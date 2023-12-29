深圳好去處｜8大免費景點打卡必去　楊梅坑/小鐮倉/甘坑/鹽田海濱

深圳好去處！深圳旅遊、深圳旅行新手、深圳8大免費景點最值得去！打卡、郊遊、放空、慢活、行山、古色古香…應有盡有。大灣區旅遊重鎮化之一，深圳比較以前已經變了太多。如果已經很久沒有去深圳玩，恐怕該重新將自己定義為深圳旅行新手了。以往上深圳常到福田按摩、揼骨、打邊爐，後來咖啡風氣盛行，文青風的咖啡店傾巢而出。重新作為一名深圳旅行的新手，哪些風景值得去細味？以下8大免費景點，可能成為你的心水清單。



此外，可以順道看看蓮塘口岸前往也很方便的深圳南澳酒店推介、深圳酒店推介、福田酒店推介，以及Trip.com/Booking.com/Agoda酒店優惠碼，供你計劃旅程時慳得更多。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

新手到深圳旅遊，乘深圳地鐵最方便。（新華社）

深圳好去處【1】官湖村

深圳的「小鐮倉」，多姿多彩的民宿及與鐮倉車站相似的十字路，吸引不少網紅去打卡。此外，官湖村海灘面臨大鵬灣，對面已是香港的塔門、蚺蛇灣一帶，是海邊拍攝，享受寧靜的好地方。

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官湖村（圖片︰廣東旅遊攻略小紅書）

地址：深圳市大鵬新區官湖

交通：羅湖體育館/蓮塘站附近乘E11大巴到葵涌汽車站，轉乘B956公車到官湖村口。



深圳好去處【2】楊梅坑

擁深圳數一數二的漂亮海灘，並有旖旎的海濱風光。壯闊海景，曲折海岸線，海岸公路綠意悠悠，全是攝影愛好者的天堂。附近的鹿嘴山莊同樣是景色秀麗，亦是欣賞日落的好地方。夕陽西下，滿天紅霞，構成醉人風景。

楊梅坑（圖片︰Devon在旅行中 小紅書）

地址︰深圳市龍崗區南澳街道

交通：羅湖體育館/蓮塘站附近乘E11大巴到終站南澳街道辦站下車，轉乘M274公車到楊梅坑。



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深圳好去處【3】甘坑客家小鎮

被喻為深圳版小麗江，古色古香，有很多小吃，並吸引很多穿漢服的女士來打卡拍照。甘坑客家小鎮主要以客家風韻、民俗節慶、非遺保護，建構仔集文化、休閒、生態的旅遊目的地。

甘坑客家小鎮（圖片︰樂遊深圳 小紅書）

地址︰深圳市龍崗區布吉街道甘坑客家小鎮

地鐵：10號線甘坑站B出口



深圳好去處【4】鹽田海濱棧道

全長19.5公里，沿棧道吹海風緩行，面朝大海，有開闊的海景，最適合喜歡享受慢活的人。打卡地方可到樓高兩層的燈塔圖書館，覽山閱海，安靜舒適。

鹽田海濱棧道（圖片︰深圳微時光 小紅書）

地點：鹽田區港西面濱海棧道深圳市鹽田區西起中英街古塔公園，東至小梅沙公園。

地鐵︰8號線海山站B出口



深圳好去處【5】清水河舊火車站

以前香港回廣州的直通車是綠色車身，每行經火車站一定震耳欲聾，車上有小食車販買汽水和零食。時代更替，舊火車退役，往往停泊在車軌上靜默無聲。

清水河舊火車站（圖片︰廣東旅遊攻略 小紅書）

深圳清水河某角落，匿藏一個舊火車站，充斥懷舊復古風的寶藏。【深圳好去處】羅湖廢棄火車公園勁有復古Feel 鐵道迷IG打卡必去

地址：深圳羅湖區清水河一路（深圳進元大廈旁邊）

地鐵：3號線草埔站D3出口



深圳好去處【6】歡樂港灣

深圳最大的摩天輪，128米高「灣區之光」摩天輪聳立在此，有28個橢球型太空艙，入夜摩天輪七彩霓虹燈閃爍。美景、餐廳、咖啡、書店，沉浸輕鬆浪漫的氣氛。上摩天輪要額外購票！

歡樂港灣（圖片︰trip.com）

地點：深圳市寶安區新安街道海旺社區寶興路8號

地鐵： 1號線新安地鐵站D出口、5號線臨海地鐵站A出口、地鐵11號線寶安站B出口



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深圳好去處【7】大芬油畫村

中國油畫第一村，濃厚藝術氛圍，喜歡藝術及繪畫者視為創作天堂，彷彿街頭處處有「梵高」。香港畫商將油畫產業帶到這裡，後來成了油畫畫家的作坊，遊人不僅可觀賞現場畫油畫，還可購買及訂做油畫。

大芬油畫村 （圖片︰中國旅行指南 小紅書）

地址︰深圳市龍崗區布吉街道大芬村

地鐵：3號線大芬站A1出口



深圳好去處【8】梧桐山國家森林公園

梧桐山風光秀美，主峰大梧桐是深圳第一高峰，又稱「鵬城第一峰」，高943.7米，山上可俯瞰深圳全晾，可遠眺香港。著名有鳳谷鳴琴景區，交通方便，該區主要是遊人登高望遠之地。

梧桐山國家森林公園（圖片︰trip.com）

山上主要有6條常規登山路線，緩急不一，行山難度各有不同。梧桐山北路較平緩寬闊，適合大多數人，但路程有點長，需時約3-4小時。秀桐道路程短，能較快攻頂，景色秀麗，需時約2小時。

【秀桐道】

地鐵：地鐵8號線深外高中站

巴士： M444、M465至「半山半海公交總站」下車，步行約5分鐘抵達。

梧桐山國家森林公園

地址︰深圳市羅湖區蓮塘街道羅沙路2076號

