東京親子酒店11間推介｜1分鐘到上野站／寶可夢主題房／人均$278

東京親子酒店推介2023！想帶小朋友去東京旅行，但又不知住哪間酒店好？今次介紹11間東京親子友善酒店，分別位於上野、新宿和淺草，最快1分鐘直達車站，部分更提供公寓房型，適合一家大細入住！訂酒店前可留意最新酒店優惠碼，當中包括Agoda/Trip.com/Booking.com/Klook酒店預訂平台，更有《香港01》讀者專享優惠碼！（本文提及之價錢以截稿前為準；各間酒店的親子政策僅供參考）

東京親子酒店推介【1】MIMARU東京上野EAST（Mimaru Tokyo Ueno East）

MIMARU東京上野EAST（Mimaru Tokyo Ueno East）主打簡約時尚的公寓式房型，由JR山手線上野站出發，只需步行約3分鐘！所有房間均設有小客廳及廚房，空間相對寬敝，讓你擁有「家的感覺」。酒店提供和風榻榻米家庭房，可以一嘗自行舖床墊和棉被，體驗住進日劇裡的滋味！酒店更有小朋友至愛的寶可夢主題房，有巨型卡比獸和一眾可愛小精靈在房內歡迎大家；同時設有雙連房型，相鄰的客房中間設有連通門，大家族旅行都可以一齊住！

MIMARU東京上野EAST（Mimaru Tokyo Ueno East）

房價：人均HKD$665起

地址：東京都台東區東上野4-26-3

交通：JR山手線上野站步行3分鐘、京成上野站步行約10分鐘

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東京親子酒店推介【2】上野曼迪高級公寓 （MONday Apart Premium UENO）

上野曼迪高級公寓 （MONday Apart Premium UENO）於2021年開業，距離東京地下鐵入谷站約6分鐘路程、JR上野站約10分鐘路程，交通尚算方便。酒店房型可供4至6人入住，空間最小的「高級家庭豪華房」採用雙人床加碌架床設計，其他客房皆為和洋式房型，配備雙人床及和式榻榻米空間。此外，所有房型配備客飯廳及簡易廚房，部分更有洗衣機及吸塵機等家電，最適合親子或多人出遊！

上野曼迪高級公寓 （MONday Apart Premium UENO）

房價：人均HKD$523起（1位未滿13歲小童可免費入住）

地址：東京都台東區北上野1-7-6

交通：東京地鐵日比谷線入谷站約6分鐘路程、JR上野站約10分鐘路程

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東京親子酒店推介【3】上野車站世紀Spa酒店 - 人工鐳溫泉（Centurion Hotel & Spa Ueno Station -Artificial Radium Hot Spring）

上野車站世紀Spa酒店 - 人工鐳溫泉（Centurion Hotel & Spa Ueno Station -Artificial Radium Hot Spring）距離上野站僅2分鐘路程，成田機場乘搭Skyliner至京成上野站，步行約5分鐘亦可抵達，交通非常方便！酒店亦鄰近阿美橫町、上野恩賜公園等景點，附近有很多不同食肆、百貨公司、藥妝店、超市等，生活機能非常完善！酒店家庭房最多可以8人入住，酒店亦有24小時開放的溫泉大浴場，部分房型更附有私人露天風呂，適合有小朋友的家庭或多人旅行！

上野車站世紀Spa酒店 - 人工鐳溫泉（Centurion Hotel & Spa Ueno Station -Artificial Radium Hot Spring）

房價：人均HKD$395.5起（1位5歲以下小童不佔床位免費入住）

地址：東京都台東區上野6-8-16

交通：JR上野站步行2分鐘、京成上野站步行約5分鐘

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東京親子酒店推介【4】上野寶石酒店（Hotel Sardonyx Ueno）

上野寶石酒店（Hotel Sardonyx Ueno）位阿美橫丁旁邊，距離東京地下鐵御徒町站只有1分鐘路程，出入都非常方便，此外更可以乘搭京成Skyliner直達成田機場！酒店供應3種房型，除了基本雙人房，同時設有兩張雙人床的家庭房，適合2至4人入住；雖然房間不算非常闊絡，不過勝在乾淨企理，而且設備齊全，更有免費精緻早餐，性價比頗高！

上野寶石酒店（Hotel Sardonyx Ueno）

房價：人均HKD$499.5起（幼童免費入住）

地址：東京都台東區上野6-6-7

交通：東京地鐵日比谷線御徒町站步行約1分鐘、JR御徒町站北口步行約3分鐘、JR上野站步行7分鐘、京成上野站步行約7分鐘

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東京親子酒店推介【5】東京上野諾加酒店（Nohga Hotel Ueno）

東京上野諾加酒店（Nohga Hotel Ueno）位處多條鐵路線交匯的上野車站附近，乘搭JR山手線、地下鐵線、新幹線、京成電鐵等，亦可步行前往阿美橫丁等地區。雖然酒店鄰近多條線路，但位處內街一隅，不會受到車流噪音影響，環境相比位於大馬路或車站旁邊的酒店更安靜！此外，鄰近亦有不少餐廳及便利店，安排行程或四處覓食都非常方便！酒店客房方面，主打文青現代風，空間相對比較寬敞，用上舒適的暖色系，讓人感到舒適溫馨，最適合一家三口入住！

東京上野諾加酒店（Nohga Hotel Ueno）

房價：人均HKD$729.5（1位3歲以下小童不佔床位免費入住）

地址：東京都台東區東上野2-21-1

交通：東京地鐵銀座線上野站步行3分鐘、JR上野站步行5分鐘、京成上野站步行約7分鐘

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東京親子酒店推介【6】WING國際精選酒店 - 上野御徒町（Hotel Wing International Select Ueno-Okachimachi）

