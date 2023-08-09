新宿酒店推介11間｜1分鐘到地鐵+設溫泉+親子多人房+人均$207起

新宿酒店是不少朋友首選的住宿地點，因為新宿酒店去不同城市以至近郊景點都很方便，而且新宿酒店附近有不少購物好去處、美食、便利店、藥妝店等，不過因為新宿酒店有這樣的優勢，價錢會較東京地區略高。記者今次推介價錢實惠或裝潢別致的新宿酒店。如果想選擇東京新酒店，也可以順道看看這篇東京新酒店10大推介以及最新的酒店優惠碼，好食玩飛的讀者亦不要錯過01讀者專享Trip.com無門檻酒店promo code。（價錢以搜尋當日為準）

推介11大新宿酒店！超近車站、高CP值、超靚住宿

新宿酒店推介【1】新宿苑溫泉日式旅館

新宿酒店也有很有和式雅致的溫泉酒店，沒想到在新宿這種鬧市當中，也有這種靜謐氛圍、裝修簡約又有品味的新宿酒店，而且由車站到新宿苑溫泉日式旅館也不過8分鐘，交通便利之餘，價錢超抵，人均大約$300起。

（圖片來源：官網）

這間新宿酒店設有是由箱根蘆之湖溫泉小田急山之酒店運來的溫泉，對肌膚有良好效果，男女湯各自都有室內大浴場溫泉及露天溫泉，浸完溫泉也可以到休息區，在自動販賣機買飲品，還有免費雪條提供。

新宿苑溫泉日式旅館房型方面，有7種可以選擇，有1至2人房、1至3人房、1至4人房，全部房間都設有洗手間和浴室，大部分都是乾濕分離。不管是情侶或跟家人來，甚至一大班朋友都很適合呢。

(圖片來源：Agoda網站截圖）

地址：東京都新宿区西新宿3-2-9

交通：東京地鐵新宿三丁目站C7出口步行8分鐘

房價：人均$300起

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新宿酒店推介【2】新宿華盛頓酒店本館

新宿華盛頓酒店本館除了裝潢舒服簡約、價錢實惠及交通方便外，羽田機場及成田機場都有木更津巴士直達酒店，不管是下機去酒店，抑或由酒店去機場都很方便，而且這間新宿酒店1樓及B1更設有FamilyMart、Lawson、Mini Stop便利店，以及超多不同的餐廳，買零食或宵夜，甚至剛到酒店不想外出，都不用走出酒店，超適合懶人。

這間新宿酒店亦提供多種房型，單人房、雙人房，以至3人房都有，就算3個人出遊也不怕！新宿華盛頓酒店本館更設有行李暫存間及儲物櫃，就算提早Check in或Check out，都可以把行李放在酒店。

地址：東京都新宿区新宿5丁目-3-18

交通：JR新宿站南口步行8分鐘，都廳前站步行5分鐘

房價：人均$300起

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新宿酒店推介【3】格拉斯麗新宿酒店（哥斯拉酒店）

不少人一說到新宿酒店，就會第一時間想起「哥斯拉酒店」，也就是格拉斯麗新宿酒店，因為格拉斯麗新宿酒店位於JR新宿站附近，交通方便，而且附近都有不少藥妝店、便利店及不同的餐廳。

（圖片來源：官網）

這間新宿酒店設有8種房型，設有單人房、女性專用房間、雙人房，以至3人房等，最小的房間也有18㎡，算是不錯。房間裝修簡約舒適，更有會顯示時間的浴缸，打開熱水就會在螢幕上顯示還有多久就會放滿熱水，超方便。而格拉斯麗新宿酒店更設有洗衣機、乾衣機，如果是比較長的旅程，洗衣服也很便利。

地址：東京都新宿区歌舞伎町1-19-1

交通：JR新宿站東口步行5分鐘

房價：人均$498起

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（圖片來源：agoda截圖）

新宿酒店推介【4】普樂美雅飯店-CABIN-新宿

如果同樣想要在「哥斯拉酒店」附近，但也想價錢較為實惠，這間新宿酒店會是個不錯的選擇。普樂美雅飯店-CABIN-新宿正正位於歌舞伎町中，跟JR新宿站只有10分鐘內的步程，而且位於鬧市中，不怕找不到美食和便利店，而且在新宿酒店當中，價錢相當實惠，人均大約只需$231起，非常不錯。

（圖片來源：官網）

這間新宿酒店提供5種房型，有單人房、小型雙人房、雙人床房、兩張單人床房和榻榻米房，不過房間空間較小，適合窮遊的朋友，而想血拼購物就要多加考慮了。

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地址：東京都新宿区歌舞伎町2-40-3

交通：JR新宿站東口步行8分鐘

房價：人均$231起

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新宿酒店推介【5】新宿東區東急STAY酒店

這間新宿酒店屬於旺中帶靜的地區，雖然在歌舞伎町旁邊，周圍也有快餐店、超市(小間)、Donki新宿店等非常方便，但會相對在歌舞伎町中的酒店來得安靜。最重要是房間空間充足，就算是最小的房間也有18m²。

（圖片來源：官網）

新宿東區東急STAY酒店提供15種房型可選，以至雙人房至4人房，更設露台房、天台房等，而全部房間都是禁煙房及全都設有洗衣機和微波爐，大部分房間都設有廚具。每間房間裝修簡約得來還很舒適自在，以木系和白色為主，很適合情侶、一大班朋友，甚至帶父母旅行入住都不怕他們不喜歡！

