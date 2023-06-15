曼谷酒店10大打卡推薦！平價歎無邊際泳池水療　近水門市場/BTS站

曼谷酒店推薦！去泰國曼谷旅行有不少靚酒店，本文整理10大曼谷酒店推介，部分距離BTS車站僅需1分鐘步行，而且鄰近水門市場、購物中心等旅遊熱點，全部裝修精緻，部分設有露天無邊際泳池，望住風景影相打卡一流，同時更可以享受高級水療，人均最平$135！



曼谷打卡靚酒店推介 近BTS車站/水門市場

曼谷酒店推薦【1】薩利爾素坤逸57巷酒店-通羅（The Salil Hotel Sukhumvit 57 – Thonglor）

薩利爾素坤逸57巷酒店-通羅（The Salil Hotel Sukhumvit 57 – Thonglor）絕對是曼谷人氣打卡酒店之一，距離BTS通羅車站（Thonglor）僅需步行5分鐘，而且鄰近購物商場Emporium。酒店合共8層，各層設有不同花鳥主題，主打復古風格，不論走廊、客房裝潢都超美，極有感覺，而且附有露天泳池，打卡必住！

地址：24 Soi Sukhumvit 57 Klongtan Nua, Wattana, 素坤逸路, 曼谷

交通：BTS Thonglor站步行5分鐘

價錢：人均$286起

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曼谷酒店推薦【2】曼谷盆景酒店（Bonsai Hotel Bangkok）（2022）

曼谷盆景酒店（Bonsai Hotel Bangkok）於2022年2月開幕，位於曼谷水門地區，距離曼谷機場快線的拉差巴羅站（Ratchaprarop）僅步行5至10分鐘，同時鄰近Observatory Point、彩虹雲霄拜約克摩天塔、彩虹二塔等人氣景點。酒店主要改建自50年代傳統街屋，並以門口的百年榕樹作為設計靈感，主打清新簡約設計，客房裝潢漂亮，並設置獨立浴缸，性價比極高。

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地址：Ratchaprarop Road, 水門, 曼谷

交通：機場快線Ratchaprarop站 步行1分鐘

價錢：人均$136起

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曼谷酒店推薦【3】The Standard, Bangkok Mahanakhon

The Standard, Bangkok Mahanakhon（曼谷標準酒店）位於曼谷最高的摩天大樓「大京都大廈」，鄰近達莎拉當BTS站，附近有王權雲頂大廈玻璃觀景台、Mahanakorn Skywalk天空步道等，酒店住客可以免費參觀。酒店以奢華復古為設計主題，房間裝潢精緻時尚，到處都是打卡位，78樓天台更有全曼谷最高酒吧，極具特色！

地址：89/9Thanon, Rang Nam Alley, Thanon Phaya Thai, Ratchathewi, 曼谷

交通：BTS Chong Nonsi站 上蓋

價錢：人均$690.5起

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曼谷酒店推薦【4】曼谷艾拉酒店（Aira Hotel Bangkok）（2022）

曼谷艾拉酒店（Aira Hotel Bangkok）於2022年7月開業，鄰近BTS娜娜站，坐落在曼谷最著名的素坤逸路（SOIS SUKHUMVIT 11），附近就有中心使館購物商場（Central Embassy）、阿瑪林廣場百貨（Amarin Plaza）、MBK 購物中心等人氣商圈。酒店主打泰式格調，客房設有大大個落地玻璃窗，更設有可觀賞風景的浴缸，更有室外游泳池，設備齊全。

地址：14 Sukhumvit 11, 瓦塔納, 曼谷

交通：BTS娜娜站步行5分鐘

價錢：人均$219.5起

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曼谷酒店推薦【5】515 Victory酒店

想要接近大自然，不妨考慮這間連泰國通胡慧沖都推介的酒店！515 Victory酒店位於BTS勝利紀念碑站旁，步行僅1分鐘就可以到達，交通方便！酒店以大自然為設計主題，內部 設有種滿綠色植物的庭園，同時有流水瀑布，猶如置身於森林內，非常夢幻，雖然規模不大，但仍設有天台泳池，另外更不能曾過酒店內專食甜品的Sugar Rush專區，可以盡情品嘗各式精緻甜點。