WING國際精選酒店 - 上野御徒町（Hotel Wing International Select Ueno-Okachimachi）距離上野站僅3分鐘路程，鄰近上野動物園、上野恩賜公園及阪美橫町等熱門景點。酒店客房部分房型最多可以入住4人，適合三至四人小家庭入住，客房採用溫暖色調，雖然空間不算非常寬敞，但亦有浴缸可以浸浴！酒店每天早上會免費提供簡單早餐，有個別包裝的麵包、咖啡及果汁，可以帶回房間食完再出門，絕對元氣滿滿！

WING國際精選酒店 - 上野御徒町（Hotel Wing International Select Ueno-Okachimachi）

房價：人均HKD$583.3起

地址：東京都台東區東上野2-18-4

交通：東京地鐵銀座線上野站步行1分鐘、JR上野站步行3分鐘、京成上野站步行約5分鐘

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東京親子酒店推介【7】上野東京風景酒店（LANDABOUT TOKYO）

東京風景酒店（LANDABOUT TOKYO）於2020年開幕，位於山手線鶯谷站，距離上野站只有一站之隔，整棟酒店由舊建築翻新而成，客房主要採用無機質風的灰藍色調，呈現出簡約時尚氛圍。酒店提供適合家庭或三五知己入住的家庭房、相連房等，部分房間會在木質地板上擺放床墊，取代一般商務酒店的床架，提升整體空間感，較寬敞的房型則設有露台，更可以遠距離眺望晴空塔景色！

上野東京風景酒店（LANDABOUT TOKYO）

房價：人均HKD$278.6起

地址：東京都台東區根岸3-4-5

交通：東京地鐵日比谷線入谷站約6分鐘路程、JR上野站約10分鐘路程

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東京親子酒店推介【8】東京京王廣場酒店 (Keio Plaza Hotel Tokyo)

東京京王廣場酒店 （Keio Plaza Hotel Tokyo）是區內歷史悠久的著名五星級酒店，距離JR新宿站只有5分鐘路程，出入非常方便！此外，酒店為「東京迪士尼度假村好鄰居旅館」之一，提供酒店出發直達東京迪士尼樂園及東京迪士尼海洋免費接駁巴士服務！酒店客房奢華氣派，空間非常寬敞，而且有大型觀景窗飽覽東京市區夜景，部分客房更可以在視野良好時眺望富士山，同時提供4人房及套房等，適合家庭入住。附近亦有多間餐廳及便利店，非常方便！

東京京王廣場酒店 (Keio Plaza Hotel Tokyo)

房價：人均HKD$845起

地址：東京都新宿區西新宿2-2-1

交通：JR新宿站西口步行5分鐘

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東京親子酒店推介【9】西新宿大和ROYNET酒店（Daiwa Roynet Hotel Nishishinjuku PREMIER）

西新宿大和ROYNET酒店（Daiwa Roynet Hotel Nishishinjuku PREMIER）於2019年開幕與新宿站只有一站之隔，附近大多為商務大廈，旺中帶靜，由車站步行前往亦只需約5至6分鐘，鄰近亦有便利店，配套尚算充足。酒店提供家庭客房，客房更提供浴缸，適合攜同小朋友出遊時入住。此外，酒店室內及室外空間均以現代日式美學為設計概念，別具特色！

西新宿大和ROYNET酒店（Daiwa Roynet Hotel Nishishinjuku PREMIER）

房價：人均HKD$510.3起

地址：東京都新宿區西新宿6-12-39

交通：東京地鐵丸之內線西新宿站步行約5分鐘、都營大江戶線都廳前站步行約6分鐘

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東京親子酒店推介【10】里士滿淺草國際酒店（Richmond Hotel Premier Asakusa）

里士滿淺草國際酒店（Richmond Hotel Premier Asakusa）位於淺草寺附近，距離筑波快線淺草站約3分鐘、東京地鐵銀座線淺草站約5至7分鐘路程，乘車前往東京各大景點都好方便！此外，酒店提供3人客房，適合家庭旅客，部分客房更設有落地景觀玻璃窗，可以見到淺草寺及東京晴空塔，將淺草下町景色盡收眼底！

里士滿淺草國際酒店（Richmond Hotel Premier Asakusa）

房價：人均HKD$466.6起

地址：東京都台東區淺草2-6-7

交通：東京地鐵銀座線淺草站步行約5至7分鐘、筑波快線淺草站A1出口步行3分鐘

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東京親子酒店推介【11】THE GATE酒店雷門by HULIC（The Gate Hotel Asakusa Kaminarimon by Hulic）

THE GATE酒店雷門by HULIC（The Gate Hotel Asakusa Kaminarimon by Hulic）位於淺草雷門附近，東京地鐵銀座線淺草站步行2分鐘即可到達，前往上野、銀座等地區不用轉車，方便大家計劃行程！酒店由室內設計師內田繁設計，簡約的空間設有大片落地玻璃，不論任何時間都可以欣賞到絕美的東京景色。酒店設有6種房型，親子旅行可選擇入住三人房，部分房型更可以望到晴空塔，勁Chill！酒店頂樓亦設有露天觀景台，樓下則有平價超級市場，可以買到新鮮水果回酒店慢慢歎；步行數分鐘有DONKI及24小時超市，超方便！

THE GATE酒店雷門by HULIC（The Gate Hotel Asakusa Kaminarimon by Hulic）

房價：人均HKD$499.6起

地址：東京都台東區雷門2-16-11

交通：東京地鐵銀座線淺草站步行約2分鐘

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