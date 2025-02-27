台灣悠遊卡實用購買教學！指定商戶有折　設套票包交通+景點門票

台灣悠遊卡購買實用教學！台灣與香港距離較近且風光優美，不少人視為香港的後花園。趁假期到台灣「快閃」的朋友，不妨於旅程中使用悠遊卡，不但減省大家找零錢時間，更可在光顧指定商戶時得到優惠，減少旅費！



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悠遊卡購買實用教學 有套票包交通及景點門票

相信在香港生活已多年的朋友對八達通並不會陌生，而悠遊卡則猶如台灣版的八達通，乃當地最常見的儲值卡。悠遊卡一經啟用後，可無限期使用，大家只要將悠遊卡保存好，下次再到訪台灣時仍然可利用卡內的餘額付款，不限縣市，相當方便。

悠遊卡能夠於台灣各個縣市使用，主要鐵路、公車（巴士）路綫、渡輪路綫及計程車車隊皆接受以悠遊卡繳付車資。大家以悠遊卡繳付車資、可以省卻找零錢、購買車票的過程與時間，讓大家前往各大景點的旅程更便捷。

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此外，部份商戶包括Pizza Hut、KFC、屈臣氏、品川蘭、鮮五丼等會不定期為以悠遊卡付款的客人提供優惠或贈品，詳情可瀏覽悠遊卡官方網站，優惠資訊不定期更新。

可於悠遊卡官方網站瀏覽最新優惠。（圖片來源：悠遊卡）

除了一般的悠遊卡，前往北台灣觀光的朋友，可以考慮購買悠遊卡「悠遊套票」，包括「Taipei Pass台北觀光護照」及「北北基好玩卡」，以節省車費上的開支。

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Taipei Pass台北觀光護照 無限次乘台北市與新北市捷運與公車

購買了悠遊卡「Taipei Pass台北觀光護照」的朋友，可以於指定日期內，無限次乘搭台北市與新北市捷運與公車，以及「台灣好行」6條路線——九份金瓜石線、北投竹子湖線、木柵平溪線、皇冠北海岸線、黃金福隆線及濱海奇基線。「Taipei Pass台北觀光護照」有一至五日券可選擇，售價由台幣180元起（港幣約43元）。

而「Taipei Pass台北觀光護照」當中另有一款「貓纜版觀光護照（一日券）」，除了原有捷運、公車在一日內可無限搭乘外，還可搭貓空纜車三次，售價為台幣350元（約港幣83元）。

貓空纜車（圖片來源：臺北市政府觀光傳播局）

至於悠遊卡「北北基好玩卡」則分為4種版本，持有「交通暢遊版」的朋友，除了能夠無限次乘搭台北市與新北市捷運與公車、「台灣好行」6條路線，亦可以無限次乘搭基隆的公車。其他版本的「北北基好玩卡」，更包含了台北101觀景台、國立故宮博物院等景點的門票，大家可根據需要選購，同樣有一至五日券可選擇，售價由台幣210元起（港幣約50元）。

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新北捷運（圖片來源：新北捷運）

悠遊卡「悠遊套票」各種類、版本、價錢與售賣地點可參閱悠遊卡官方網站：

悠遊卡官方網站

大家在台灣各大機場皆能夠購買悠遊卡或為卡增值（圖片來源：桃園國際機場）

未擁有的悠遊卡朋友，可於7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富、OK超商、悠遊卡客服中心以及臺北捷運、桃園捷運或高雄捷運各車站的旅客詢問處購買悠遊卡。悠遊卡售價為新台幣100元（約港幣23元），與八達通不一樣，卡並不具押金，即使退卡亦不會得到退款。而悠遊卡上餘額快將要不足時，大家可以到以下地點為悠遊卡增值：

（圖片來源：悠遊卡）

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