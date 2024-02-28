2024公眾假期請假攻略！復活清明請3放10日本追櫻 七一睇祇園祭

撰文：尹嘉蔚 豬肉丸
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2024公眾假期請假攻略+日本旅行建議！年假有限，打工仔想出埠去日本旅行，一定要精心計劃！今年2024公眾假期已出爐，不少公眾假期連星期六、日，只須自己多請幾天年假即可放長假。《香港01》「好食玩飛」整理了202公眾假期請假攻略，並加入長假期對應的日本旅行熱點，助大家及早計劃，搶平價機票或酒店！

復活節請3放10日、聖誕節請3放10！
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2024公眾假期請假攻略【1】復活節+清明節請3日放10日——東京迪士尼樂園、大阪環球影城、日本全國追櫻

2024年最筍就是復活節遇正清明節，換言之，請3日可以放足10日大假，適合家長與子女親子旅行，如去大型主題遊樂場「東京迪士尼樂園」及「大阪環球影城」！復活節期間，兩大主題樂園都將舉行復活節慶典，園內處處都有復活節裝飾、復活節美食及復活節主題限定商品！

此外，4月將踏入日本櫻花季節，日本各地的櫻花由南部向北部陸續開花，名古屋的將率先開放，預計在3月19日已開花，東京及福岡緊隨其後，櫻花預計在3月21日前後開花，最後則是北海道札幌的櫻花，預計在4月30日開始盛開。準備春季去日本賞櫻的朋友，可以考慮到京都乘坐伏見十石舟，或二条城的NAKED櫻花祭櫻花祭，觀賞夢幻唯美的畫面！

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建議請假日子：4月2-3日、4月5日
「請3放10」連假日子：4月29日-5月7日

東京迪士尼樂園、東京迪士尼海洋──期間限定遊樂設施

東京迪士尼樂園有期間限定的「唐老鴨的呱呱鴨趣城」（2024年4月9日至2024年7月31日）、「同慶太空山：最終發射！」（2024年4月9日至2024年6月30日）。東京迪士尼樂園門票😍👉 預訂優惠

大阪環球影城──復活節遊行+全新遊樂設施

大阪環球影城則有「GO！GO！復活節遊行」，一系列限定的全新遊樂設施，包括「鬼滅之刃 XR 乘車遊」(即日起至2024年6月9日）、「名偵探柯南 The World 」(即日起至2024年6月30日）及「我的英雄學院 The Real 4-D」(即日起至2024年8月14日）等，粉絲們絕對不可錯過！日本大阪環球影城🎥👉 預訂優惠

2024公眾假期請假攻略【2】5月勞動節請2日放5日——北九州紫藤隧道、富士芝櫻祭

來到5月勞動節，請2日假即可放5日連假，這段期間正好日本又迎來紫藤花及芝櫻季，喜歡賞花的人必不可錯過！

建議請假日子：5月2日、5月3日
「請2放5」連假日子：5月1日至5月5日

河內紫藤園

提到日本最著名的紫藤花園，位於北九州的「河內紫藤園」必然榜上有名！河內紫藤園於2015年被美國有線電視新聞網選為「日本31個最美麗的地方」之一，花園有兩條令人驚歎的紫藤隧道，一條長80米，另一條長110米，看上去十分夢幻！河內藤園 & 小倉城一日遊（福岡出發）🪻👉 預訂優惠

河內紫藤園（圖片來源：KLOOK）

富士芝櫻祭

櫻花過後，又到芝櫻季！芝櫻並非櫻花，而係針葉天藍繡球花嘅一種，因花的形狀及花色與櫻花相似而得名。至於賞芝櫻最佳好去處，必去關東規模最大的「富士芝櫻祭」，屆時50萬株芝櫻遍布於超過1.5公頃大的範圍，整片粉紅色芝櫻海與富士山同框，非常值得一去！河口湖富士山花海&人氣打卡景點一日遊🌸👉 預訂優惠

富士芝櫻祭（圖片來源：KLOOK）

2024公眾假期請假攻略【3】七一回歸無須請假有3天連假——京都祇園祭、和服體驗

在七一假期，正值日本三大祭典之一「京都祗園祭」舉行日子！京都祗園祭在每年7月1日至31日於八坂神社舉行，屆時將舉行各項神事和活動，如山鉾巡行、神輿渡御、宵山、花傘巡行、祇園囃子等，氣氛熱鬧！遊覽祭典時，與親友穿上精緻和服，共沐熱鬧氛圍也是不錯選擇！京都擁有多間和服租賃店，由隆重的振袖、簡約的留袖、華麗的洋和服或輕盈的浴衣都有，選擇十分多。

