東京機票優惠！全日空（ANA）突發推出東京機票優惠，來回連稅$3,870起，每人更有2件23公斤寄艙行李，瘋狂掃貨都無問題！ANA東京機票優惠由即日起開賣，即睇出發日期及航班時間！

ANA全日空東京機票優惠！東京羽田來回連稅$3,870、包2件23KG行李

日本傳統航空公司全日空（ANA）突發推出東京機票優惠！由即日起，ANA官網推出限時5日「HELLO BLUE SALE」東京機票優惠，來回連稅$3,870起，每位包兩件23公斤行李，可以瘋狂購物買手信！出發日期由2023年4月10日至10月31日。

全日空（ANA）突發推出東京機票優惠。（資料圖片）

ANA曾榮獲SKYTRAX評選為旅客服務最高等級「5星」航空，更可以歎到美味飛機餐，這口價可以說是非常超值！官網現時仍然見到優惠票價，想體驗日式高質機艙服務，記得不要錯過！

ANA突發推出東京機票優惠。（全日空官網截圖）

航班時間方面，ANA飛東京羽田的航班時間不算太好，去程NH860下午2時45分出發，回程航班NH859則為上午8時40分，午機去早機返，前後可能會浪費兩日時間，有興趣入手的朋友可能要留意一下！

ANA東京羽田航班時間。（全日空官網截圖）

ANA全日空東京機票優惠

優惠日期：由即日起至2023年2月28日

出發日期：2023年4月10日至4月28日、5月10日至7月9日、8月21日至10月31日（機票有效期為3-14日）

預訂網址：https://www.ana.co.jp/zh/hk/plan-book/promotions/hellobluesale

