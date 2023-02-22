【台灣消費金】為爭取國際觀光客到台灣旅行，台灣交通部或向自由行旅客派發台灣消費金——5,000台幣（約港幣$1,300），旅行社到台灣每團可獲1萬元至2萬元台幣台灣消費金（約港幣$2,500至5,000）。台灣已於2月20日恢復港澳旅客入境自由行，即睇最新入境安排！

台灣消費金｜擬向旅客派港幣$1,300消費金！入境安排+入台證申請

根據台灣傳媒報道，為了吸引更多海外旅客到台灣旅遊，台灣交通部長今日（22日）表至，自由行旅客到台灣旅行，有機會可以獲得5,000台幣台灣消費金（約港幣$1,300），旅行社到台灣則可以每團獲得1萬元至2萬元台幣資助（約港幣$2,500至5,000）。

（圖片來源：frolda/Unsplash）

交通部又指，為了達成今年到台旅客600萬人次的目標，正積極研究「加速擴大吸引國際觀光客方案」，相關經費已納入疫後特別條例編列預算；又表示今年促進國際旅客自由行到台灣旅行、加速團客到台及穩定旅宿服務能量等3大策略，期望可以有助恢復台灣觀光產業盡快復甦。

（Vernon Raineil Cenzon/Unsplash）