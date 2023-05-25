2024公眾假期請假攻略｜自製長假期復活/聖誕請3放10日　一文看清

2024公眾假期早前出爐，各位打工仔又不妨睇睇，計劃一下來年如何自製長假期。



請2放5、請3放10，公眾假期得幾天，撞正星期六、日，自己請幾天年假自製長假，出埠外遊旅行。今年除夕、元旦孖住放，請4日就放足9日。2024農曆新年橫跨星期六日一連4天紅日，跟住請多3日又有9日。清明節、復活節更厲害，請3日放10日。想早早計劃好，預定機票或酒店，睇以下張圖就一目瞭然。

2024公眾假期▼▼

每個星期日｜星期日

元旦｜1月1日｜星期一

農曆年初一｜2月10日｜星期六

農曆年初三｜2月12日｜星期一

農曆年初四｜2月13日｜星期二

耶穌受難節｜3月29日｜星期五

耶穌受難節翌日｜3月30日｜星期六

復活節星期一｜4月1日｜星期一

清明節｜4月4日｜星期四

勞動節｜5月1日｜星期三

佛誕｜5月15日｜星期三

端午節｜6月10日｜星期一

香港特別行政區成立紀念日｜7月1日｜星期一

中秋節翌日｜9月17日｜星期二

國慶日｜10月1日｜星期二

重陽節｜10月11日｜星期五

聖誕節｜12月25日｜星期三

聖誕節後第一個周日 ｜12月26日｜星期四

