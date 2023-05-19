西門町酒店11大推介｜近捷運站$115/晚起！親子房/罕見落地窗靚景

西門町酒店推介2023！台北西門町是港人遊台熱門住宿首選，今次介紹11間西門町酒店，近捷運站最快1分鐘直達，除了人氣連鎖酒店品牌，還有文青必住工業風質感旅館，以及西門町鬧市少見的270度落地窗景觀房型，人均最平$115/晚起，性價比超高！假如想住台北新酒店，可以看看《台北新酒店9大推介人均$213！歎日式浴場/米芝蓮餐廳 落地窗靚景》！

（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

西門町酒店11大推介$115/晚起！

台北西門町酒店推介【1】台北西門町意舍

台北西門町意舍距離捷運西門站僅5分鐘路程，樓下有DON DON DONKI及誠品書店，鄰近熱鬧的西門町商區，購物歎美食都好方便！

（圖片來源：台北西門町意舍）

這間西門町酒店設計供應160間主題客房，同時加入具有西門町特色的藝術作品，簡約時尚之中帶有趣味巧思，位於酒店頂樓的房型更設有落地大窗，可以在戶外陽台眺望繁華的西門町街景，非常寫意。

（圖片來源：台北西門町意舍）

「樂活」房型則適合家庭入住，有兩張梳化及小朋友至愛的迷你帳篷，空間相當寬敞，最多可以容納4位成人及2位12歲以下小童。

酒店設有兩間不同風格的餐廳，包括The CAPE龍蝦&海鮮餐廳及美式餐廳Buttermilk，晚上想好好Chill一下，則可以到音樂酒吧品嘗各式雞尾酒，以及不定時的獨立音樂表演。

台北西門町酒店推介【1】台北西門町意舍

地址：台北市武昌街二段77號

交通：捷運西門站6號出口步行5分鐘

房價：$679起/每晚（人均$339.5起/每晚）

預訂：Agoda｜Booking.coｍ｜Trip.com｜Klook

台北西門町酒店推介【2】路境行旅

路境行旅位於西門町及台北車站之間，主打夢幻森林風，踏入大堂可以見到等身大的巨型白鹿，還有從天花垂吊下來的綠色植物，配上木系色調裝修及有趣擺設，如同置身童話森林一樣！

路境行旅提供多種不同房型，包括單人房、雙人房，三人房及家庭房等，部分更有不同主題裝飾，適合不同需要的旅客入住。

另外，這間西門町酒店亦有親子友善的設施，包括兒童遊戲區及免費借出嬰兒床、澡盆等，還有24小時免費飲食區，供應杯麵、汽水、飲料、餅乾糖果等，就算半夜肚餓都不怕，非常貼心！

