人氣高企，有數千住評論讚好，評分達到9.1分之高。酒店不單靠近捷運站，而且有大量車位可以免費停車，附近有大型商場「板橋大遠百」，內裡有許多人氣食店，又可步行至新北的大型聖誕活動會場。

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房間方面，傑仕堡有氧酒店的客房都寬敝舒適，尤其是擁有大型落地玻璃窗，採光充足之餘，更可以欣賞到市內景觀。酒店頂樓還有大浴池，讓旅客消除疲勞。另外，酒店有親子友善服務，提早預約可以借用嬰兒澡盆、椅凳和奶瓶消毒用具。

傑仕堡有氧酒店（Jasper Young Hotel Banqiao）

房價：人均約 HKD$275

地址：新北市板橋區縣民大道二段275號

交通：捷運環狀線板橋站出口4，沿縣民大道步行約10分鐘

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