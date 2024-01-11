韓國櫻花2024｜首爾／濟洲／釡山10大賞櫻熱點推介　附交通方法

韓國櫻花10大賞櫻勝地推介！踏入2024年，相信不少人都已經買好機票，準備在復活節到韓國旅行，適逢3月尾至4月是韓國櫻花花期，是賞櫻絕佳時機！正在尋找韓國景點或韓國行程推薦的你，不妨參考以下10個韓國賞櫻勝地！無論飛韓國濟洲／釜山／首爾都有好推介!



韓國櫻花花期平均在3月尾至4月。（尹嘉蔚攝）

目前韓國官方還未公布最新的花期，但已經買了機票的朋友，想預先計劃行程，可以參考以下賞櫻大熱景點！當中包括首爾、釜山、仁川、濟州等等。

韓國櫻花2024景點【1】濟州 濟州櫻花節

濟州是全韓國最早櫻花盛開的地方。濟州大櫻花是眾多櫻花品種中，花瓣最大、最顏色鮮艷的品種。濟州櫻花節在每年於3月底至4月初舉行，如果想看到櫻花盛開的美景可以在4月初前往，而且此時油菜花同時盛開，可以看到黃色的油菜花田！

濟州大櫻花是眾多櫻花品種中，花瓣最大、最顏色鮮艷的品種。（韓國觀光公社）

濟州櫻花節

地點：濟州特別自治道濟州市典農路一帶

交通：

1）乘搭435、442、444巴士在「濟州中央女子中學站」下車後步行5分鐘

2）乘搭202、336、360巴士在「韓國醫院站」下車後步行12分鐘



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韓國櫻花2024景點【2】釜山 三樂櫻花節

釜山是僅次於濟州櫻花盛開的地方，三樂生態公園洛東堤防種植了3000多棵櫻花樹，當櫻花盛開時會形成12公里白色花瓣隧道，日落時分燈光一亮，氣氛更為浪漫，更入選「韓國最美的100條道路」之一！而且公園以候鳥遷徙地見稱，可以盡情欣賞自然生態。

三樂生態公園白色花瓣隧道（韓國觀光公社）

三樂櫻花節

地點：釜山廣域市沙上區三樂生態公園一帶

交通：

1）乘搭123、126、138-1路巴士在「三樂生態公園站」下車

2）乘搭釜山地鐵2號線到沙上站3號出口步行15分鐘



韓國櫻花2024景點【3】釜山 南川洞

南川洞櫻花大道是釜山人氣的賞櫻地點之一，每逢櫻花季節（3月底至4月初）南川洞車道兩旁的櫻花樹都會盛開，形成一條被粉白色櫻花籠罩的車道，非常夢幻。附近景點有廣安里海水浴場，不妨把兩個行程安排在一起。

在釜山你可不能錯過南川洞的櫻花！（Instagram圖片：busancity ）

南川洞櫻花路

地址：釜山廣域市水營區南川2洞

交通：釜山地鐵2號線金蓮山站5號出口，步行約10分鐘



韓國櫻花2024景點【4】釜山近郊鎮昌原市 鎮海軍港節

賞韓櫻大型慶典「鎮海軍港節」有前夜祭、八道風物市場、藝術文化表演、軍樂儀隊慶典等活動。每逢櫻花期，鎮海市到處都是粉紅美景，櫻花近乎淹沒鎮海市，粉白櫻花隧道、浪漫花雨美景，曾被美國媒體CNN選為「韓國必訪50大景點」之一。每年定期於3月底-4月初舉行的「軍港櫻花節」更吸引無數遊客到訪，在長達1.5公里的「余佐川櫻花道」中及慶和站800米的櫻花鐵路上，感受漫天櫻花的震撼。