路境行旅距離捷運西門站約7分鐘路程，大約步行10分鐘亦可抵達台北車站，前往各大景點及乘搭交通工具都非常方便！

台北西門町酒店推介【2】路境行旅

地址：台北市中正區重慶南路一段86號

交通：捷運西門站4號出口步行7分鐘

房價：$420起/每晚（人均$210起/每晚）

預訂：Agoda｜Booking.coｍ｜Trip.com｜Klook

台北西門町酒店推介【3】捷絲旅（台北西門館）

人氣連鎖酒店品牌捷絲旅深受不少旅客喜愛，位於西門町的分店鄰近捷運西門站，步行3至5分鐘即可到達，除了方便前往西門商圈逛街，乘搭捷運到其他地區都相當方便！

（圖片來源：捷絲旅）

這間西門町酒店客房分為精緻及豪華房型，提供雙人房、三人房及家庭房等，空間頗為寬敞，而且房間以簡潔紫藍色牆身配合西門町景點塗鴉，設計時尚且極具質感。

設有24小時交誼廳、小型健身室及洗衣房。值得一提的是，酒店7樓至8樓有萬花筒空間及親子遊戲空間，用上鏡面營造趣味想像，想影相打卡不要錯過！

台北西門町酒店推介【3】捷絲旅（台北西門館）

地址：台北市中正區中華路一段41號5樓

交通：捷運西門站5號出口步行3至5分鐘

房價：$743起/每晚（人均$371.5/每晚）

預訂：Agoda｜Booking.coｍ｜Trip.com｜Klook

台北西門町酒店推介【4】艾特文旅

如果想住得「文青」一點，不妨考慮由西門站出發步行約7分鐘，位於西門町電影街的艾特文旅。

（圖片來源：艾特文旅）

這間西門町酒店供應29間客房，簡約復古的設計極具質感，大堂公共空間擺放了兩台蘋果電腦，後方的牆上更保留了改建前的電錶裝置，頗具心思。

（圖片來源：艾特文旅）

房型方面有雙人房、三人房及四人房，分為無窗房型及景觀房型，簡潔的空間設備齊全、乾淨俐落，幾乎沒有多餘的裝飾。最「打卡」的房型必數「眺望花園雙人房」，黑色格子窗外是一片綠意，彷如置身城市中的自然花園一樣，在陽光光影映照下超唯美！

台北西門町酒店推介【4】艾特文旅

地址：台北市武昌街二段124之2號4樓

交通：捷運西門站6號出口步行7分鐘

房價：$366起/每晚（人均$183起/每晚）

預訂：Agoda｜Booking.coｍ｜Trip.com｜Klook

台北西門町酒店推介【5】台北福泰桔子商務旅館（西門店）

台北福泰桔子商務旅館為福泰集團旗下，西門分店位於西門捷運站附近，由出口行1分鐘就到！

（圖片來源：台北福泰桔子商務旅館）

這間西門町酒店整體設計以明亮的橘色系為主，提供「桔子客房」及「桔子宿舍」兩種房型，前者以簡約現代風設計，單一大床型設計配備行李收納空間；後者則以上下舖單人床設計，劃分出個人空間，適合好友閨蜜出遊！

酒店大堂設有公共空間，地下一層的交誼廳則會提供水果、乳酪、凍飲、咖啡及零食等，非常貼心！

（圖片來源：台北福泰桔子商務旅館）

台北西門町酒店推介【5】台北福泰桔子商務旅館（西門店）

地址：台北市萬華區中華路一段166之2號

交通：捷運西門站1號出口步行1分鐘

房價：$538起/每晚（人均$269起/每晚）

預訂：Agoda｜Booking.coｍ｜Trip.com｜KKday

台北西門町酒店推介【6】天雲旅棧（台北西門館）

天雲旅棧（台北西門館）在2016年開幕，比起其他酒店大多位於大廈部分樓層，酒店屬於少見的獨棟建築設計，整體風格以中世紀哥德式修道院為發想，從外面可以看到不規則梯型斜角的露台設計，呈現出低調雅緻的感覺。

（圖片來源：Agoda）

這間西門町酒店提供41間客房，分為5種房型，空間小巧精緻，適合1至2人入住。其中，部分房型設有露台，在西門町一帶的鬧市可以說是非常少見，另配備浴缸，可以浸泡奈米微氣泡溫泉，舒緩旅程的疲勞。

酒店2樓設有交誼廳及洗衣房，24小時供應咖啡、茶包及輕食等，高樓底設計空間感十足，加上柔和的燈光，住客可以在此好好休息。

（圖片來源：天雲旅棧）

台北西門町酒店推介【6】天雲旅棧（台北西門館）

地址：台北市昆明街96巷8號

交通：捷運西門站6號出口步行6分鐘

房價：$689起/每晚（人均$344.5起/每晚）

預訂：Agoda｜Booking.coｍ｜Trip.com

台北西門町酒店推介【7】台北北門世民酒店 citizenM

台北北門世民酒店是荷蘭潮流酒店品牌citizenM亞洲首間分店，鄰近西門町及台北車站，比起其他國家的分店定位更平民化，不過裝修設計一點也不馬虎，沿用色彩繽紛的時尚風格，每件傢俱和擺設都突顯出品味和心思。

這間西門町酒店共有5種房型可供選擇，房間設計簡約舒適，部分房型設有超大透明玻璃窗，位於轉角位置的房間更會有兩面大窗，幸運入住高層房間可以足不出戶睇日出日落，勁Chill！

