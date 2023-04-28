深圳手信推介！深圳與香港僅是一水之隔，但整體物價平一截！好玩好食的東西又多，難怪成為大家熱門的短途旅行之選。說到旅行，總少不了手信，今次記者精選10大深圳名物，讓大家逛街掃貸時更得心應手。

深圳手信︳精選掃街10大名物好味抵食 GUMO芝士蛋糕/錢記綠豆餅…

深圳手信推介【1】GUMO GUMO

GUMO GUMO的標誌性橙紅包裝，精緻討好，被內地網民譽為蛋糕界的「愛馬仕」。店家出名榴蓮芝士蛋糕，蛋糕口感鬆軟，內裡有滿滿的鮮榴蓮果肉，非常足料大份！除芝士蛋糕，店家的白桃凍芝芝也值得一試，蛋糕外面裹著布丁，綿密細膩很好吃，令人一試難忘！

深圳手信推介【1】GUMO GUMO

地址：深圳市嘉賓路金光華廣場B2樓036A（美芝蓮旁邊）

營業時間：星期日-星期四1000-2200，星期五-星期六1000-2230

交通方法：地鐵1號國貿站，步行15分鐘



深圳手信推介【2】鮑師傅糕點

鮑師傅的肉鬆小貝是深圳必買的美食，店面長期排滿人龍，人氣極高！店家的肉鬆小貝，外皮主要為戚風蛋糕，內餡夾有香甜的蛋黃醬，面上灑有滿滿肉鬆，口感極之鬆軟，且口味超多，包控必不可錯過！

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深圳手信推介【2】鮑師傅糕點

地址：深圳福田街道崗廈社區深南大道2005號卓悅中心北區B1層NB119-120（深圳卓悅中心店*）

交通方法：深圳地鐵11/14號線崗廈北站6B出口

*鮑師傅糕點在深圳有9間分店。



深圳手信推介【3】吳酥生

吳酥生主打性價比及顏值超高的中式糕點，食物均是每天新鮮烘焙，現做現賣，所有糕點從幾元到二十幾元不等，即便是在香港貴價的泡芙，這兒才賣人仔9.9元一盒！非常划算！必食桃酥、綠豆糕、香草冰淇淋泡芙以及拳頭般大的海苔肉鬆小貝。

深圳手信推介【3】吳酥生

地址：深圳市龍華區民治街道民強社區民治第一工業區1棟101

營業時間：0930-2200

交通方法：地鐵5號線民治站D口，步行520m



深圳手信推介【4】鍾華三叔公手工糯米糍

鍾華三叔公出名CP值極高、口味繁多的手工糯米糍，10元有5個糯米糍，粒粒爆餡，真材實料，且不會過分！推薦口味包括蘇丹王榴蓮、抹茶紅豆、抹茶肉鬆、厚切芒果糯、香芋及紫薯等，現點現做的，等四、五分鐘就可以攞到啦！不過店家隱身在居民區巷子裡，不太起眼，須花一點時間找找。

深圳手信推介【4】鍾華三叔公手工糯米糍

地址：深圳市羅湖區深南東路黃貝嶺上村30號

營業時間：1130開店，售完即止

交通方法：地鐵5號線怡景站B出口，步行950米



深圳手信推介【5】錢記綠豆餅

愛綠豆餅的人必要去錢記，這兒跟平時吃的潮汕綠豆餅不一樣，除了經典的綠豆口味，還加創製了不少新口味，如咖啡、山楂、黃金芝士、抹茶、蔓越莓、紅豆及椰蓉蔓越莓等等，吃上口非常驚喜！

深圳手信推介【5】錢記綠豆餅

地址：深圳市布龍路東龍新村4區15號樓102店鋪

營業時間：0900-2100

交通方法：地鐵6號線上芬站A出口，步行830m



深圳手信推介【6】客家特產

龍崗老街著名的客家小食店，開業逾二十多年，出名食物種類多，如油糍、糯米糍、粽子和糍紅薯，份量大又平宜，大部分都是幾蚊人仔有交易！推薦食有番薯油糍、白蘿蔔油糍、芋頭油糍及紅薯餅等，由於食品均是現炸，賣完即收攤！

深圳手信推介【6】客家特產

地址：深圳市龍崗區龍崗街道華特步行街31店

營業時間：0930開店，售完即止

交通方法：地鐵雙龍站D出口



深圳手信推介【7】及象咖啡

藏在六十樓的摩天大樓之中，深圳罕有地有間開在這麼高兼270度可欣賞靚景的咖啡店。必買自家製的口紅甜點系列，如酥心小金條、朱古力小方及世紀中心等，均是以奈油混合不同的食材製作，外形精緻，口感外酥內軟，伴咖啡同食一流！

深圳手信推介【7】及象咖啡

地址：深圳市卓越世紀中心1號樓整個60層

營業時間：0900-1900

交通方法：地鐵1號會展中心站D出口，步行570米



深圳手信推介【8】澤田本家

澤田本家主打軟綿香甜的銅鑼燒和榴蓮大福。銅鑼燒有很多口味，如紅豆、抹茶奶油、奧利奧芝士、海鹽芝士、柚柚麻薯及椰子脆脆等，非常豐富！榴蓮大福榴蓮肉超級飽滿，搭配奶油，外層QQ糯糯的餅皮，教人難以抗拒。

深圳手信推介【8】澤田本家

地址：深圳市南山區南山街道桂灣四路169號前海萬象購物中心B183

營業時間：1000-2200

交通方法：地鐵1號國貿站，步行15分鐘



深圳手信推介【9】青桔和木魚

青桔和木魚打新中式糕點和茶飲，光是糕點就有五十種可供選擇，平均約人民幣二十多元一件。糕點外觀精美，味道也不錯，當中必食粑粑糕、芒果福袋及宇治觀山特飲等，是不錯的伴手禮之選。

深圳手信推介【9】青桔和木魚

地址：深圳市万科天譽花園一期177號

營業時間：1130-2200

交通方法：地鐵3號吉祥站C出口，步行440米



深圳手信推介【10】深圳窯雞王

窯雞王主打平靚正¥69.9一隻的農家土制窯雞，運用傳統窯烤的方法，窯制出的雞份外鮮香嫩滑！窯雞王在深圳有20多間分店，不少人在行程尾聲都會買一兩隻回家加餸。

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深圳手信推介【10】深圳窯雞王

地址：深圳市羅湖區南湖街道羅湖社區人民南路羅湖村77號101（羅湖口岸店*）

營業時間：1030-2359；0000-0600

交通方法：羅湖口岸對出

*窯雞王在深圳有20多家分店。