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地址：5, 15 Phaya Thai Rd, Khwaeng Thanon Phaya Thai, Ratchathewi, Bangkok 10400

交通：BTS勝利紀念碑站步行1分鐘

預訂：Trip.com｜Booking.com

曼谷酒店推薦【6】阿薩温會議大酒店（Asawin Grand Convention Hotel）

阿薩温會議大酒店（Asawin Grand Convention Hotel） 坐落於曼谷的叻猜拉披色，距離水門市場、中央世界購物中心大概15分鐘車程，絕對方便喜愛購物的朋友仔！酒店裝潢時尚，房間乾淨舒適，可享受五星級的設備，同時設有無邊際泳池，以新酒店而言， 算是物超所值的選擇！

地址：88 Kamphaeng Phet 6 Rd, Talad-Bangkhen, Laksi, 朗四區, 曼谷

交通：福龍風站步行15分鐘

價錢：人均$171.5起

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曼谷酒店推薦【7】Hotel Indigo Bangkok Wireless Road

Hotel Indigo Bangkok Wireless Road （曼谷無線路英迪格酒店）位於BTS Phloen Chit 站附近， 可以步行或乘車前往Sukhumvit Road、暹羅（Siam）和巴吞旺（Pathumwan）等熱門地區，亦可搭乘BTS前往暹羅百麗宮（Siam Paragon）、中央世界購物中心（Central World）等人氣商場。酒店裝潢溫馨舒適，設有頂樓室外無邊際泳池，可以欣賞到壯麗的天際線景觀，相當廣闊震撼！

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地址：81 Wireless Road, Pathumwan, 帕度萬, 曼谷

交通：BTS 菲隆奇站（Phloen Chit）步行15分鐘

價錢：人均$480.5起

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曼谷酒店推薦【8】Park Hyatt Bangkok（曼谷柏悅酒店）

Park Hyatt Bangkok（曼谷柏悅酒店）位於BTS車站附近，同時亦是超人氣之選！酒店擁有目前全曼谷最長的無邊際泳池，可以邊玩水邊望風景，完全將一望無際的景色盡收眼底，另外泳池最特別之處是水池內的水溫適中，全因池內的石頭為火山石具有吸收熱功能，帶有恆溫作用，非常舒服！

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地址：88 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 暹羅, 曼谷

交通：BTS隆齊站步行3分鐘

價錢：人均$1,042起

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曼谷酒店推薦【9】FX 娜娜酒店（FX Hotel Nana, Bangkok）（2022）

FX 娜娜酒店於2022年開業，到隆齊BTS站僅需步行5分鐘，交通方便，此外奔集捷運站亦距離酒店非常之近，同時靠近Rituals Spa、Insanity Nightclub、Karbelka Spa等，隨時都可以做水療。酒店裝潢主打簡潔風格，而且價格不貴，經濟之選！

地址：158/1, 158/2 Sukhumvit Soi 1 Klong-toey Nua, 瓦他那區, 曼谷

交通：BTS隆齊站步行5分鐘

價錢：人均$135起

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曼谷酒店推薦【10】曼谷昭披耶河四季酒店（Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River）

曼谷昭披耶河四季酒店（Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River）是全曼谷唯一擁有河畔泳池的Villa式酒店，距離BTS鄭皇橋站需步行13分鐘，酒店設計具有質感，客房內均設有落地大玻璃，可以觀賞到超靚的河景，部分可以望住夜景浸浴缸，絕對是度假之選！酒店同時提供室外泳池、水療套房及溫泉浴區，更有免費穿接駁車來往中央碼頭Sathorn Pier和購物商園ICONSIAM。

地址：300 Charoen Krung Road, Sathorn, 曼谷河畔, 曼谷

交通：BTS鄭皇橋站（Saphan Taksin）步行13分鐘

價錢：人均$1,444起

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