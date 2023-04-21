深圳LEGOLAND料2024年開幕！深圳LEGOLAND樂高樂園度假區有望於2024年完工，將會是全球最大的樂高樂園，佔地58萬平方米，園區內除了有1個主題樂園，還會有1個水上樂園和3間主題酒店，超過100個互動遊樂設施、表演和景點，不久後又多個深圳好去處！

深圳LEGOLAND料2024開幕！全球最大有主題樂園+水上樂園+3間酒店

深圳LEGOLAND料2024開幕！綜合內地新聞報道，深圳樂高樂園度假區工程現正進行中，三大主題酒店建築即將封頂，有望於2024年投入營運！

深圳樂高樂園度假區選址深圳大鵬新區，佔地58萬平方米，投資超過70億元人民幣，建成後將會成為全球最大的樂高樂園度假區！

英國默林集團CEO到訪深圳樂高樂園園區視察。（圖片來源：深圳樂高樂園度假區微博）

深圳樂高樂園度假區包括樂高主題樂園、樂高水上樂園及樂高探索樂園，分為9大主題區，集合創新元素、中國特色和深圳元素，提供超過100個互動遊樂設施、表演和景點！

（圖片來源：深視新聞）

深圳樂高樂園度假區同時設有3間主題酒店，包括主題樂園酒店、城堡酒店及寶藏島酒店，分別以無限想象、夢幻浪漫及熱帶風情為主題，供應超過1,000間客房。

（圖片來源：深視新聞）

深圳樂高樂園度假區

地址：深圳大鵬南澳新大一龍岐灣片區

開幕日期：預計2024年

