台灣櫻花2024｜賞櫻熱點10大推介　3萬棵櫻花林/賞全台最大柳垂櫻

台灣櫻花2024｜要賞櫻，除了日本和韓國，台灣也是個不錯的選擇。台灣每年的櫻花約在2月頭至3月尾於各縣市綻放。台灣櫻花品種繁多，風景也不輸日本。《香港01》「好食玩飛」記者順著台北到台南，為大家揀選了10個賞櫻地點，等大家方便Bookmark！



台灣櫻花美景合集！各縣市都有櫻花睇

台灣櫻花季節由1月開始，至4月結束。櫻花普遍會在1月率先轉暖的南部出現，「櫻花潮」其後再慢慢向中部及北部蔓延。到2月，櫻花會因全台回暖而於各縣市同時綻放。3月之後，櫻花會從南到北漸漸凋謝，至4月天氣變得炎熱後於北部消失。

一些位於地形較特殊之處（例如山谷、山峰）的櫻花會不依上述花期盛開，大家若想成功於指定位置賞花，可先向當地觀光部門查詢。

台灣賞櫻｜台北市 酒店預訂： Booking.com、Trip.com

台北市是台灣人口最密集的城市，雖高樓大廈林立，但大家可以在街頭、公園觀賞到櫻花。部份公園有晚上設有燈光照亮櫻花，讓大家賞夜櫻。台北市的櫻花普遍會於2月至3月期間綻放。去台北睇櫻花，可以順便睇埋台北9間新酒店推介！

台灣櫻花2024賞櫻熱點【1】中正紀念公園｜台日兩種櫻花任賞 地點方便

中正紀念公園除種植了原生種櫻花外，在10年前開始已於園區內栽植日本櫻花，如：大漁櫻、大寒櫻、修善寺寒櫻及河津櫻等。公園位於台北市中心，非常方便行程多半在台北市中心的朋友，不用遠行也能觀賞美麗的櫻花。

預計花期：2月中旬

地點：100台灣台北市中正區民主大道

交通：捷運新店線、南勢角線中正紀念堂站下（6號出口）



最新櫻花期可參考：國立中正紀念堂管理處

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台灣櫻花2024賞櫻熱點【2】內湖樂活公園｜3公里的櫻花步道 賞夜櫻之選

內湖樂活公園是台北觀賞夜櫻的聖地，園內種植了寒櫻、八重櫻、昭和櫻、吉野櫻多種櫻花，在台北逛完夜市，可預留時間到這裡觀賞夜櫻，沿著溪畔有長達3公里的櫻花步道，而且公園會在櫻花季時舉辦不同活動，相信能為你的台北之旅增添不少浪漫氣氛。

預計花期：1月26日至2月29日

地點：114台灣台北市內湖區康樂街61巷

交通：捷運文湖線到東湖站下車



最新櫻花期可參考：2024花IN台北

台灣櫻花2024賞櫻熱點【3】台北101｜都市賞櫻免攀山涉水

台北101除了是台北的地標之外，還是台灣旅行的觀光名勝。在台北於繁華的都市，一樣可以欣賞到櫻花，毋須為了看櫻花而攀山涉水，去這裡也是個不錯的選擇！

預計花期：2月至3月期間

地點：No. 7信義路五段信義區台北市台灣 110

交通：乘捷運至市政府站下(2號出口)前往



最新櫻花期可參考：台北101

台灣賞櫻｜台中市 酒店預訂：Booking.com、Trip.com

台中市內多處都種滿了櫻花，市內著名景點武陵農場更具有櫻花林，讓遊客走到櫻花樹下打卡。除了旅遊景點，后里區的泰安派出所外，亦長有色彩鮮豔的櫻花，吸引無數台中人專程到訪。台中市的櫻花普遍會於2月至3月期間綻放。

台灣櫻花2024賞櫻熱點【4】武陵農場｜佔地200公頃 3萬棵浪漫櫻花林

武陵農場的櫻花季每年也吸引一大批人前往賞櫻，武陵櫻花區佔地200公頃，共有3萬棵櫻花，粉紅色的花海佈滿整個花林，充滿浪漫氣氛。當中波浪路的櫻花隧道、武陵茶莊和武陵醫療站也是不容錯過的賞櫻地點。

預計花期：2月8日至2月29日

地點：42495台灣台中市和平區武陵路3-1號

交通：台中、宜蘭或羅東出發：乘坐1751至武陵農場站



最新櫻花期可參考：國軍退除役官兵輔導委員會武陵農場

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台灣櫻花2024賞櫻熱點【5】泰安派出所｜櫻花隧道被花海包圍

泰安派出所沿路也有不少八重櫻綻放，雖然櫻花隧道不算長，但勝在兩旁的櫻花茂密，櫻花樹的高度與人的距離很近，走進隧道猶如被花海包圍，在這裡拍照保證有滿滿的收穫。

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預計花期：2024年2月中旬（有待公佈）

地點：421台灣台中市后里區安眉路1號

交通：搭乘211、214號公車於泰安派出所站下車



最新櫻花期可參考：泰安派出所官方Facebook

台灣賞櫻｜南投縣 酒店預訂： Booking.com、Trip.com

位於台灣島中央的南投縣有多座高山，大家能夠在縣裡不少區域遠足，沿途賞花。在信義鄉近龍谷茶業，有著一棵被喻為全台最大的柳櫻「柳櫻王」；而在同鄉內的阿本農場，櫻花凋謝後會散落於水池上，相當有詩意。南投縣的櫻花普遍會於1月至3月期間綻放。