建議請假日子：無須請假
連假日子：6月29日至7月1日

京都祗園祭

作為日本最大規模祭典之一的祇園祭，由7月1日開始到7月31日結束，由於時間較長，又分成了前祭和後祭。屆時，整個七月的每一天都有著不一樣的活動跟慶典，連整個京都市區的馬路都要開放成行人專用區，人頭湧湧，據說年年也吸引逾一百萬人參加！祇園祭可以回朔到日本平安時代，當時作為京都爆發了瘟疫，在醫學不普及的當時只能祈求神明，以祭拜祇園之神來除去災厄，及後規模愈來愈大，成為了為期一個月的大節。

京都祗園祭（圖片來源：小紅書@日本關西旅遊觀光）

地點：八坂神社及周邊
日期：2024年7月1日至31日

和服體驗

不少香港女生去京都旅遊，總會租借和服，體驗當一日「日本妹子」的感覺！傳統和服端莊大方，近年還流行混合歐式風格的「洋風和服」，怕熱還可揀輕盈的浴衣，全部都是出席祭典的打卡好選擇！

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2024公眾假期請假攻略【4】9月中秋請2日放5日——大阪岸和田地車祭

暑假結束，日本步入初秋，各式秋收祭典陸續舉行，當中最大型當屬「大阪岸和田地車祭」，可看到超過100名男子，拖著逾四噸重、造功精緻的地車在街頭巡遊。今年岸和田地車祭在2024年9月16及17日，請這2日假，還可結合中秋紅日及周六周日假，正好併合為5日假期！

建議請假日子：9月16日、９月17日
連假日子：9月14日至18日

大阪岸和田地車祭

提到關西祭典，何止「祇園祭」出名？大阪也有著名祭典，那就是大阪泉州「地車祭」，人們會以人力拉行著4噸重的木造地車，加速衝刺、高速過彎等，令人看上去熱血沸騰！

大阪岸和田地車祭（圖片來源：JNTO官網）

地點：南海本線岸和田駅至岸和田城周邊
日期：2024年9月16日至17日

2024公眾假期請假攻略【5】十月國慶請1日放4日——北海道賞紅葉

日本紅葉和櫻花相反，從北到南漸漸地紅下去！日本紅葉最前線，莫過於9月底北海道的山區，紅葉景點包括大雪山、圓山公園、定山溪、登別地獄谷、知床、層雲峽紅葉谷等，不失為一個9月底至10月中期的好去處！想去北海道賞楓，最佳連假便是十月國慶，請1放4，非常化算！

知床位於北海道，是近年熱門的賞楓景點之一。（圖片來源：縱橫遊）

建議請假日子：9月30日
連假日子：9月28日至10月1日

2024公眾假期請假攻略【6】聖誕節請3日放9日、請5日放12日——泡溫泉、賞燈飾

至於2024年聖誕節都可「請3放9」，如假期充足，最好請夠5天平日，即可放足12日長假！而冬季長假期間最適合到溫泉酒店享受一泊二食，邊泡溫泉，邊欣賞雪景。更多溫泉酒店介紹河口湖溫泉酒店推介箱根溫泉酒店推介京都溫泉酒店推介

河口湖是東京近郊最受旅客歡迎的景點之一（Booking.com）

此外，踏入12月，日本各地的聖誕燈飾活動相繼登場，如六本木Hills、東京晴空塔、丸之內或東京中城八重洲都有各式各樣的聖誕市集、主題燈飾、投影光雕匯演等，處處洋溢浪漫的氣氛！

六本木是東京聖誕點燈打卡地點之一。（圖片來源：六本木之丘）

建議請假日子：12月23-24日、12月27日
「請3放9」連假日子：12月21日-12月29日
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建議請假日子：12月23-24日、12月27日、12月30-31日
「請5放12」連假日子：12月21日-2025年1月1日

2024公眾假期一覽▼▼

每個星期日｜星期日
元旦｜1月1日｜星期一
農曆年初一｜2月10日｜星期六
農曆年初三｜2月12日｜星期一
農曆年初四｜2月13日｜星期二
耶穌受難節｜3月29日｜星期五
耶穌受難節翌日｜3月30日｜星期六
復活節星期一｜4月1日｜星期一
清明節｜4月4日｜星期四
勞動節｜5月1日｜星期三
佛誕｜5月15日｜星期三
端午節｜6月10日｜星期一
香港特別行政區成立紀念日｜7月1日｜星期一
中秋節翌日｜9月17日｜星期二
國慶日｜10月1日｜星期二
重陽節｜10月11日｜星期五
聖誕節｜12月25日｜星期三
聖誕節後第一個周日 ｜12月26日｜星期四

Trip.com優惠碼2024｜2月無門檻95折任何酒店+金額適用｜附教學Klook優惠碼合集2024｜全球酒店85折減$300！旅遊活動最高減$100Agoda優惠碼2024｜2月最高享7折優惠+信用卡折扣碼+限時特惠券Booking.com優惠碼2024｜2月最新本地或全球酒店85折

2024公眾假期請假攻略是否適合所有打工仔？

不是，2024公眾假期請假攻略主要適用返週一至週五上班的打工仔。

2024年自製長假攻略？

復活、聖誕請3日放10日，詳情按此

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