鎮海軍港節

地址：慶尚南道昌原市鎮海區通信洞

活動地點：中原圓環及鎮海區一帶



交通：

【首爾出發】

．首爾乘地鐵3號線至南部客運站，轉乘往鎮海的高速巴士（時刻表查詢），約4小時。

．首爾乘KTX高鐵至馬山站，在馬山市外巴士站轉乘760號巴士至鎮海。



【釜山出發】

．乘釜山地鐵2號線至沙上站，在5號出口的釜山西部市外巴士站17號月台轉乘開往鎮海的市外巴士。



鎮海軍港櫻花（圖片︰韓國觀光公社 (香港支社) IG）

鎮海軍港櫻花（圖片︰klook）

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韓國櫻花2024景點【5】首爾-景福宮、昌慶宮

首爾市內的景福宮、昌慶宮，大家可以穿起韓服拍照，彷彿在城市內可瞬間穿越到古代。古色古香的韓國宮廷配上櫻花樹，別有一番姿彩。

景福宮櫻花（尹嘉蔚攝）

景福宮

地址︰首爾特別市鐘路區社稷路161

開放時間︰ 每月不同；3-5月 09:00-18:00（最後入場17:00）每周二休

入場費︰

成人︰3,000韓元（團體10人以上 2,400韓元）

兒童（7-18歲）︰18歲以下免費（自2023年4月1日起）

6歲以下幼童、65歲以上長者、身著韓服者、每月最後一個周三免費入場



昌慶宮

地址︰首爾特別市鐘路區昌慶宮路185

開放時間︰ 09:00-21:00（最後入場20:00） 每周一休

入場費︰

成人︰1,000韓元（團體10人以上800韓元）

兒童（7-18歲）︰18歲以下免費（自2023年4月1日起）

6歲以下幼童、65歲以上長者、身著韓服者免費入場



韓國櫻花2024景點【6】首爾-汝矣島汝矣西路

被指有最具代表性的「櫻花隧道」，汝矣西路（輪中路）到4月初至中旬櫻花盛放。國會議事堂後方有近1,800株櫻花，毗鄰漢江美景，吸引不少遊客。

汝矣島櫻花（圖片︰韓國觀光公社）

汝矣島汝矣西路

地址：首爾特別市永登浦區汝矣西路

交通：首爾地鐵9號線國會議事堂站1、6號出口，徒步約5分鐘。



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韓國櫻花2024景點【7】首爾-南山公園

南山公園兩旁櫻花樹聳立，在首爾塔襯托下緩緩慢步櫻花道，相當浪漫，吸引無數情侶朝聖。遊客還可登上首爾塔，在最高點眺望首爾市區景色，韓劇《女神降臨》車銀優、文佳煐在這裡取景。

南山公園櫻花（圖片︰韓國觀光公社）

南山公園

地址：首爾特別市中區三一大路231（藝場洞）

交通：首爾4號線明洞站2、3、4號出口 或 首爾3、4號線忠武路站4號出口



韓國櫻花2024景點【8】首爾-慶熙大學

以哥德式建築聞名的慶熙大學，校園對外開放，漫步在校園內賞櫻，櫻花配歐式建築，糅合青春氣息，吸引不少遊客到訪。

慶熙大學櫻花（iStock）

慶熙大學

地址：首爾市東大門區回基洞1號

交通：地地鐵1號線回基站1號出口，搭1號綠色公車到終點站。



韓國櫻花2024景點【9】仁川 - 江華島

首爾近郊江華島是最新韓國賞櫻地點，離首爾市區約1.5小時車程，有公共交通工具直達。島上風景如畫，並有歷史悠久的高麗宮、龍興宮、江華山城等，高麗宮址可賞夜櫻。

江華島

地址：仁川廣域市江華郡江華邑江華大路394

交通：往新村乘3000、3000A號巴士至江華巴士站



韓國櫻花2023景點【10】江陵 - 江原道鏡浦湖

從首爾乘KTX高鐵，約1.5小時車程直達江原道江陵市，賞櫻到訪鏡浦湖，沿湖漫步或騎單車，風景如畫。每年4月舉辦鏡浦臺櫻花節，慶典圍繞鏡浦湖長達近4公里的櫻花道展開。

江原道鏡浦湖

地址：江原道江陵市鏡浦路365

交通：首爾乘KTX高鐵>江陵站>乘市內巴士202號在鏡浦臺站下車



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