高雄溫泉「美人湯」保養皮膚效果好！田寮寶來溫泉酒店住宿推薦

泡溫泉就是一大享受！今天小編就來推薦幾間台灣高雄溫泉住宿酒店，不管是戶外大眾池還是個人湯屋，都能洗淨你的身心靈，讓你舒舒服服！現在就跟著小編一起出發吧！



高雄溫泉泉質解密

高雄溫泉屬於弱鹼性碳酸氫鈉泉，PH值介在7-8之間，富含礦物質的泉質非常乾淨，無色無味、清可見底。有著「美人湯」之稱，對皮膚的保養效果最佳，同時可以促進新陳代謝、軟化角質層、放鬆肌肉、舒壓解勞。

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花季度假飯店

花季度假飯店位處田寮山區，周圍環境清幽，設備齊全多元，溫泉部分有大眾池、水療按摩池、桑拿以及蒸氣室等設備，現場也有提供浴巾、洗髮沐浴乳、護膚保養品等備品供民眾使用，不用準備個人用品就能享受，超級貼心！

客房空間寬敞明亮，每間房型皆附有私人溫泉湯池，想在房內泡湯的民眾也能享有不受打擾的私人空間～就算不住宿，花季度假飯店也有提供四季主題的個人湯屋可以預約呦～

訂房網評價：8.5/10(Agoda)

地址：高雄市田寮區崗北路111號

附近景點：月世界地景公園



草地人SPA民宿

草地人SPA民宿位在高雄六龜溫泉區，園區內提供住宿、露營以及溫泉，溫泉區分別有戶外溫水游泳池、半戶外溫泉池以及半戶外空間的小魚咬腳池，其餘設施還有蒸氣室與紅外線烤箱。

住宿區的部分，提供小木屋、自搭帳露營與豪華帳露營區，部分房型則有景觀溫泉可以獨享，非常適合全家大小或情侶一同前往享樂～

訂房網評價：8.3/10(Agoda)

地址：高雄市六龜區新發里新開路33-1號

附近景點：寶來花賞溫泉公園、紅水坑彩蝶谷



國蘭花園Villa會館

國蘭花園Villa會館同樣位在高雄六龜溫泉區，擁有寬廣的腹地及舒適的住宿空間，園區內主要以日式禪風加上庭園設計為風格，提供四種不同的房型分別為水漾VILLA、河畔風呂、觀景麗緻以及奢華帳篷區，不管是哪種房型，每間客房都設有私人的溫泉湯池，部分房型還能享有個人景觀庭園能邊欣賞山巒美景邊泡溫泉，超級療癒！

訂房網評價：7.6/10(Agoda)

地址：高雄市六龜區寶來里寶來二巷36-30號

附近景點：寶來花賞溫泉公園



轉角26Villa

轉角26Villa與國蘭花園Villa會館為同一企業管理，兩者相距不遠，差別在於轉角26Villa是以峇里島度假南洋風情為設計風格，提供六種不同的房型包含一般客房與獨棟Villa，每間房間也都附有氣泡按摩浴池，可以好好在這裡休息泡溫泉，隔天還會提供精緻的雙人份早餐。只是園區內蚊蟲較多，大家可以事先準備防蚊工具，才不會壞了興致呦～

訂房網評價：7.6/10(Agoda)

地址：高雄市六龜區寶來里寶來2巷18-26號

附近景點：寶來花賞溫泉公園



天闊綠大地

天闊綠大地具有多樣性的設施，包含露天溫泉SPA、露天冷泉池、蒸氣室、烤箱、戶外燒烤區等，全都任你體驗～

房型部分，也提供超多種選擇像是湯屋套房、VILLA獨棟小木屋、星空大木屋、戶外露營區、精緻套房等，若選擇大木屋至多還能容納至八人！另外民宿也貼心提供單車出租及寵物友善空間等附加設施，不管是家庭旅遊還是朋友聚會都超適合！

訂房網評價：7.5/10(Agoda)

地址：高雄市六龜區新發里新開路63號

附近景點：寶來花賞溫泉公園



芳晨溫泉渡假村

芳晨溫泉渡假村是間位在寶來溫泉街上的傳統溫泉民宿，住宿空間寬敞明亮，有小木屋、一般客房可以選擇，如果自己帶帳篷，也可以向民宿租借露營區，非常方便！

園區內有提供戶外大眾池、個人湯屋與燒烤區，若是單純想泡溫泉不過夜，也可以單純預訂湯屋～而民宿有提供免費的中西式自助早餐，可以吃得飽又吃得健康，很值得推薦給大家唷！

訂房網評價：7.5/10(Agoda)

地址：高雄市六龜區寶來村中正路132號

附近景點：寶來花賞溫泉公園



蘇羅婆溫泉渡假村

蘇羅婆溫泉渡假村是間主打庭園式湯池的傳統溫泉渡假村，提供小木屋房型以及露營區，小木屋有兩人房、四人房以及十人房，部分房型內設有私人的溫泉浴池。公用溫泉部分，則有戶外湯池、紅外線室、烤箱室與躺椅區可以使用，就算不下水，躺著吹風享受日光浴也非常舒服愜意～

訂房網評價：7.0/10(Agoda)

地址：高雄市六龜區寶來里新寶路11-13號

附近景點：竹林休閒農業區



泡溫泉的功效真的很多，不但能夠促進新陳代謝，還能改善血液循環、放鬆肌肉、解緩疲勞。看完小編介紹這麼多間優質的高雄溫泉住宿，不妨趁著放假好好的規劃一趟屬於你們的舒壓之旅吧！

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：冬天就要泡湯！Top7高雄溫泉飯店、寶來溫泉住宿推薦】