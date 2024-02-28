2024公眾假期請假攻略！復活清明請3放10日本追櫻 七一睇祇園祭

2024公眾假期請假攻略+日本旅行建議！年假有限，打工仔想出埠去日本旅行，一定要精心計劃！今年2024公眾假期已出爐，不少公眾假期連星期六、日，只須自己多請幾天年假即可放長假。《香港01》「好食玩飛」整理了202公眾假期請假攻略，並加入長假期對應的日本旅行熱點，助大家及早計劃，搶平價機票或酒店！



復活節請3放10日、聖誕節請3放10！

2024公眾假期請假攻略【1】復活節+清明節請3日放10日——東京迪士尼樂園、大阪環球影城、日本全國追櫻

2024年最筍就是復活節遇正清明節，換言之，請3日可以放足10日大假，適合家長與子女親子旅行，如去大型主題遊樂場「東京迪士尼樂園」及「大阪環球影城」！復活節期間，兩大主題樂園都將舉行復活節慶典，園內處處都有復活節裝飾、復活節美食及復活節主題限定商品！

此外，4月將踏入日本櫻花季節，日本各地的櫻花由南部向北部陸續開花，名古屋的將率先開放，預計在3月19日已開花，東京及福岡緊隨其後，櫻花預計在3月21日前後開花，最後則是北海道札幌的櫻花，預計在4月30日開始盛開。準備春季去日本賞櫻的朋友，可以考慮到京都乘坐伏見十石舟，或二条城的NAKED櫻花祭櫻花祭，觀賞夢幻唯美的畫面！

詳細櫻花資訊👉日本櫻花預測｜東京櫻花景點｜大阪京都櫻花景點｜東京賞櫻酒店｜大阪賞櫻酒店｜韓國櫻花預測｜首爾櫻花景點｜台灣櫻花景點

建議請假日子：4月2-3日、4月5日

「請3放10」連假日子：4月29日-5月7日



東京迪士尼樂園、東京迪士尼海洋──期間限定遊樂設施

東京迪士尼樂園有期間限定的「唐老鴨的呱呱鴨趣城」（2024年4月9日至2024年7月31日）、「同慶太空山：最終發射！」（2024年4月9日至2024年6月30日）。東京迪士尼樂園門票😍👉 預訂優惠

大阪環球影城──復活節遊行+全新遊樂設施

大阪環球影城則有「GO！GO！復活節遊行」，一系列限定的全新遊樂設施，包括「鬼滅之刃 XR 乘車遊」(即日起至2024年6月9日）、「名偵探柯南 The World 」(即日起至2024年6月30日）及「我的英雄學院 The Real 4-D」(即日起至2024年8月14日）等，粉絲們絕對不可錯過！日本大阪環球影城🎥👉 預訂優惠

2024公眾假期請假攻略【2】5月勞動節請2日放5日——北九州紫藤隧道、富士芝櫻祭

來到5月勞動節，請2日假即可放5日連假，這段期間正好日本又迎來紫藤花及芝櫻季，喜歡賞花的人必不可錯過！

建議請假日子：5月2日、5月3日

「請2放5」連假日子：5月1日至5月5日



河內紫藤園

提到日本最著名的紫藤花園，位於北九州的「河內紫藤園」必然榜上有名！河內紫藤園於2015年被美國有線電視新聞網選為「日本31個最美麗的地方」之一，花園有兩條令人驚歎的紫藤隧道，一條長80米，另一條長110米，看上去十分夢幻！河內藤園 & 小倉城一日遊（福岡出發）🪻👉 預訂優惠

河內紫藤園（圖片來源：KLOOK）

富士芝櫻祭

櫻花過後，又到芝櫻季！芝櫻並非櫻花，而係針葉天藍繡球花嘅一種，因花的形狀及花色與櫻花相似而得名。至於賞芝櫻最佳好去處，必去關東規模最大的「富士芝櫻祭」，屆時50萬株芝櫻遍布於超過1.5公頃大的範圍，整片粉紅色芝櫻海與富士山同框，非常值得一去！河口湖富士山花海&人氣打卡景點一日遊🌸👉 預訂優惠

富士芝櫻祭（圖片來源：KLOOK）

2024公眾假期請假攻略【3】七一回歸無須請假有3天連假——京都祇園祭、和服體驗

在七一假期，正值日本三大祭典之一「京都祗園祭」舉行日子！京都祗園祭在每年7月1日至31日於八坂神社舉行，屆時將舉行各項神事和活動，如山鉾巡行、神輿渡御、宵山、花傘巡行、祇園囃子等，氣氛熱鬧！遊覽祭典時，與親友穿上精緻和服，共沐熱鬧氛圍也是不錯選擇！京都擁有多間和服租賃店，由隆重的振袖、簡約的留袖、華麗的洋和服或輕盈的浴衣都有，選擇十分多。

