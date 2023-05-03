永東巴士新增香港至西樵直通巴！每日10班 附西樵九江3大景點

永東巴士開辦新跨境巴士路線！新路線由九龍、新界多處來往廣東的九江、西樵，每日多達10班來回。大家由香港前往西樵山國藝影視城、西樵漁耕粤韵文化旅遊園、九江雙蒸博物館等景點將更方便。即睇路線收費、首航日期、途經地點。



永東巴士新跨境路線 九龍新界直達九江西樵

永東巴士將由明天（18日）起開辦由香港來往九江與西樵的新跨境巴士路線。新路線在香港會停靠九龍、新界多處，包括油麻地、觀塘、葵芳、屯門、東涌等，成人單程車費由$70起。新路線暫定每日來回有10班，部份班次更會駛經機場及口岸，方便遊客往返香港、九江、西樵。

（圖片來源：永東旅行社）

（圖片來源：永東旅行社）

香港至九江西樵線會經深圳灣管制站進入廣東，大家在深圳灣管制站過關後，巴士便會直接駛往九江、西樵。路線分別於西樵汽車客運站、西樵南海中旅（樵園牌坊店）、九江南海中旅（九江僑聯會店）設站。

西樵版故宮仿真度高 九江博物館可DIY米酒

九江與西樵跟其他廣東城鎮一樣，皆具賦有特色的旅遊景點。在西樵，大家可以參觀西樵山國藝影視城，欣賞仿真度高的「西樵版故宮」，在懷舊老街上穿起古著打卡。大家亦可以在西樵漁耕粤韵文化旅遊園的市集倘佯、享用美食，更可以在園內認識漁民的工作與文化。此外，在九江參觀九江雙蒸博物館時，大家更能夠親自釀造米酒，體會調酒的過程。

睇西樵、九江有咩玩▼▼

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深圳往九江西樵 乘長途汽車

除了從香港直接出發，部份人或會先在深圳遊覽，才前往九江西樵。由深圳到九江或西樵，可在深圳各大深圳長途汽車站（包括福永、福田、新城、觀瀾、寶安客運中心等）。不過，從該些車站前往九江或西樵的巴士班次較為疏落，計劃行程時應查閱巴士時間表。