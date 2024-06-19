深圳手信12大名物!不只鮑師傅　the Roll'ING瑞士卷/KUMO芝士蛋糕

深圳手信｜深圳與香港僅是一水之隔，最近成為港人快閃熱點。雖然只是去深圳，但總少不了手信，本文精選12大深圳名物，包括各式甜品：鮑師傅糕點、KUMO KUMO芝士蛋糕、瀘溪河桃酥等最啱送禮，還有深圳窯雞王、悅觀潮真空乳鴿、山姆片片烤鴨適合買回家加餸！即睇下文12大深圳手信推介！



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深圳手信推介【1】KUMO KUMO——鬆軟芝士蛋糕

KUMO KUMO的標誌性橙紅包裝，精緻討好，被內地網民譽為蛋糕界的「愛馬仕」。店家出名經典原味起司蛋糕及巧克力起司蛋糕，蛋糕口感鬆軟，趁熱吃中間還有熔岩爆漿芝士或半熔朱古力，非常足料大份！除芝士蛋糕，店家的榴槤起司布丁燒及榴槤風味半熟起司都是必食之選，入口綿密細膩，榴槤味特濃，令人一試難忘！

KUMO KUMO（深圳萬象城店）

地址：深圳市寶安南路1881號深圳萬象城一期負1層KM04號舖

交通：地鐵1號線大劇院站C出口，步行14分鐘



深圳手信推介【2】鮑師傅糕點——口味繁多 肉鬆小貝

鮑師傅的肉鬆小貝是深圳必買的美食，店面長期排滿人龍，人氣極高！店家的肉鬆小貝，外皮主要為戚風蛋糕，內餡夾有香甜的蛋黃醬，面上灑有滿滿肉鬆，口感極之鬆軟，且口味超多，包控必不可錯過！

鮑師傅糕點（深圳卓悅中心店）

地址：深圳市福田街道崗廈社區深南大道2005號卓悅中心北區B1層NB119-120號舖

交通：地鐵11/14號線崗廈北站4號出口，步行15分鐘



深圳手信推介【3】the Roll'ING——滿滿奶油手作瑞士卷

最近深圳有一款被譽為瑞士卷界Hermès的網紅食物——the Roll'ING，主打手工製作瑞士卷，分為法式濃醇、黑金抹茶、60%至臻生巧以及大馬士玫瑰荔枝四個口味。每一條瑞士卷都包裹着滿滿的法式香緹工藝奶油，入口順滑細膩。而且瑞士卷外形和包裝都十分精緻，成為大熱網紅店。

the Roll'ING手作瑞士卷黑金抹茶味大受歡迎。（小紅書@小pink）

the Roll'ING（深圳卓悅中心店）

地址：深圳市福田福華一路卓悅one avenue商場東區B1層

交通：地鐵1號線崗廈站B出口，步行19分鐘



深圳手信推介【4】吳酥生——即日即做中式糕餅

吳酥生主打性價比及顏值超高的中式糕點，食物均是每天新鮮烘焙，現做現賣，所有糕點從幾元到二十幾元不等，即便是在香港貴價的泡芙，這兒才賣人仔9.9元一盒！非常划算！必食桃酥、綠豆糕、香草冰淇淋泡芙以及拳頭般大的海苔肉鬆小貝。

吳酥生（深圳民治店）

地址：深圳市龍華區民治街道民強社區民治第一工業區1棟101

交通：地鐵5號線民治站D口，步行520米



深圳手信推介【5】前勝點心社——低糖芋泥麻糬

「前勝點心社」的低糖芋泥麻糬最出名，可以吃到有粒粒的芝麻，芋泥控一定喜歡。

前勝點心社（深圳壹方天地店）

地址：深圳市壹方天地A區2樓028號

交通方法：地鐵4號線龍華站A出口，步行780米



深圳手信推介【6】瀘溪河桃酥——半流心乳酪小貝

瀘溪河的糕點種類有桃酥、綠豆糕、蛋黃酥、雲片糕和餡餅等多種。除了鮑師傅，當地另一間人氣店「瀘溪河桃酥」，其推出的糕點味道被指可以與鮑師傅一較高下，同樣備受歡迎，吸引不少港人前往品嚐。

