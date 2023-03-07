HK Express日本平機票優惠！HK Express久違推出日本機票優惠，香港至高松單程$368起，來回連稅最平$1,562起，包寄艙行李大約$2,000就可以飛日本！優惠由即日起可以開始預訂，出發日期由4月16日至7月13日，有興趣的朋友記得去官網入手！

HK Express日本平機票單程$368！來回連稅$1,592起直飛高松遊香川

HK Express（香港快運航空）終於再次推出日本機票優惠，今次機票優惠目的地是位於香川縣的高松，相對東京、大阪等熱門城市，香川縣擁有濃厚的藝術氣氛，快閃優惠期間單程$368起，來回連稅低至$1,562起！

以上價錢未包寄艙行李費用，HK Express行李費20公斤$290、25公斤$360、30公斤$425、40公斤$550。

（HK Express官網截圖）

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根據記者今日（7日）在官網機票搜尋器查詢，平機票數量仍然有不少，5月14日出發、5月18日回程，來回連稅低至$1,562起。航班時間方面亦算不錯，早機去午機返，可以考慮周末快閃去一趟，有興趣記得去官網預訂！

去程：UO642 10:00-14:40（二、日）、11:00-15:40（四）

回程：UO643 15:30-18:25（二、日）、16:30-19:25（四）



今次快閃優惠由即日起可以預訂，出發日期則為4月16日至7月13日。

機位及價錢會因供應有所變動，有興趣的朋友可到航空公司官網查詢最新價格及航班資料。

HK Express 高松機票優惠

價錢：單程$368起；來回連稅$1,562起

預訂日期：即日起至3月8日

旅遊日期：2023年4月16日至7月13日

官網：https://www.hkexpress.com/zh-hk/

