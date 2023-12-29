深圳好去處｜8大免費景點打卡必去　楊梅坑/小鐮倉/甘坑/鹽田海濱

撰文：尹嘉蔚
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深圳好去處！深圳旅遊、深圳旅行新手、深圳8大免費景點最值得去！打卡、郊遊、放空、慢活、行山、古色古香…應有盡有。大灣區旅遊重鎮化之一，深圳比較以前已經變了太多。如果已經很久沒有去深圳玩，恐怕該重新將自己定義為深圳旅行新手了。以往上深圳常到福田按摩、揼骨、打邊爐，後來咖啡風氣盛行，文青風的咖啡店傾巢而出。重新作為一名深圳旅行的新手，哪些風景值得去細味？以下8大免費景點，可能成為你的心水清單。

此外，可以順道看看蓮塘口岸前往也很方便的深圳南澳酒店推介深圳酒店推介福田酒店推介，以及Trip.com/Booking.com/Agoda酒店優惠碼，供你計劃旅程時慳得更多（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

新手到深圳旅遊，乘深圳地鐵最方便。（新華社）

深圳好去處【1】官湖村

深圳的「小鐮倉」，多姿多彩的民宿及與鐮倉車站相似的十字路，吸引不少網紅去打卡。此外，官湖村海灘面臨大鵬灣，對面已是香港的塔門、蚺蛇灣一帶，是海邊拍攝，享受寧靜的好地方。

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官湖村（圖片︰廣東旅遊攻略小紅書）

地址：深圳市大鵬新區官湖
交通：羅湖體育館/蓮塘站附近乘E11大巴到葵涌汽車站，轉乘B956公車到官湖村口。

深圳好去處【2】楊梅坑

擁深圳數一數二的漂亮海灘，並有旖旎的海濱風光。壯闊海景，曲折海岸線，海岸公路綠意悠悠，全是攝影愛好者的天堂。附近的鹿嘴山莊同樣是景色秀麗，亦是欣賞日落的好地方。夕陽西下，滿天紅霞，構成醉人風景。

楊梅坑（圖片︰Devon在旅行中 小紅書）

地址︰深圳市龍崗區南澳街道
交通：羅湖體育館/蓮塘站附近乘E11大巴到終站南澳街道辦站下車，轉乘M274公車到楊梅坑。

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深圳好去處【3】甘坑客家小鎮

被喻為深圳版小麗江，古色古香，有很多小吃，並吸引很多穿漢服的女士來打卡拍照。甘坑客家小鎮主要以客家風韻、民俗節慶、非遺保護，建構仔集文化、休閒、生態的旅遊目的地。

甘坑客家小鎮（圖片︰樂遊深圳 小紅書）

地址︰深圳市龍崗區布吉街道甘坑客家小鎮
地鐵：10號線甘坑站B出口

深圳好去處【4】鹽田海濱棧道

全長19.5公里，沿棧道吹海風緩行，面朝大海，有開闊的海景，最適合喜歡享受慢活的人。打卡地方可到樓高兩層的燈塔圖書館，覽山閱海，安靜舒適。

鹽田海濱棧道（圖片︰深圳微時光 小紅書）

地點：鹽田區港西面濱海棧道深圳市鹽田區西起中英街古塔公園，東至小梅沙公園。
地鐵︰8號線海山站B出口

深圳好去處【5】清水河舊火車站

以前香港回廣州的直通車是綠色車身，每行經火車站一定震耳欲聾，車上有小食車販買汽水和零食。時代更替，舊火車退役，往往停泊在車軌上靜默無聲。

清水河舊火車站（圖片︰廣東旅遊攻略 小紅書）

深圳清水河某角落，匿藏一個舊火車站，充斥懷舊復古風的寶藏。【深圳好去處】羅湖廢棄火車公園勁有復古Feel　鐵道迷IG打卡必去

地址：深圳羅湖區清水河一路（深圳進元大廈旁邊）
地鐵：3號線草埔站D3出口

深圳好去處【6】歡樂港灣

深圳最大的摩天輪，128米高「灣區之光」摩天輪聳立在此，有28個橢球型太空艙，入夜摩天輪七彩霓虹燈閃爍。美景、餐廳、咖啡、書店，沉浸輕鬆浪漫的氣氛。上摩天輪要額外購票！

歡樂港灣（圖片︰trip.com）

地點：深圳市寶安區新安街道海旺社區寶興路8號
地鐵： 1號線新安地鐵站D出口、5號線臨海地鐵站A出口、地鐵11號線寶安站B出口

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深圳好去處【7】大芬油畫村

中國油畫第一村，濃厚藝術氛圍，喜歡藝術及繪畫者視為創作天堂，彷彿街頭處處有「梵高」。香港畫商將油畫產業帶到這裡，後來成了油畫畫家的作坊，遊人不僅可觀賞現場畫油畫，還可購買及訂做油畫。

大芬油畫村 （圖片︰中國旅行指南 小紅書）

地址︰深圳市龍崗區布吉街道大芬村
地鐵：3號線大芬站A1出口

深圳好去處【8】梧桐山國家森林公園

梧桐山風光秀美，主峰大梧桐是深圳第一高峰，又稱「鵬城第一峰」，高943.7米，山上可俯瞰深圳全晾，可遠眺香港。著名有鳳谷鳴琴景區，交通方便，該區主要是遊人登高望遠之地。

梧桐山國家森林公園（圖片︰trip.com）

山上主要有6條常規登山路線，緩急不一，行山難度各有不同。梧桐山北路較平緩寬闊，適合大多數人，但路程有點長，需時約3-4小時。秀桐道路程短，能較快攻頂，景色秀麗，需時約2小時。

【秀桐道】
地鐵：地鐵8號線深外高中站
巴士： M444、M465至「半山半海公交總站」下車，步行約5分鐘抵達。
梧桐山國家森林公園
地址︰深圳市羅湖區蓮塘街道羅沙路2076號

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