地址：東京都新宿区歌舞伎町2-3-24

交通：東京地鐵東新宿站A1出口步行3分鐘，新宿三丁目站步行5分鐘

房價：人均$695起

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新宿酒店推介【6】諾特東京新宿

如果預算不算多，但想住得方便又有點質感，就可以選擇這間新宿酒店。諾特東京新宿雖然位於新宿，卻被綠色植物圍繞著，而且酒店還有餐廳、麵包店、酒吧等。

（圖片來源：官網）

諾特東京新宿設有16款房型，有不同的雙人房、3人房及2至6人房，適合不同需要的旅客，而且也是旺中帶靜的地帶，如果想入住跟繁囂有一段距離、又不失方便的新宿酒店，諾特東京新宿會是個不賴的選擇。

地址：東京都新宿区西新宿4-31-1

交通：東京地鐵都廳前站A5出口步行約4分鐘，JR新宿站步行14分鐘

房價：人均$287起

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（圖片來源：Agoda截圖）

新宿酒店推介【7】新宿京王廣場酒店

新宿京王廣場酒店是區內歷史悠久的著名五星級酒店，曾連續5年獲得米芝蓮旅遊指南推介，距離JR新宿站只有5分鐘路程，如乘搭東京都營大江戶線於「都廳前站」下車，1分鐘就可以直達酒店！

（圖片來源：新宿京王廣場酒店）

這間新宿酒店供應多種奢華氣派的房型，客房空間非常寬敞，而且有大型觀景窗飽覽東京市區夜景，部分客房更可以在視野良好時眺望富士山，同時提供4人房及套房等，適合家庭入住。附近亦有多間餐廳及便利店，非常方便！

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除此之外，酒店為「東京迪士尼度假村好鄰居旅館」之一，提供酒店出發直達東京迪士尼樂園及東京迪士尼海洋免費接駁巴士服務；另設有室外泳池、健身房、自助洗衣房等。

地址：東京都新宿區西新宿2-2-1

交通：JR新宿站西口步行5分鐘

房價：人均$849起

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新宿酒店推介【8】西新宿大和ROYNET酒店

如果覺得新宿區酒店房價太貴，可以考慮這間位於西新宿區的新宿酒店，與新宿站只有一站之隔，附近大多為商務大廈，旺中帶靜，由車站步行前往亦只需約5至6分鐘。

西新宿大和ROYNET酒店在2019年開幕，供應280間客房，室內及室外空間均以現代日式美學為設計概念，設有餐廳、停車場等，附近亦有便利店。

（圖片來源：西新宿大和ROYNET酒店）

酒店除了提供基本雙人房房型，同時有家庭客房及女性專用客房等，2位12歲以下兒童不佔床位可以免費入住（按房型而訂），適合一家大細出遊！

地址：東京都新宿區西新宿6-12-39

交通：東京地鐵丸之內線西新宿站步行約5分鐘、都營大江戶線都廳前站步行約6分鐘

房價：人均$519起

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新宿酒店推介【9】新宿燦路都廣場大酒店

這間新宿酒店是不少旅客都喜歡的酒店，原因是離JR新宿站只有3分鐘步程，如果想去東京市區乘搭地鐵，新宿燦路都廣場大酒店跟東京地鐵新宿站僅1分鐘步程，交通真的非常方便。

（圖片來源：官網）

而且酒店隔音不錯，最重要是房間空間很充足，能打開行李箱平躺地上，血拼也不怕戰利品沒有位置放。新宿燦路都廣場大酒店提供7種房型，有單人房、不同的雙人房及3人房，全部都設有NETFLIX、hulu、U-NEXT、Youtube、prime video、AbemaTV等，晚上回酒店也不怕悶。

地址：東京都渋谷区代々木2-3-1

交通：JR新宿站南口步行3分鐘，東京地鐵新宿站A1出口步行1分鐘

房價：人均$474起

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新宿酒店推介【10】新宿九小時女性旅館 Nine Hours Woman Shinjuku

Nine Hours主打精品膠囊住宿服務，在2022年4月於東京新宿開設全新膠囊酒店「ナインアワーズ ウーマン新宿」，更是首間可以住客提供睡眠分析服務的膠囊酒店！

這間新宿酒店提供24小時入住服務，距離新宿三丁目站約2分鐘路程，步行往澀谷僅約15分鐘路程！膠囊酒店僅容許女性入住，適合獨遊的女性朋友，落街就可以購物。

地址：東京都新宿区新宿2-13-7

價錢：人均約$209起

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新宿酒店推介【11】APA度假酒店 - 西新宿五丁目站大廈

這間新宿酒店位於地鐵大江戶線的西新宿五丁目站旁邊，交通非常便利，除了在新宿區屬於便宜之選，而且還有多個免費使用的設施，包括溫泉大浴場、游泳池等，不管是冬天或夏天來入住都很適合。

圖片來源：官網

更在新宿百貨區附近，去血拼也超方便！房間就會相對較小，是適合窮遊的朋友們。

地址：東京都渋谷区本町3丁目14-1

交通：東京地鐵大江戶線西新宿五丁目站步行1分鐘

價錢：人均約$207起

預訂方法：Agoda｜Klook｜Booking.com