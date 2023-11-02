深圳椰子雞煲5間推介！榴槤／椰漿做湯底　有間網讚好過四季椰林

深圳椰子雞煲！深圳美食推介！除了酸菜魚、串燒等出名，深圳椰子雞同樣備受歡迎！深圳就有5間賦有特色的椰子雞煲店，提供傳統或新派椰子雞，當中不少以清甜湯底為賣點，其中1間就獲網民大讚「堅有雞味」，稱是「深圳必食椰子雞」。另有餐廳將椰子雞昇華——提供榴槤、椰漿湯底。即睇相關餐廳特色、地址。



臻椰．椰漿海鮮火鍋的椰子雞（圖片來源：臻椰．椰漿海鮮火鍋）

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深圳椰子雞煲5大推介！

深圳椰子雞煲【1】十一歌里音樂餐廳 ── 邊食邊睇音樂表演

十一歌里音樂餐廳是一家以復古為主題的椰子雞店。椰子雞分別採用從海南文昌雞放養基地、椰樹種植基地所出產的走地雞與椰子製作，饒具海南風味。餐廳裡更設有舞台，提供現場音樂表演，大家可以一邊聽歌，一邊用餐，慢慢享受休閒的時光。

十一歌里音樂餐廳

地址：中國廣東省深圳市羅湖區解放路1034號鴻展廣場4樓

交通：深圳地鐵3號綫曬布站D3出口步行約10分鐘



深圳椰子雞煲【2】 臻椰．椰漿海鮮火鍋 ── 可升級成椰漿湯底

臻椰．椰漿海鮮火鍋的椰子雞，湯底加入了泰國進口椰子的椰青水，大家更可以點選香甜的椰漿作湯底，椰青水升級成椰漿，湯底更為香濃。此外，餐廳供應水耕蔬菜，確保菜源新鮮。

臻椰．椰漿海鮮火鍋

地址：中國廣東省深圳市寶安區新安街道海濱社區歡樂港灣10號海府生態大廈C棟117

交通：深圳地鐵5號綫臨海站B2出口步行約5分鐘



深圳椰子雞煲【3】同仁四季椰子雞 ── 熱賣新派榴槤椰子雞

已吃膩了一般椰子雞的朋友，不妨到「同仁四季椰子雞」，一嚐加入金枕榴槤的榴槤椰子雞。餐廳表示，榴槤椰子雞推出後隨即成為了今年上半年最熱賣的菜式，更聲稱榴槤入口時會如同雪糕般絲滑。

餐廳更不時推出多種優惠、禮遇，例如「寫食評換免費椰子雞」（獲選中方會取得該禮遇）、椰子雞半價優惠、贈送日用品等，詳情可留意餐廳官方網站及社交媒體。

同仁四季椰子雞

同仁四季椰子雞分店位置（截圖來源：四季椰林海南椰子雞）

深圳椰子雞煲【4】四季椰林海南椰子雞 ── 分店多、容易搵

「四季椰林海南椰子雞」於深圳擁有33間分店，於東門、華強、金光華、皇庭廣場等都有分店。在深圳多區觀光，都不難找到「四季椰林」的蹤影並一試。不少人都在網上大讚該餐廳的椰子雞不但湯底非常清甜，而且雞件「堅有雞味」，沾上醬油食用更有鮮味，即使外賣回家仍甚有咬口。

此外，有不少網民指出「食過幾次真心好食」、「正，清甜」。不過，亦有網民認為各分店的味道、質素不一，有人曾指出美味最好的是金光華分店，也都有網民指，疫情前東門分店的湯味道過淡。若想品嚐最佳的味道，大家不訪先到討論區看看網民對各大分店的意見。

四季椰林

四季椰林海南椰子雞分店位置（截圖來源：四季椰林海南椰子雞）

深圳椰子雞煲【5】潤園四季椰子雞 ── 深圳老牌椰子雞店

除了「四季椰林」，另一間人氣店「潤園四季椰子雞」亦獲大批網民力讚。事實上，「潤園四季」早於2009年創立，主打新式海南特色的正宗海南椰子雞，有指是深圳首間開創椰子雞市場的餐飲品牌，及後被爭相模仿。有曾品嚐過「四季椰林」及「潤園四季」的網民指，「我覺得潤園最正，食果吓有驚艷嘅感覺」、「必試它的野生竹笙椰子雞」、「湯底真原汁原味，好鮮甜」。

餐廳於深圳設有23間分店。兩者除了都主打椰子雞煲，同樣都會提供火鍋拼盤、珍珠馬蹄等，更加有必食的焦香臘味煲仔飯，而且價錢不太高，人均大概人民幣115元（約港幣$123）起。

潤園四季椰子雞