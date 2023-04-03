大阪機票優惠！香港航空推出大阪機票優惠，4月至5月出發，大阪平機票Last Minute優惠！由即日起，在香港航空預訂大阪機票，來回連稅最平$2,112起，包7公斤手提行李，可以早機去晚機返，而且比搭廉航更平，想快閃出發去大阪的朋友記得留意預訂詳情！

香港航空大阪機票來回連稅$2,112起！早機去晚機返、4月至5月出發

香港航空大阪機票優惠！由即日起於官網預訂，香港至大阪來回連稅$2,112起，以上價錢只包一件7公斤手提行李；加購20公斤寄艙行李，來回連稅$$2,532起！

香港航空大阪機票來回連稅$2,197起。（香港航空官網）

經記者今日（3日）測試，經香港航空官方網站預訂大阪機票，5月5日出發、5月11日回程，每位來回連稅2,112起。航班時間方面，去程HX612下午6時05分出發，而回程航班可以選HX619於下午5時40分起飛，或HX613於下午11時55分起飛，晚上或凌晨時間抵港，想快閃平玩大阪，這個價錢可以說是超抵！

航班時間：

去程：HX612 18:05-22:55

回程：HX619 17:40-20:55、HX613 23:55-03:10



（香港航空官網截圖）

如於4月21日出發、4月28日回程，去程航班可以選擇HX618早上11時30分出發，而回程航班同樣可選於下午5時40分起飛，或HX613於下午11時55分起飛，早機去晚機返，而且抵港時間不會太夜，可以趕到機場尾班車！

航班時間：

HX618 11:30-16:40

HX619 17:40-20:55、HX613 23:55-03:10



機位及價錢會因供應有所變動，有興趣的朋友可到航空公司官網查詢最新價格及航班資料。

（香港航空官網截圖）

香港航空大阪機票優惠

價錢：$2,112起

出發日期：即日起至2023年5月5日

機票有效期：2至7日

官網：https://www.hongkongairlines.com

