深圳東門美食10大推介！人氣成都麻辣火鍋、脆肉鱟、咸蛋黃糯米糍

深圳東門美食5大推介！臨近放假，不少人或會去深圳玩樂兼食好西，而深圳東門便是其中一個必去熱點！今次，《香港01》好食玩飛記者整合了深圳東門老街站的10大必食推介，由東門老街掃街小食、網紅打卡點「文和友」小龍蝦、新派粵菜，以至超抵任食牛肉火鍋都有！即看東門美食詳情！另外想於深圳東門酒店留宿，亦可順道留意《東門酒店10間推介｜近東門步行街／1分鐘到地鐵／高CP值人均$74起》！



深圳東門美食10大推介！潮汕街掃地道美食、深圳「文和友」打卡

不少港人會趁假期近近地，前往深圳一日遊，而深圳東門便是深受港人歡迎的好去處！今次記者便為大家介紹東門老街站周邊的10大必嘗美食，包括於羅湖區東門潮汕街等掃街歎美食、深圳文和友歎小龍蝦、吳莊食酸菜魚及片皮鴨等，助大家一文睇清東門有咩好食！

👉👉👉好食玩飛Instagram官方帳號開咗喇！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

深圳東門美食【1】馮校長老火鍋——正宗成都麻辣火鍋 鮮毛肚、雙椒牛肉、鴨腸

深圳火鍋店林立，而來自成都的「馮校長老火鍋」卻成功突圍而出，榮登大眾點評東門必食評第1名，在當地人或旅客之間均人氣爆燈！馮校長老火鍋主打正宗的成都川渝味麻辣火鍋，招牌牛油紅鍋，集鮮、香、辣於一身，入口暖胃而不辣喉，令人一試難忘！此外，這兒的菜式也出名新鮮高質，推薦屠場鮮毛肚、雙椒牛肉、嫩牛肉、腦花、大刀腰片、鴨腸、番茄牛肉等，選擇多多，人均也不過¥105。

+ 1

馮校長老火鍋

營業時間：11:00-次日02:00

地址：深南東路3020百貨廣場二樓L218、L219號



深圳東門美食【2】beefman牛肉人——牛料理專門店 輕鬆日式居酒屋氛圍

「beefman牛肉人」是東門熱門的日式餐廳！這兒是一家專門做牛料理的店，還有雅致的和風居酒屋裝修，連住在深圳的日本人也非常推薦。來到牛肉人，必食各個部位的烤牛肉，如艾爾斯岩牛排、京蔥烤牛舌、西冷牛、牛小排、牛橫膈膜等，除了烤肉，如不怕生，可嘗嘗「生牛肝」，裡面有蒜片、芝麻、檸檬搭，可去腥殺菌，吃上口嫩滑如豆腐般，一吸溜就進去了，令人難以抗拒。

+ 1

beefman牛肉人

營業時間：11:30-14:00；17:00-22:30

地址：深圳南湖街道深南東路3033號粵海飯店大廳二樓202商店（飯店大廳前台旁扶梯上二樓）



深圳東門美食【3】潮汕小食街——臭臉阿婆咸蛋黃糯米糍、糯米飯、木薯糖水

東門掃街出名食到一系列的潮汕小食，當中在「潮汕小食街」更是食店林立，當中必嘗「臭臉阿婆咸蛋黃糯米糍」！咸蛋黃糯米糍份量十足，咬開後內裡滿滿都是蓮蓉，以及超大粒的咸蛋黃，味道香濃，配上軟糯的糯米糍外皮，非常滿足，另外更設有豆沙、芋泥等內餡，3件僅售11元人民幣，不少人更會外帶回港！

這條潮汕小食街內，更加有連當地人都力推的潮汕糯米飯，街內有不少小店都有個大大飯煲，專賣熱辣辣的糯米飯。記者今次就試食「潮汕美食」的糯米飯，每碗售價10元人民幣，一打開香氣十足，米飯食落粒粒分明，而且未算好油膩，內裡有臘腸、香蔥等，未有食到蝦米粒，但味道仍然不錯，值得一試。

店舖除了提供一眾糕點小食外，亦有各款中式糖水，例如綠豆爽、薏米糖水等。今次吃的是木薯糖水，味道清甜且順滑，跟配薏米更帶口感，每碗僅6元人民幣，相當抵食。

更多「潮汕小食街」介紹▼

潮汕小食街

位置：東門人民路一街13號寶華樓購物中心地下



👉👉👉好食玩飛Instagram官方帳號開咗喇！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

深圳東門美食【4】可麗小屋——超人氣芒果焦糖燉蛋可麗餅

夏日熱辣辣，逛街不妨食一份透心涼的可麗餅，既消暑又可打卡。深圳東門「可麗小屋」與平常嘗到的雪糕可麗餅店不同，內餡特別用上原隻焦糖燉蛋，軟綿綿的燉蛋與雪糕，加上即點即煎的可麗餅皮，「冰火」滋味令人欲罷不能，價錢¥28份，為香港同類店舖的半價，性價比極高！