瀘瀘溪河桃酥（福田連城新天地店）

地址：深圳市福華路連城新天地一期負1層C07號舖

交通：地鐵1/4號線會展中心站B出口，步行260米



深圳手信推介【7】卡瑪王子——足料手工包點

卡瑪王子是碳水愛好者天堂！店內主打「丹麥牛乳卡仕」和「卡仕椰汁包」兩大招牌名物，前者將鵝肝及焦糖融合，使產品口味具有丹麥風味、紅豆甜味、焦糖香氣三個層次；後者將椰絲融入面皮，使面皮椰香濃郁、柔軟拉絲。想嘗與別不同的麵包，必要來試試！

卡瑪王子（皇庭廣場LAB店）

地址：深圳市福田皇庭廣場G層

交通：地鐵1/4號線會展中心站C出口，步行160米



深圳手信推介【12】澤田本家——軟綿香甜銅鑼燒

澤田本家主打軟綿香甜的銅鑼燒和榴蓮大福。銅鑼燒有很多口味，如紅豆、抹茶奶油、奧利奧芝士、海鹽芝士、柚柚麻薯及椰子脆脆等，非常豐富！榴蓮大福榴蓮肉超級飽滿，搭配奶油，外層QQ糯糯的餅皮，教人難以抗拒。

澤田本家（星河COCO Park店）

地址：深圳市福田星河COCO Park 1樓L1098B號舖

交通方法：地鐵1號線購物公園站C/F出口



深圳手信推介【9】深圳窯雞王——抵食農家土制窯雞

窯雞王主打平靚正¥69.9一隻的農家土制窯雞，運用傳統窯烤的方法，窯制出的雞份外鮮香嫩滑！窯雞王在深圳有20多間分店，不少人在行程尾聲都會買一兩隻回家加餸。

深圳窯雞王（羅湖口岸店）

地址：深圳市羅湖區人民南路羅湖社區羅湖村77-1號

交通：羅湖口岸對出



深圳手信推介【10】Edmi Patisserie——創意夾心可麗露

上海超人氣可麗露店「Edmi Patisserie」近日登陸深圳萬象城！新店不但有限定「楊枝甘露」味，還有招牌的紅樹莓可露麗、開心果可露麗、榛果可露麗及原味可露麗，一口咬下去，外層脆口充滿焦糖香，內層則是濕潤Q彈的內餡，口感層次非常豐富！店家可麗露的包裝也非常精美，自食或送禮手信均相宜。

Edmi Patisserie（深圳灣萬象城店）

地址：深圳灣萬象城負一層B146號舖

交通：地鐵11號線后海地鐵站G出口，步行450米



深圳手信推介【17】悅觀潮——真空包裝光明乳鴿

「光明乳鴿」是深圳三大名菜之一，有否想過隨時在家也可享受這份來自深圳的地道美味？近來悅觀潮推出真空包裝光明乳鴿，選用28天左右的妙齡乳鴿，買回家輕輕加熱即可食用，備受一眾網民好評！網民力讚光明乳鴿皮脆、肉嫩、汁多，連骨也帶香，吃上口齒頰留香，令人一試難忘，不過乳鴿¥198/2隻不算便宜。

悅觀潮深圳手信特產（福田店）

地址：深圳市沙頭街道天安社區深南大道車公廟南側豐盛町地下陽光街C1-109號舖

交通：地鐵1/11號線車公廟站C出口



深圳手信推介【12】山姆——大董片片烤鴨、肉夾饃冷凍包

除了真空包裝的光明乳鴿包，大董出品的冷凍包也大受港人歡迎，繼早前熱搶的大董片片烤鴨，近日新出的肉夾饃也人氣高企！只要買回家翻熱即食得，味道不輸餐廳！不少網民大讚，隨時在家也歎到北京片皮鴨及肉夾饃，非常方便！

深圳山姆會員商店

福田店

地址：深圳市福田區香蜜湖街道竹園社區農林路69號印力中心1-2樓



COCO Park店

地址：深圳市龍崗區愛南路666號星河時代購物公園B1和B2



龍華店

地址：梅龍大道1111號



前海店（深圳首家旗艦店）

地址：深圳南山區怡海大道5246號



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