（圖片來源：台北北門世民酒店citizen M）

房間雖然不算非常寬敞，但配合窗外景色的延伸，大大提升空間感，同時使用平板電腦控制電視、調較燈光及冷氣溫度，獲不少住客大讚性價比高、超寫意！

（圖片來源：台北北門世民酒店citizen M）

台北西門町酒店推介【7】台北北門世民酒店 citizenM

地址：台灣台北市中正區中華路一段3號

交通：捷運西門站4號出口步行10分鐘、台北車站步行8分鐘

房價：$649起/每晚（人均$324.5起/每晚）

預訂：Agoda｜Booking.coｍ｜Trip.com｜Klook

台北西門町酒店推介【8】永安棧

永安棧位於西門町商圈的核心位置，距離西門站6號出口僅1分鐘路程，非常方便！酒店以線條為空間設計的主要元素，配合木系色調裝潢，營造出舒適時尚的氛圍。

（圖片來源：永安棧）

這間西門町酒店共有9種房型，空間較其他商務酒店闊絡，同樣以簡約溫馨的設計為主，設備齊全；另設有四人房及親子主題房，擺放小朋友至愛的小帳幕床舖，適合親子旅行入住。

酒店設施方面，設有健身房、商務中心、自助洗衣房等，另有餐廳供應早餐及午餐。

（圖片來源：永安棧）

台北西門町酒店推介【8】永安棧

地址：台北市萬華區中華路一段150號

交通：捷運西門站6號出口步行1分鐘

房價：$928起/每晚（人均$464起/每晚）

預訂：Agoda｜Booking.coｍ｜Trip.com｜Klook

台北西門町酒店推介【9】台北宿之酒店

台北宿之酒店在2022年開幕，主打低調奢華風，供應超過80間客房，不只空間寬敞，最大特色就是擁有西門町少有的景觀，部分房型更有270度無邊際景觀窗戶，可以將淡水河的景色一覽無遺，享受台北鬧市中的一刻寧靜。

（圖片來源：台北宿之酒店）

這間西門町酒店客房的配置及設備相當齊全，包括有49吋大電視、迷你雪櫃、自家設計家具等，同時免費供應高級手沖咖啡包及茶包，同時更準備了Balmuda the Pot的手沖咖啡壺，可以說是非常有誠意！

酒店設有24小時櫃台、健身室、停車場等，不論是自由行旅客或商務旅客都適合入住！

台北西門町酒店推介【9】台北宿之酒店

地址：台北市萬華區環河南路一段51號

交通：捷運西門站6號出口步行6至8分鐘

房價：$880起/每晚（人均$440起/每晚）

預訂：Agoda｜Booking.coｍ｜Trip.com｜Klook

台北西門町酒店推介【10】台北花園大酒店

台北花園大酒店位於中正區，是區內頂級酒店之一，距離松山新店線小南門站只有3分鐘路程，亦可由西門捷運站2號出口出發，步行約5分鐘抵達。

（圖片來源：台北花園大酒店）

酒店供應超過200間客房，復古暖金色設計典雅舒適，房間內更有超大玻璃窗，可以眺望室外的城市景觀，更具空間感。

這間西門町酒店除了有中西式餐廳、麵包坊、及酒吧等多元化餐飲服務，還有SPA中心、健身中心及懷舊設計的古早味零食專賣店，住客亦可乘搭免費專車遊覽艋舺周邊。

台北西門町酒店推介【10】台北花園大酒店

地址：台北市中正區中華路二段一號

交通：捷運西門站2號出口步行5分鐘、小南門站2號出口步行3分鐘

房價：$968起/每晚（人均$484起/每晚）

預訂：Agoda｜Booking.coｍ｜Trip.com｜Klook

台北西門町酒店推介【11】喜園旅館

窮遊台北有沒有平價酒店住宿選擇？喜園旅館位於西門町，距離捷運西門站步行約4分鐘，供應二人至四人房，空間相對闊絡，而且基本設備齊全，每晚人均最平$115起！

台北西門町酒店推介【11】喜園旅館

地址：台北市萬華區中華路一段90號3樓

交通：捷運西門站5號出口步行約4分鐘

房價：$230起/每晚（人均$115起/每晚）

預訂：Agoda｜Booking.coｍ｜Trip.com