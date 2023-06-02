日本環球影城︳3大機動遊戲停運清拆　侏羅紀激流船大修2025重開

日本環球影城再有設施停運！繼早前宣佈「蜘蛛俠驚魂歷險記乘車遊」將告別遊客後，園方亦表示「侏羅紀公園乘船遊」（Jurassic Park: The Ride Full Float）將會於9月4日起暫別，並進行大修重建。



侏羅紀公園乘船遊停運 9月4日暫別探險家

於2001年3月開始營運的「侏羅紀公園乘船遊」（侏羅紀公園：激流勇進/Jurassic Park: The Ride Full Float），22年來一直帶領遊客探險侏羅紀公園，欣賞各種恐龍，探索上古世界。乘船期間，乘客會遇上高25.9米的急流，相當刺激，整趟旅程需時約7分鐘。

（龔嘉盛攝）

但日本環球影城近日宣佈，「侏羅紀公園乘船遊」將會於2023年9月4日起停運，以配合重建工程，於「侏羅紀公園乘船遊」現址的新設施預計在2025年初重啟。「侏儸紀公園乘船遊」在2023年6月6日-21日期間，會因保養暫停開放，想趁最後機會探望恐龍的，不要在上述日子到訪。

3大機動遊戲冇得留低 蜘蛛俠乘車遊下年1月榮休

除此之外，園內的「蜘蛛俠驚魂歷險記．乘車遊」、「未來戰士2:3-D」以及「烈火雄心」即將清拆。「蜘蛛俠驚魂歷險記．乘車遊」的最後營運日為2024年1月22日，綜合美國媒體報道，「未來戰士2:3-D」以及「烈火雄心」自新型肺炎疫情後亦關閉，意味大家在清拆前應無法再玩。