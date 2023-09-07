箱根溫泉酒店7大推介｜無邊際露天溫泉／一泊二食／人均$613起

箱根溫泉酒店7大推介必住旅館！去東京自由行，前往近郊來一趟溫泉之旅也是不錯的選擇。其中，箱根溫泉位於東京近郊，是不少當地人和遊客首選的熱門溫泉區。今次推介7間箱根溫泉酒店，大部分房間設有私人溫泉風呂，私隱度極高，更有一間設「無邊際溫泉」，在半空中飽覽絕美景色。可以順道看看箱根交通懶人包！此外，去關西地區旅行時，不妨考慮來一趟有馬溫泉之旅！訂酒店之前不妨留意一下最新的 Agoda / Trip.com / Klook / Booking.com 酒店優惠碼，以及《香港01》讀者專享Trip.com酒店優惠碼詳情！打算自駕遊亦可看看最新自駕遊租車優惠碼！（以下酒店價格只供參考，房價以訂房時為準。）

箱根溫泉酒店推介【1】箱根蘆之湖花織旅館（Hakone Ashinoko Hanaori）

箱根蘆之湖花織旅館（Hakone Ashinoko Hanaori）於2017年開業，室內主打溫暖的淡木色系和式風格，大廳旁的落地玻璃窗可以直接眺望蘆之湖，更特別設有戶外區，可以在水池中間享受被大自然包圍的感覺，亦可在足浴區一邊泡腳、一邊欣賞風景！酒店餐廳以自助餐形式供應一泊兩食，主打當季食材和洋食，相當精緻。旅館位置亦非常方便，距離箱根空中纜車「桃源台」站僅2分鐘路程！

箱根蘆之湖花織旅館 Hakone Ashinoko Hanaori

房價：人均HKD$999.5起

地址：神奈川縣足柄下郡箱根町元箱根桃源台160

交通：桃源台站步行2分鐘；小田原站西口乘搭免費穿梭巴士（需要提前預約）

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箱根溫泉酒店推介【2】箱根強羅英迪格酒店（Hotel Indigo Hakone Gora）

箱根強羅英迪格酒店（Hotel Indigo Hakone Gora）於2020年開幕，酒店及客房均帶有濃厚的日本文化，如浮世繪和昭和風裝飾等，別具時尚設計感。酒店位於強羅地區的早川河畔，櫻花季前來入住酒店的河景客房，更可以在觀賞到宮城野早川堤之櫻的盛況！雖然房價相對較高，但勝在所有房間都設有私人溫泉風呂，享受愜意的私人時光，而且距離強羅站亦僅5分鐘步程，出入都非常方便！

箱根強羅英迪格酒店（Hotel Indigo Hakone Gora）

房價：人均HKD$1,128起

地址：神奈川県足柄下郡箱根町木賀924-1

交通：強羅站步行5分鐘

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箱根溫泉酒店推介【3】箱根水明莊（Hakone Suimeisou Hotel）

箱根水明莊 （Hakone Suimeisou Hotel）位於箱根湯本站對面，前往箱根溫泉商店街亦只需5分鐘步程，地理位置極佳！酒店採用傳統日式風格，鋪設榻榻米地板，分為和室及和洋室房型，日系感覺濃厚！酒店亦設有24小時開放的大浴場、露天風呂及私人露天風呂，無論幾點都可以泡溫泉！酒店更提供一泊二食，可以品嚐到豐盛日式會席料理！

箱根水明莊 (Hakone Suimeisou Hotel)

房價：人均HKD$1,045.5起

地址：神奈川縣箱根町湯本702

交通：箱根湯本站步行2分鐘

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箱根溫泉酒店推介【4】箱根強羅溫泉季之湯雪月花（Tokinoyu Setsugetsuka）

箱根強羅溫泉季之湯雪月花（Tokinoyu Setsugetsuka）位於箱根登山鐵道「強羅站」附近，僅需步行1分鐘即可到達！酒店四周均被山川環繞，景色相當優美，四季都可以欣賞到大自然絕美景色。酒店客房有日式、洋式及和洋式風格可供選擇，每間客房內都有露天溫泉浴池，另有露天溫泉、室內溫泉、私人湯屋、岩盤浴等，選擇困難症都可以盡情享受！除了提供一泊兩食，浸完溫泉亦可享用免費雪條或乳酸飲品，讓你享受加倍！

箱根強羅溫泉季之湯雪月花 （Tokinoyu Setsugetsuka）

房價：人均HKD$778起

地址：神奈川縣足柄下郡箱根町強羅1300-34

交通：強羅站步行1分鐘

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箱根溫泉酒店推介【5】箱根小涌園天悠旅館（Hakone Kowakien TEN-YU）

箱根小涌園天悠旅館（Hakone Kowakien TEN-YU）位於箱根小涌谷溫泉區的一處高台，絕佳的地理位置可以將箱根的大自然景色盡收眼底，日出和黃昏的絕美景色更吸引不少遊客慕名到訪！此外，酒店客房採用日本和室設計，簡約又有特色。除了每間客房均設有私人露天溫泉風呂，更有無邊際溫露天泉「浮雲之湯」！除了可以邊浸溫泉邊欣賞景色，更非常打卡able！酒店更提供免費穿梭巴士直達酒店，最適合怕麻煩的旅客！

箱根小涌園天悠旅館（Hakone Kowakien TEN-YU）

房價：人均HKD$1,339.5起

地址：神奈川縣足柄下郡箱根町二ノ平1297

交通：天悠巴士站步行1分鐘、小涌園巴士站步行12分鐘、強羅站乘搭酒店穿梭巴士

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箱根溫泉酒店推介【6】箱根蔦屋溫泉旅館（Onsen Guest House Tsutaya）

箱根蔦屋溫泉旅館（Onsen Guest House Tsutaya）是繼承自江戶時代開業的湯宿，於2019年翻新老旅館後開幕，酒店設計融合了現代時尚與日式傳統風格，同時結合Guest House與溫泉旅館特色，不論是家庭旅客或獨遊旅客都適合到訪，更可以從而認識新朋友！酒店供應的溫泉是被譽為「箱根七湯」之一的底倉溫泉，具有舒緩肌肉酸痛的效果，想好好放鬆的人就最適合了！

箱根蔦屋溫泉旅館（Onsen Guest House Tsutaya）

房價：人均HKD$656.5起

地址：神奈川縣足柄下郡箱根町底倉240-1

交通：神社下巴士站步行1分鐘

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箱根溫泉酒店推介【7】箱根湯本富士屋酒店（Yumoto Fujiya Hotel）

箱根湯本富士屋酒店（Yumoto Fujiya Hotel）位於箱根風景區入口，距離箱根湯本站只需步行3分鐘，出入非常方便！酒店供應多種房型，包括日式房、西式房及和洋房，更設有露天溫泉、室內溫泉、私人湯屋、SPA、按摩等多種選擇，定有一種合你心意！此外，酒店除了有壽司店、懷石料理餐廳，亦有中菜廳及法國料理餐廳，即使足不出戶都可以品嘗多國美食！

箱根湯本富士屋酒店（Yumoto Fujiya Hotel）

房價：人均HKD$613起

地址：神奈川県足柄下郡 箱根町湯本256-1

交通：箱根湯本站步行3分鐘

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