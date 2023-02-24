【澳門景點】不少人對澳門旅遊景點的印象是美食、歷史城區、賭場及度假村，其實除了這些市內景點，澳門的郊外景點亦值得一逛！記者向已遊覽澳門多次的朋友介紹一個有著與澳門市區景色截然不同的景點，讓大家瞧瞧澳門的另一面。

澳門景點｜澳門都有超美吊橋及水塘景色！向日葵及滑草場 附交通

澳門的面積不算，但亦有著不少天然資源。除了在澳門半島有著高樓大廈，在南部的路環亦有著湖光山色。已逛膩了澳門市區的朋友，下次到訪澳門時，不妨到路環的黑沙水庫郊野公園走走。

（圖片來源：澳門自然網）

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黑沙水庫郊野公園位於路環的一個山谷，鄰近黑沙海灘。在郊野公園裡，具有不少設施，讓大家嬉戲、感受大自然！在指定日子，小朋友更可以在這裡滑草！

黑沙水庫郊野公園裡的遊客（圖片來源：澳門特殊奧運會）

黑沙水庫郊野公園設施【1】夏葵園

大家可乘搭巴士15或21A號綫，於黑沙水庫下車前往郊野公園。到達郊野公園後，大家可先到達種滿向日葵的夏葵園。在向日葵花期期間，大家可以在這裡與1,500棵已盛開的向日葵來一張大合照！澳門政府會不定期換走已凋謝的花，尚不想向隅，可以在到訪前查詢換花時間。

黑沙水庫郊野公園設施【2】黑沙水庫吊橋

離開夏葵園後，大家可以向北走。在步上黑沙水庫吊橋後跟水塘風光打卡。這條吊橋雖然模規不算太大，但予人台灣吊橋的感覺， 更有人將它譽為「澳門版菁山吊橋」。在水上活動中心開放的日子，大家可以站在橋上，為在水塘裡踩腳踏船的朋友拍照。

黑沙水庫郊野公園設施【3】黑沙水庫水上樂園

在大橋的北端旁邊，有一間提供腳踏船租借服務的水上活動中心——黑沙水庫水上樂園。在疫情前，大家可以在水庫裡一邊踩船，一邊觀賞波光粼粼的水塘景緻。水上活動中心目前停開，想踩腳踏船的朋友看來要多等一會。

黑沙水庫郊野公園設施【4】兒童滑草場

在黑沙水庫畔環遊一圈後，父母可以帶同子女到兒童滑草場，讓子女盡情「放電」——感受在山坡衝刺的快感！場內免費提供遊樂設備，為小朋友在真草山坡上帶來刺激感！

（圖片來源：市政署）

要注意，兒童滑草場並非每天開放，到訪滑草場前，應瀏覽市政署網頁（https://nature.iam.gov.mo/c/countrypark/detail/9bdd239f-a241-4c95-b9bc-6a0f3e4de1a0）查詢開放時間，以免小朋友吃閉門羹而失落。

黑沙水庫郊野公園

地點：澳門路環近黑沙海灘

開放時間：24小時，個別設施的開放時間可瀏覽市政署網站https://nature.iam.gov.mo/c/countrypark/detail/9bdd239f-a241-4c95-b9bc-6a0f3e4de1a0

交通：乘搭巴士15或21A號綫，於黑沙水庫下車

