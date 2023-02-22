台灣九份燈籠祭2月尾推出！台北官方旅遊局近日公布2月尾將推出首度舉辦的「九份紅燈籠祭」，屆時將於多個九份景點設期間限定打卡裝置，週末提燈夜遊活動，以及超多購物優惠可於現場活動使用！即睇內文了解地點時間詳情！

台灣九份燈籠祭2月尾首度開辦！設超多打卡位+夜遊活動+限量商品

終於恢復台灣自由行！台灣九份因天燈而聞名世界，一早已經是熱門旅遊景點。新北市政府觀光旅遊局上星期（2月18日）於社交平台Facebook公佈，將於2月24日至3月26日舉辦「九份紅燈籠祭」活動，想必是為了吸引遊客造訪台北九份山城！

圖片來源：新北市政府觀光旅遊局

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是次「九份紅燈籠祭」活動將於多個台北九份人氣景點設期間限定打卡裝置，由2月24日起每晚於六時至十時亮燈，地點分別是五番坑公園、金山岩、昇平戲院廣場以及九份老街週邊，裝置包括專為情人而設的心型燈籠、巨型燈籠佈景牆、九份民族風拱型橋裝置等，屆時各個大街小巷都會掛上紅燈籠，相信絕對可以讓大家瘋狂打卡！

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除設有多個大卡位之外，新北市政府觀光旅遊局還規劃提燈夜遊活動，將於2月24日起每周末登場！屆時會有免費導覽團帶領提燈參觀九份各景點，參加者還可以獲得傳統九份紙燈籠及祈福卡，可一起體驗祈福儀式！大家想參觀就記得去報名啦，每日限定20個名額，額滿即止。

圖片來源：新北市政府觀光旅遊局

「九份紅燈籠祭」活動與多間九份商店合作，只要掃描活動專屬QR Code（需預先下載新北行動支付應用程式），即可獲贈100點優惠券，限量4,000個名額，送完即止，準備去九份旅行的朋友不要錯過啦！

九份紅燈籠祭 詳情

地點：新北市瑞芳區九份

日期： 2023年02月24日至2023年03月26日

亮燈時間：18:00-22:00

電話：+886 229603456

