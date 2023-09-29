上海酒店｜推薦9大民宿近上海迪士尼$132起！夢幻童話設計CP值高

上海酒店推薦！上海旅遊，不如考慮一下民宿/美宿，內地民宿/美宿盛行，除了深圳南澳灣的民宿超級搶眼之外，鄰近上海迪士尼的民宿/美宿一樣是充滿夢幻。精選以下9間，一起走入童話卡通世界。



鄰近上海迪士尼的民宿/美宿，部分在早上有免費早餐和接送前往上海迪士尼的服務，即使自己開車，十分多鐘就到，而且距離上海浦東國際機場，坐的士約15分鐘就到各大民宿/美宿區，大多數也位於浦東新區之內。停車場、室外游泳池、行李寄存、Wi-Fi多屬免費，可以在訂房前詢問店家，在暑假的房間價格傾向較高。

1. 夢可奇民宿

鄰近上海迪士尼，舒適、環境乾淨，早餐有三文治、牛奶、雞蛋、粥、包子、水果等，酒店工作人員服務周到熱心。酒店有2人至8人房，適合家庭客及一班朋友一同入住。如果想一家大細去上海迪士尼，民宿更提供商務車接/送服務。民宿也相當親子友善，提供了游泳池、兒童遊樂場，什至是兒童餐。

預訂方法︰Trip.com

上海夢可奇民宿（圖片來源︰Trip.com）

夢可奇民宿

地址︰川沙新鎮民義村3組502號，浦東新區，上海

價錢：人均$195

預訂方法︰Trip.com

2. 棲夢民宿（上海新月店）

去迪士尼好方便，民宿整體既有浪漫情調又有現代化設施，感覺暖和及溫馨。有2人至4人房，適合家庭客入住。房間衛生乾淨，院子很漂亮，裝修很特別，十分適合打卡。由民宿去迪士尼玩很方便，還可以專車接送。 民宿更有小朋友的游泳池，可以讓小朋友「放電」。

預訂方法︰Trip.com｜永安旅遊

上海棲夢民宿（上海新月店）（圖片來源︰Trip.com）

棲夢民宿（上海新月店）

地址︰川沙新鎮欄桿村潘家宅12號，浦東新區，上海

價錢：人均$231

預訂方法︰Trip.com｜永安旅遊

3. 三簡民宿（上海一期店）

摩洛哥風格的民宿，周圍很安靜可遠離城市喧囂，民宿整體裝修很有情調，富設計特色而且舒服，部分房間更有鞦韆，打卡一流。有2人至4人房，適合家庭客入住。民宿內的設施也是十分兒童友善，有室外游泳池、兒童遊樂場及玩具等，更有迪士尼免費接送服務。

上海三簡民宿（上海一期店）（圖片來源︰Trip.com）

三簡民宿（上海一期店）

地址︰周浦鎮旗桿村平橋658號，浦東新區，上海

價錢：人均$166

預訂方法︰Trip.com

4. 左汐度假民宿

設施齊備，乾淨衛生，管家和司機也很有耐心。情侶或小朋友入住可以有很好體驗，例如有大草坪、天幕、泳池、樹屋樓頂、透明滑梯。離浦東T1機場近，坐的士半個小時到。房間為2-4人房。民宿位置也十分方便，不論到迪士尼，還是海昌海洋公園都十分近。

上海左汐度假民宿（圖片來源︰Trip.com）

上海左汐度假民宿

地址︰果園村434號，浦東新區，上海

價錢：人均$244

預訂方法︰Trip.com

5. 愈宿民宿

整體舒適雅致，是寵物友善酒店，但設施有點陳舊。不過，民宿的每一處都超「好拍、超出片」，北歐設計甚有高級感。

上海愈宿民宿（圖片來源︰Trip.com）

愈宿民宿

地址︰川沙新鎮牌樓村十一隊西祝家宅92號，浦東新區，上海

價錢：人均$204

預訂方法︰Trip.com

6. 翰居民宿

房間寬敞明亮，設施齊全，院裏有小足球場、鞦韆、彈床，店家服務特別好，飯菜烳有正評，交通算方便，出門有公交車站，位置好找。

上海翰居民宿（圖片來源︰Trip.com）

上海翰居民宿

地址︰黃樓村華王宅26號，浦東新區，上海

價錢：人均$131.5

預訂方法︰Trip.com

7. 火星島休閑度假民宿

鬧中帶靜，風景極好，早餐自助，衛生乾淨，但廁所有點細。兩層樓設計，設計很花心思，整體讓人感覺很舒服。外賣也很方便，附近吃的也很多。此酒店目前暫不接受預訂。

上海火星島休閑度假民宿（圖片來源︰Trip.com）

+ 2

上海火星島休閑度假民宿

地址︰川沙新鎮嶺七路10號，浦東新區，上海

8. NOUS麓眠設計師民宿

建築風格走小清新路線，房間寬敞及乾淨，管家服務貼心，有大草坪適合孩子放電。每晚最平房價（未連稅）HK$332起（只供參考）。不過，此酒店目前暫不接受預訂。

上海NOUS麓眠設計師民宿（圖片來源︰Trip.com）

NOUS麓眠設計師民宿

地址︰六灶鎮七星村157號，浦東新區，上海

9. 米拉夏朵度假民宿

有訪客曾分享到這鄰近上海迪士尼的民宿，開車十分多鐘就到。早上有免費早餐和接送，服務態度貼心。房間以洞穴風設計，奶油般的配色令人舒服，周圍不規則的異型小窗很可愛，設計感十足的建築風格，怎麼拍照也很好看！不過，此酒店目前暫不接受預訂。

上海米拉夏朵度假民宿（圖片來源︰Trip.com）

+ 3

米拉夏朵度假民宿

地址︰宣橋鎮腰路村628號，浦東新區，上海



好食玩飛Instagram官方帳號開咗喇！請Follow我哋►https://bit.ly/38tlS4