建議請假日子：無須請假

連假日子：6月29日至7月1日



京都祗園祭

作為日本最大規模祭典之一的祇園祭，由7月1日開始到7月31日結束，由於時間較長，又分成了前祭和後祭。屆時，整個七月的每一天都有著不一樣的活動跟慶典，連整個京都市區的馬路都要開放成行人專用區，人頭湧湧，據說年年也吸引逾一百萬人參加！祇園祭可以回朔到日本平安時代，當時作為京都爆發了瘟疫，在醫學不普及的當時只能祈求神明，以祭拜祇園之神來除去災厄，及後規模愈來愈大，成為了為期一個月的大節。

京都祗園祭（圖片來源：小紅書@日本關西旅遊觀光）

地點：八坂神社及周邊

日期：2024年7月1日至31日

和服體驗

不少香港女生去京都旅遊，總會租借和服，體驗當一日「日本妹子」的感覺！傳統和服端莊大方，近年還流行混合歐式風格的「洋風和服」，怕熱還可揀輕盈的浴衣，全部都是出席祭典的打卡好選擇！

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2024公眾假期請假攻略【4】9月中秋請2日放5日——大阪岸和田地車祭

暑假結束，日本步入初秋，各式秋收祭典陸續舉行，當中最大型當屬「大阪岸和田地車祭」，可看到超過100名男子，拖著逾四噸重、造功精緻的地車在街頭巡遊。今年岸和田地車祭在2024年9月16及17日，請這2日假，還可結合中秋紅日及周六周日假，正好併合為5日假期！

建議請假日子：9月16日、９月17日

連假日子：9月14日至18日



大阪岸和田地車祭

提到關西祭典，何止「祇園祭」出名？大阪也有著名祭典，那就是大阪泉州「地車祭」，人們會以人力拉行著4噸重的木造地車，加速衝刺、高速過彎等，令人看上去熱血沸騰！

大阪岸和田地車祭（圖片來源：JNTO官網）

地點：南海本線岸和田駅至岸和田城周邊

日期：2024年9月16日至17日

2024公眾假期請假攻略【5】十月國慶請1日放4日——北海道賞紅葉

日本紅葉和櫻花相反，從北到南漸漸地紅下去！日本紅葉最前線，莫過於9月底北海道的山區，紅葉景點包括大雪山、圓山公園、定山溪、登別地獄谷、知床、層雲峽紅葉谷等，不失為一個9月底至10月中期的好去處！想去北海道賞楓，最佳連假便是十月國慶，請1放4，非常化算！

知床位於北海道，是近年熱門的賞楓景點之一。（圖片來源：縱橫遊）

建議請假日子：9月30日

連假日子：9月28日至10月1日



2024公眾假期請假攻略【6】聖誕節請3日放9日、請5日放12日——泡溫泉、賞燈飾

至於2024年聖誕節都可「請3放9」，如假期充足，最好請夠5天平日，即可放足12日長假！而冬季長假期間最適合到溫泉酒店享受一泊二食，邊泡溫泉，邊欣賞雪景。更多溫泉酒店介紹⯈ 河口湖溫泉酒店推介｜箱根溫泉酒店推介｜京都溫泉酒店推介

河口湖是東京近郊最受旅客歡迎的景點之一（Booking.com）

此外，踏入12月，日本各地的聖誕燈飾活動相繼登場，如六本木Hills、東京晴空塔、丸之內或東京中城八重洲都有各式各樣的聖誕市集、主題燈飾、投影光雕匯演等，處處洋溢浪漫的氣氛！

六本木是東京聖誕點燈打卡地點之一。（圖片來源：六本木之丘）

建議請假日子：12月23-24日、12月27日

「請3放9」連假日子：12月21日-12月29日

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建議請假日子：12月23-24日、12月27日、12月30-31日

「請5放12」連假日子：12月21日-2025年1月1日



2024公眾假期一覽▼▼

每個星期日｜星期日

元旦｜1月1日｜星期一

農曆年初一｜2月10日｜星期六

農曆年初三｜2月12日｜星期一

農曆年初四｜2月13日｜星期二

耶穌受難節｜3月29日｜星期五

耶穌受難節翌日｜3月30日｜星期六

復活節星期一｜4月1日｜星期一

清明節｜4月4日｜星期四

勞動節｜5月1日｜星期三

佛誕｜5月15日｜星期三

端午節｜6月10日｜星期一

香港特別行政區成立紀念日｜7月1日｜星期一

中秋節翌日｜9月17日｜星期二

國慶日｜10月1日｜星期二

重陽節｜10月11日｜星期五

聖誕節｜12月25日｜星期三

聖誕節後第一個周日 ｜12月26日｜星期四