更多「可麗小屋」介紹▼▼▼

可麗小屋

營業時間：10:00-22:00

地址：深圳永新街1號東門町廣場C區1層A013號



深圳東門美食【5】深笙蠔——沙井蠔市場 創意8大食蠔法

深圳寶安沙井素有「千年蠔鄉」之稱，而位於東門「文和友」商場，場內一、二樓特別以深圳名物「沙井蠔」打造成「老街蠔市場2077」，雲集大量專門食生蠔的餐廳。其中，以CP值高、菜品款式繁多的「深笙蠔」最人氣高企，這兒主打8大生蠔料理，由炭烤、冰鎮、酥炸及原味蒸均有，作為「蠔怪」一定不可錯過。此外，店家必食招牌菜「炭烤生蠔塔」，只須¥129就有15隻肉厚肥大的「山東乳山」特區養殖生蠔。每隻生蠔都接近手掌般大，並加了秘製三色醬——辣椒醬、蔥香醬及蒜蓉醬，每口都嫩滑鮮甜、口感豐富，令人難忘！

更多「深笙蠔」介紹▼▼▼

深圳文和友‧深笙蠔

營業時間：11:00-24:00

地址：深圳市羅湖區解放路3002號



深圳東門美食【6】潮汕大目牛肉火鍋 —— 42年老字號

想一嘗傳統潮汕牛肉火鍋的老味道，可到訪已達42年歷史的潮汕大目牛肉火鍋。該火鍋店採用陝西秦川土黃牛作食材，亦供應胸口朥牛丸等市面少見的食材。此外，餐廳設有可同時容納12人的貴賓室4間，適合喜歡聚會時不被打攪的朋友租用。

更多深圳潮汕牛肉火鍋介紹▼▼▼

潮汕大目牛肉火鍋

營業時間：11:00 - 22:00

地址：東門社區東門中路2047茂業大樓10樓（曬布地鐵站D3出口直走）



深圳東門美食【7】語米撈——即點即劏脆肉鱟火鍋店

東門新開的「語米撈」，主打中山脆肉鱟火鍋，被網民熱讚口味好正宗。店家的脆肉鱟都是即點即劏，師傅刀功了得，魚片晶瑩剔透，薄如蟬翼，展開像蝴蝶一般。在鍋裡涮10秒就好，Q彈脆口。另外，還可涮脆肉鱟的不同部位，如脆肉鱩魚腩及脆肉鱩魚丸等，吃起來肥美爽脆，濃濃的魚脂芳香，油潤十足，愛吃魚的人必不可錯過！

語米撈中山脆肉鰩魚火鍋

地址：東門中路2047號茂業百貨10樓



深圳東門美食【8】紀錄餘生車輪餅——香芋及黑糖珍珠車輪餅

深圳東門掃街推介第一款美食，就是人氣車輪餅專門店「紀錄餘生車輪餅」，主打多款口味的爆餡車輪餅，店舖面積甚小，但持續都有人排隊。記者試食了「全家福」款式車輪餅，每個售8元人民幣，內餡為超多香芋泥及黑糖珍珠，配上即叫即製的車輪餅外皮，口感軟熟且味道香濃，食一個已經好飽！

紀錄餘生車輪餅

地址：深圳市羅湖區永新街51-6號



深圳東門美食【9】茉莉奶白——女生至愛 清香奶茶

深圳近年新開了不少茶飲品牌，其中頗受討論的「茉莉奶白」就於2021年創立，現時在當地已開設了近40間分店。記者今次點了一杯招牌茉莉奶白，以及一枝「飄雪」，亦即是冷泡茉莉茶，售價分別為15元人民幣，前者奶味較重，未有飲到茶香；後者則頗有驚喜，雖然僅為茗茶，但味道清香，入口帶來淡淡茉莉茶味，愛茶人士不妨一試。

茉莉奶白

地址：深圳市羅湖區東門太陽百貨1樓



深圳東門美食【10】小羅臭豆腐——酥脆嫩口黑色臭豆腐

深圳「文和友」地下有一間不時大排長龍的臭豆腐店「想你的夜·小羅臭豆腐」，離遠已經聞到一大陣臭豆腐味。該長沙臭豆腐外觀呈黑色，每份售價15元人民幣起，一碗最少有十多件臭豆腐，內裡配有一堆蘿蔔、蒜泥、香蔥等醬汁，咬開後其實是豆腐卜，開首吃下去味道雖然「怪怪的」，但習慣後又頗具風味，不過人人口味各異，是否好吃就視乎大家能否接受！

想你的夜·小羅臭豆腐

地址：深圳文和友老街蠔市場L1層