台灣櫻花2024賞櫻熱點【6】九族文化村｜日本唯一認證的賞櫻聖地 日夜櫻花海

九族文化村的園區內種植了5000株以上的櫻花樹，也是唯一日本海外認證的賞櫻聖地。在櫻花季，數以千計的櫻花會形成櫻花大道，充滿日劇氛圍。九族文化村還貼心地規劃日式浪漫的季節限定活動與節目，如人力拉車、戀愛神社，還有和服租借活動，讓你仿如置身日本。此外，展區在夜晚還設計了唯美的燈光效果，配合湖面倒影形成的櫻花海，無論在早上還是晚上來賞櫻都有不同體驗。

預計花期：2月1日至2月26日

地點：114台灣台北市內湖區康樂街61巷

交通：

1／火車搭乘台鐵到台中火車站再轉搭南投客運台灣好行6670到九族

2／高鐵搭乘搭南投客運台灣好行6670到九族

3／客運搭乘國光客運到埔里再轉搭南投客運6665、6666、6667到九族



最新櫻花期可參考：農業氣象觀測網

台灣櫻花2024賞櫻熱點【7】草坪頭玉山觀光茶園｜全台最大「柳垂櫻」

草坪頭玉山觀光茶園有多個賞櫻地點，其中龍谷茶業的龍谷茶廠，入口處有全台最大的「柳垂櫻」，從太平巷的巷頭到巷尾也會滿佈花開，沿路一直走到明生茶業的小徑也有櫻花相伴，風景非常壯觀。

預計花期：2024年1月27日至3月10日

地點：556台灣南投縣信義鄉太平巷113之1號

交通：乘搭客運：水里→草坪頭→草坪頭高山茶園(草坪頭茶園入口處設有公車亭)



最新櫻花期可參考：草坪頭玉山觀光茶園櫻花季

台灣櫻花2024賞櫻熱點【8】阿本農場｜海拔920公尺的櫻花農場

阿本農場的櫻花園位於南投水里鄉二部產業道路上，是私人農場，門票為每人300台幣。農場在2023年才正式開放，被很多人分享後才爆紅。櫻花園海拔約920公尺，來賞櫻的朋友可以一邊眺望高處的景色，一邊觀賞盛開的櫻花。

預計花期：園主已於1月7日開放賞花，確實花期留待園主公佈

地點：553台灣南投縣水里鄉水信路二段60號

交通：於水里鄉郡坑村活動中心乘搭接駁車直達



最新櫻花期可參考：阿本農場園主Facebook

台灣賞櫻：雲林縣｜預訂酒店： Booking.com、Trip.com

雲林縣的櫻花普遍會於1月至3月期間綻放。在縣內東部，有著一個被形容如蓬萊般優美的石壁風景區。在景區內，櫻花與「花中四君子」之一的竹同時佇立於山上，讓大家拍出郊外翠綠中帶嫩紅的美色。

台灣櫻花2024賞櫻熱點【9】石壁風景區｜登山穿梭竹林 賞萬棵櫻花樹

位於雲林縣的石壁風景區，是近年開始廣為人知的賞花景點。草嶺石壁大約種植10,000棵櫻花樹，分佈面積約18公頃。石壁風景區剛開始時並不是以櫻花聞名，而是茂密的竹林景觀，吸引了不少人前往。山道縱橫交錯、綿延不絕，是喜歡登山的旅客不容錯過的地方。

預計花期：2月至3月之間

地點：553台灣南投縣水里鄉水信路二段60號

交通：於斗六火車站轉搭台灣好行雲林草嶺線至石壁



最新櫻花期可參考：石壁蘇家農場官方Facebook、雲林縣政府全球資訊網

台灣賞櫻｜高雄市 酒店預訂：Booking.com、Trip.com

高雄市位於緯度較低的南部，是每年全台最早可賞櫻的縣市之一，縣內的櫻花普遍於1、2月盛開。在海拔接近1500米高的二集團，櫻花在山間裡的寶山二集團櫻花公園裡綻放。或許是高山的交通較不便，這裡的人流較少，大家在此賞花時不用怕人擠人，甚至可以於草地上放蓆子後，一邊野餐，一邊欣賞櫻花在風中飄蕩的美態。

台灣櫻花賞櫻景點【10】寶山二集團櫻花公園｜山櫻花、河津櫻、八重櫻免費任賞

寶山二集團櫻花公園，是台灣高雄地區著名的賞櫻地點，園區的櫻花種植近5000株不同品種的櫻花，如：山櫻花、河津櫻、八重櫻與吉野櫻等品種，盛放時佈滿整個公園。因處於高地，所以眺望更廣闊的景色，沿途可飽覽花海，而且費用全免。

預計花期：約每年1-2月

地點：848台灣高雄市桃源區荖濃溪林道寶山巷

交通：於水里鄉郡坑村活動中心乘搭接駁車直達



最新櫻花期可參考：茂林國家風景區