2024公眾假期請假攻略必睇｜農曆新年請3放9日／復活節請3放10日

2024公眾假期早前出爐，各位打工仔又不妨睇睇，計劃一下來年如何自製長假期。請2放5、請3放10，公眾假期得幾天，撞正星期六、日，自己請幾天年假自製長假，出埠外遊旅行。今年除夕、元旦孖住放，請4日就放足9日。2024農曆新年橫跨星期六日一連4天紅日，跟住請多3日又有9日。清明節、復活節更厲害，請3日放10日。想早早計劃好，預定機票或酒店，睇以下張圖就一目瞭然。



2024公眾假期請假攻略

2024請假攻略【1】2024農曆新年 請3放9

來到2024農曆新年假期，由於2月10日大年初一是星期六，變相橫跨星期六日一連4天紅日，請多3日就可以放9日！

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2024農曆新年請3日就放到9日！（資料圖片）

建議請假日子：2月14-16日

「請3放9」連假日子：2月10-18日



2024請假攻略【2】復活節+清明節 請3放10

2024年最筍就是復活節遇正清明節，換言之，請3日可以放足10日大假，家長們可趁早，快快計劃旅程預定機票和酒店，節省旅費！

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復活節與清明節連著，請３日就放９日！（資料圖片）

建議請假日子：4月2-3日、4月5日

「請3放10」連假日子：4月29日-5月7日



2024請假攻略【3】2024年聖誕節 請3放9、請5放12

至於2024年聖誕節都可「請3放9」，如假期充足，最好請夠5天平日，即可放足12日長假！

（圖片來源：香港旅遊發展局）

建議請假日子：12月23-24日、12月27日

「請3放9」連假日子：12月21日-12月29日

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建議請假日子：12月23-24日、12月27日、12月30-31日

「請5放12」連假日子：12月21日-2025年1月1日



至於短假之選，建議可揀2024年十一國慶節，於9月30日請一天假，就可享有4天連假。至於端午節、特區七一紀念日、重陽節也分別在周一或周五，意味不用請假也享有3天連假。

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2024公眾假期一覽▼▼

每個星期日｜星期日

元旦｜1月1日｜星期一

農曆年初一｜2月10日｜星期六

農曆年初三｜2月12日｜星期一

農曆年初四｜2月13日｜星期二

耶穌受難節｜3月29日｜星期五

耶穌受難節翌日｜3月30日｜星期六

復活節星期一｜4月1日｜星期一

清明節｜4月4日｜星期四

勞動節｜5月1日｜星期三

佛誕｜5月15日｜星期三

端午節｜6月10日｜星期一

香港特別行政區成立紀念日｜7月1日｜星期一

中秋節翌日｜9月17日｜星期二

國慶日｜10月1日｜星期二

重陽節｜10月11日｜星期五

聖誕節｜12月25日｜星期三

聖誕節後第一個周日 ｜12月26日｜星期四

