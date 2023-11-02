台灣新景點9大推介2023｜湖邊咖啡店打卡／北眼平台睇夜景 附地址

台灣新景點2023！台灣風光優美且鄰近香港，是不少人「快閃假期」的好去處！《香港01》「好食玩飛」記者為大家整合了9大台灣新景點，方便大家計劃行程。新景點包括台北表演藝術中心、龍貓隧道、劍潭山全新觀景平台等，涵蓋台北、台南、高雄等地，即看台灣新景點地址及交通詳情！台北哪間酒店性價比高？可以參考台北新酒店推介。

近水樓台湖畔森林咖啡（圖片來源：tw_wheretogo）

台灣新景點推介【1】新北市：新北歡樂耶誕城

台灣最著名的大型聖誕活動——「新北歡樂耶誕城」今年載譽歸來。一如以住，今年活動繼續於新北市市中心多處舉辦。

新北歡樂耶誕城（圖片來源：新北市政府）

大家可以在新北市市民廣場逛聖誕市集、與巨型聖誕樹——「甜點星」及樹底的甜品裝飾打卡，亦可以在板橋車站站前廣場跟大型聖誕裝飾——「魔幻蛋糕城」、「翻糖馬卡龍」、「糖果屋」合照留念。市內的多條行人天橋、大道上也掛滿了聖誕燈飾，讓大家在市內倘佯的同時感到溫暖。

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新北歡樂耶誕城

地點：

新北市市民廣場（新北市板橋區中山路一段161號）；

板橋車站站前廣場（新北市板橋區縣民大道二段7號）；

萬坪公園（新北市板橋區文化路、新府路口）；

府中商圈（府中廣場、重慶路徒步區）等

日期：2023年11月17日至2024年1月1日

開放時間：每個地點不一，詳情可參閱官方網站



台灣新景點推介【2】雲林縣：近水樓台湖畔森林咖啡

近水樓台湖畔森林咖啡在今天春年開幕，是一個讓人感受到湖畔風情的園區。大家可以在園區裡的咖啡室一邊慢慢細味咖啡，一邊欣賞湖景。大家亦可以暢玩湖邊的大鞦韆，感受一下「好像快要墮進水裡」的快感。此外，湖邊設有多座以甜品為主題的裝飾，讓大家拍下美照。

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此外，

地址：雲林縣斗六市文化路646巷137號

開放時間：平日10:00 - 18:00（平日，周二休息）；10:00 - 20:00（假日）

票價：新台幣200元（約港幣$48）



台灣新景點推介【3】台北市：台北表演藝術中心

位於台北士林夜市附近的台北表演藝術中心（北藝中心），於2022年8月開幕後，已吸引不少人前往參觀。北藝中心外觀為一個巨型球體，與香港太空館頗為相似，內裡設有一條回路，可以貫穿劇場後台、觀景天台等建築空間，不時會舉辦各樣展覽、藝術表演活動等。

台北表演藝術中心

地址：台北市士林區劍潭路1號

開放時間：12:00 - 21:00（星期二至日， 星期一休館）

售票中心：提供購票、取票、退票服務，並提供現金及信用卡交易。



台灣新景點推介【4】台北市：劍潭山步道北眼平台/微風平台

台北龍尾穴劍潭山最近開放全新觀景平台「微風平台」及「北眼平台」，其隱身在圓山風景區山頭上，設有一個純白色的球體平台，平台採用縷空設計，可以隨時欣賞到無邊際的景色，黃昏可以睇日落，晚間則可眺望夜景，更可以望到全新台北表演藝術中心建築，行山愛好者更可以於劍潭山、老地方等遊覽，是必去不可的台灣景點之一。

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眼平台/微風平台

地址：台北市龍尾穴劍潭山圓山風景區

前往方法：乘搭捷運至劍潭站下車，向劍潭青年活動中心穿越地下道，由中山北路圓山風景區牌樓登山口進入。



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台灣新景點推介【5】台北市：新富町文化市場

位於台北的新富町文化市場，早於日治時期1935年成立，前身為舊式老市場。近年經過活化轉型為市場文化，並命名為「新富町文化市場U-mkt」，並保留了部分日本時期的建築，四周圍繞著紅磚牆，更有大量開窗與中央天井設計，日光下更顯舒適，打卡一流。此外，市場設有各樣店舖，不時更會舉辦市集、表演文化活動等，絕對是文青聚腳地！

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新富町文化市場

地址：台北市萬華區三水街70號

開放時間：10:00 - 18:00（星期一休息）

交通方法：龍山寺捷運站出口旁邊



台灣新景點推介【6】台北市：大稻埕碼頭貨櫃市集

位於台北的大稻埕碼頭貨櫃市集，於2021年4月正式開幕，其坐落在大稻埕碼頭位置，是熱門的全新夜生活景點，設有水岸咖啡廳、各式小販攤檔，旅客可以在此大歎美食之餘，更可以在市集閒逛購買各樣小物，一邊吹海風欣賞夜景，相當寫意。周末不時更有樂團演出及木偶秀等，大家去台北不妨留意！

大稻埕碼頭貨櫃市集

地址：台北市大稻埕碼頭五號水門

開放時間：16:00 - 00:00（星期一至五）、12:00 - 00:00（星期六至日、國定假日）



台灣新景點推介【7】新北市：瑞三鑛業整煤廠

猴硐除了猴硐貓村外，位於猴硐車站附近的「瑞三礦業整煤廠」，曾經為台灣第一大煤礦公司，1990年停業後閒置超過30年，早前當地政府啟動修復工程，復原煤廠的舊時風貌。旅客可以到此欣賞匠藝之美，附近還有願景館、礦工宿舍等供參觀，以了解礦業歷史，更可前往新景點「三貂嶺生態友善隧道」打卡，觀賞熱帶林、瀑布豐富景觀！

瑞三整煤廠

地址：新北市瑞芳區柴寮路42號

開放時間：09:00 - 18:00（星期一至日）

交通方法：乘搭平溪線火車到猴硐站下車，步行3分鐘可抵達。



台灣新景點推介【8】高雄市：龍貓隧道

台灣高雄推出最新輕軌「龍貓隧道」打卡景點，更被譽為「全台最美輕軌段（C20至C24站）」，「C21A內惟藝術中心站」及「C21美術館站」之間有一條達500米長的小葉欖仁隧道，尤如置身動畫《龍貓》隧道中，不過要留意拍攝時請勿進入路軌範圍，違者可被檢控。此外，高雄捷運更設有如龍貓站牌的「蜜柑號美術館站」站牌供民眾拍照打卡，有時間更可前往台鐵美術館逛展覽！

龍貓隧道

地址：高雄市輕軌C21A內惟藝術中心站至C21美術館站

*高雄輕軌班次詳情請查詢官網。



台灣新景點推介【9】台南市：大台南公車故事館

全台灣舊式公車的歷史，可以在位於台南的「大台南公車故事館」重現！大台南公車故事館早於2018年成立，並引進實物展品介紹台南公車的歷史與演進，館內設有全台灣唯一整座舊式公車運轉台的實品，並設有舊式售票亭，昔日公車的乘客座椅、候車座椅、車票、時刻表、票剪、下車鈴、站牌等珍貴蒐藏，有興趣不妨前往來一場公車微旅行。

大台南公車故事館

地址：台南市麻豆區麻佳路一段80號2樓（麻豆轉運站2樓）

開館時間：9:00 - 12:00、13:00 - 18:00（星期三至星期日）

