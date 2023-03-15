麥當勞 x CLOT｜巨型兒童餐紙屋快閃深圳　聯乘商品明天網上開賣

我們發現，麥當勞最近有大動作了！麥當勞這次和潮牌CLOT跨界合作，在深圳開下跨界合作快閃店，原來就在南頭古城，今天我們來探店啦！



這也是CLOT成立20週年，說起CLOT，我們應該都非常熟悉，是熱衷街頭文化的陳冠希與其團隊於2003年創立的潮流品牌。這次跨界也讓很多麥門弟子大呼：「雙廚狂喜！」

快搶先一覽麥當勞和潮牌CLOT的跨界合作！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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走到南頭古城，你會看到，門店設計將麥當勞經典紅黃配色與CLOT美學融合，像是個「鑲嵌」在南頭古城的巨型紅盒子。店內裝置新中式元素場景，國風場景和麥當勞合作包裝融合，拍照超好出片。

周邊有水杯、衛衣、T恤還有超帥的杜邦紙手袋。還推出合作款產品包裝，漢堡紙、托盤墊紙、打包帶、冷飲杯......等等，沒有買到周邊就先吃吃限定合作包裝的漢堡吧！紋路不用說，還是CLOT絲綢系列常出現的吉祥紋路。

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超時尚的合作周邊3月16日將在天貓麥當勞中國官方旗艦店限量首發，我已經在蹲了~小tips：快閃店目前只有甜品供應，如果需要漢堡薯條，可以到南頭古城的麥當勞門店購買。

南頭古城麥當勞地址：南山大道3047號、3049號南頭古城E-1號商舖

快閃店地址：南山區南頭古城中山東街65號

開放時間：3月15日-5月12日

交通：地鐵12號線中山公園站D口步行412米



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