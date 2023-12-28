2024公眾假期請假攻略必睇｜農曆新年請3放9日／復活節請3放10日
2024公眾假期早前出爐，各位打工仔又不妨睇睇，計劃一下來年如何自製長假期。請2放5、請3放10，公眾假期得幾天，撞正星期六、日，自己請幾天年假自製長假，出埠外遊旅行。今年除夕、元旦孖住放，請4日就放足9日。2024農曆新年橫跨星期六日一連4天紅日，跟住請多3日又有9日。清明節、復活節更厲害，請3日放10日。想早早計劃好，預定機票或酒店，睇以下張圖就一目瞭然。
2024公眾假期請假攻略
2024請假攻略【1】2024農曆新年 請3放9
來到2024農曆新年假期，由於2月10日大年初一是星期六，變相橫跨星期六日一連4天紅日，請多3日就可以放9日！
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建議請假日子：2月14-16日
「請3放9」連假日子：2月10-18日
2024請假攻略【2】復活節+清明節 請3放10
2024年最筍就是復活節遇正清明節，換言之，請3日可以放足10日大假，家長們可趁早，快快計劃旅程預定機票和酒店，節省旅費！
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建議請假日子：4月2-3日、4月5日
「請3放10」連假日子：4月29日-5月7日
2024請假攻略【3】2024年聖誕節 請3放9、請5放12
至於2024年聖誕節都可「請3放9」，如假期充足，最好請夠5天平日，即可放足12日長假！
建議請假日子：12月23-24日、12月27日
「請3放9」連假日子：12月21日-12月29日
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建議請假日子：12月23-24日、12月27日、12月30-31日
「請5放12」連假日子：12月21日-2025年1月1日
至於短假之選，建議可揀2024年十一國慶節，於9月30日請一天假，就可享有4天連假。至於端午節、特區七一紀念日、重陽節也分別在周一或周五，意味不用請假也享有3天連假。
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2024公眾假期一覽▼▼
每個星期日｜星期日
元旦｜1月1日｜星期一
農曆年初一｜2月10日｜星期六
農曆年初三｜2月12日｜星期一
農曆年初四｜2月13日｜星期二
耶穌受難節｜3月29日｜星期五
耶穌受難節翌日｜3月30日｜星期六
復活節星期一｜4月1日｜星期一
清明節｜4月4日｜星期四
勞動節｜5月1日｜星期三
佛誕｜5月15日｜星期三
端午節｜6月10日｜星期一
香港特別行政區成立紀念日｜7月1日｜星期一
中秋節翌日｜9月17日｜星期二
國慶日｜10月1日｜星期二
重陽節｜10月11日｜星期五
聖誕節｜12月25日｜星期三
聖誕節後第一個周日 ｜12月26日｜星期四
2024公眾假期請假攻略是否適合所有打工仔？
不是，2024公眾假期請假攻略主要適用返週一至週五上班的打工仔。
2024年自製長假攻略？
復活、聖誕請3日放10日，詳情按此