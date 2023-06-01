黃鴨香港2023回歸有試水片　巨型雙鴨6.10出海金鐘站成鴨仔主題站

10年無見！巨型吹氣黃鴨（DOUBLE DUCKS 10 YEARS CHALLENGE）重歸香港。大家之前搭巴士、揸車經過汀九橋，望望橋下有兩隻巨型吹氣黃鴨蓄勢待發要游出海面。6月10雙鴨出海！打孖暢遊維多利亞港約兩星期，金鐘站即日起變成期間限定「橡皮鴨主題車站」。



兩隻巨型吹氣黃鴨，又有人稱「橡皮鴨」（Rubber Duck）在2013年吸引近800萬人去「打卡」，最後因多處破損而漏氣變「片皮鴨」，那年在維多利亞港呆了12天後，慘變一層橡皮飄蕩海港，大家還記得？

於6月10日起游維港 展期料兩周

上次巨型吹氣黃鴨有大約16.5米高，相當於6層樓，今次有18米高！相隔10年，巨黃鴨長高了！看上去真的非常壯觀。適逢橡皮鴨訪港10周年，策展人ARR今年再辦大型海上公共藝術展覽《橡皮鴨二重暢》，橡皮鴨首度偕同伴打孖暢遊維多利亞港，就像「囍」、「朋」二字，象徵好事成雙，於6月10日起開放予公眾，展期視乎天氣等情況而定，預計為期約兩星期。橡皮鴨將停在維港海面，毗鄰添馬公園及中西區海濱長廊（中環段）。

（大會提供）

海上公共藝術展覽《橡皮鴨二重暢》詳情

日期︰2023年6月10日起

地點︰香港維多利亞港（毗鄰添馬公園及中西區海濱長廊（中環段）

藝術家︰霍夫曼（Florentijn Hofman）

主辦單位︰AllRightsReserved

官方網站︰https://doubleducks.ddtstore.com

社交平台︰https://instagram.com/doubleducks_official/



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18個港鐵車站 鴨仔沿途打氣

此外，橡皮鴨18款造型於即日起散佈在18個港鐵車站，包括中環站、金鐘站、紅磡站、九龍塘站、銅鑼灣站、尖沙咀站、旺角站、彩虹站、大圍站，希望香港人在忙碌生活中，有橡皮鴨為大家打氣。

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金鐘站鴨仔主題車站 巨型玻璃天窗有好奇鴨

金鐘站，即日起變成為期間限定「橡皮鴨主題車站」，E出口亦成為「橡皮鴨主題出口」，站內多處包括月台旁等，都可發現橡皮鴨影蹤及與展覽有關的設計如橡皮鴨腳印、水滴等，全方位佈滿可愛的橡皮鴨圖案，有一系列主題打卡位。除了一群可愛的橡皮鴨外，金鐘站E出口6米高24.5米闊的巨型玻璃天窗更令人眼前為之一亮，半圓玻璃天窗首次化身成趣緻鴨子臉，一隻充滿好奇心的橡皮鴨探頭看，像與維港上暢遊的一雙橡皮鴨遙遙相望，為大眾繁忙的生活添上樂趣。

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全城鴨仔熱 橡皮鴨電車遊港島

另外，電車也可看到橡皮鴨踪影，因展覽特別粉飾的一架橡皮鴨主題電車，今日起一個月內在街道上行走，帶來藝術氣息。

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最後，橡皮鴨獨家主題紀念品，包括全球限量只有300枚銅像雕塑、全手工精製原木雕塑、並肩造型的3.5吋搪膠公仔及可愛毛絨公仔、隨時組合或分開的吊飾磁石毛公仔；部分精品更富有地道特色，包括麻雀連籌碼套裝，與以傳統青花紋飾​​繪有香港特色的陶瓷3合1茶具套裝；另外亦有適合家庭粉絲的成人和兒童限定款T恤等紀念品，將於6月5日上午11時起在DDT Store網上開售，訂購的商品可選擇送貨或於展覽現場自取。展覽現場不設銷售，只供網上訂購後取貨。數量有限，售完即止。

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《香港01》新聞同事早前在青衣北部担杆山路船廠直擊雙鴨出海試水，似乎一切準備就緒，6月10日起正式游入維港，令人好期待！

有新聞片︰黃鴨試水．直播｜兩巨型黃鴨青衣試水 隔10年下月打孖游維港

（圖片來源︰arr.allrightsreserved IG）

（圖片來源︰arr.allrightsreserved、doubleducks_official IG）

巨型吹氣黃鴨已有官方IG，《橡皮鴨二重暢》主辦單位ARR官方發起「DOUBLE DUCKS 10 YEARS CHALLENGE」，分享2013年橡皮鴨回憶，hashtag #DoubleDucks， 有機會給官方轉發圖片，一起見證巨黃鴨游維港壯舉。