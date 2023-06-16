上海迪士尼7大親子酒店｜全新反斗奇兵酒店！近迪士尼/機場$200起

上海迪士尼親子酒店2023！就快放暑假，如果想去上海迪士尼樂園，不但可以選擇園區內的迪士尼官方酒店，更可以入住附近迪士尼度假村周邊酒店。本文整理7大迪士尼酒店推介，當中包括有全新反斗奇兵酒店，亦有不少交通便利住宿，最平人均$200內有找，即看有哪些熱門推介！



上海迪士尼親子酒店推介

上海迪士尼酒店推介【1】上海迪士尼樂園酒店（Shanghai Disneyland Hotel）

上海迪士尼樂園位於上海浦東，其中上海迪士尼樂園酒店（Shanghai Disneyland Hotel）是不少迪士尼迷都選擇入住的酒店，除了不用早起排隊及搭車，更可以化身為童話世界中的主角，於充滿迪士尼故事的專屬星級酒店放電，酒店提供不同主題，例如《小美人魚》、《美女與野獸》、《灰姑娘》、《獅子王》等迪士尼經典動畫，隨時都可以打卡！

地址：上海浦東新區申迪西路1009號

交通：迪士尼地鐵站步行26分鐘

價錢：人均$3,155起

預訂：Trip.com｜Klook

上海迪士尼酒店推介【2】上海迪士尼度假區·玩具總動員酒店（Toy Story Hotel ）

上海迪士尼樂園度假區裡的玩具總動員酒店（Toy Story Hotel ），早於2016年開業，是全球首間以動畫《反斗奇兵》為背景的迪士尼酒店，設有約800間客房。在酒店的每個角落，都可以找到《反斗奇兵》裡的電影元素，大家更有機會在大樓裡與胡迪、翠絲等角色碰面。

地址：上海市浦東新區川沙新鎮申迪西路360號（上海迪士尼樂園度假區裡）

交通：迪士尼地鐵站步行約22分鐘

價錢：人均$1,053.5起

預訂：Trip.com｜Klook

上海浦東新區亦有不少高質酒店，坐落在上海迪士尼樂園附近，若果未能成功預訂上海迪士尼樂園酒店，亦可以考慮周邊的人氣酒店，靠近樂園之餘，同時鄰近不同上海旅遊景點，而且交通便利，亦是不錯的選擇！此外，想預訂門票或套票的朋友，亦可以留意上海迪士尼樂園門票優惠。

上海迪士尼酒店推介【3】上海國際旅遊度假區萬怡酒店

如果未能入住樂園區內酒店，上海國際旅遊度假區萬怡酒店是不錯選擇！ 酒店位於上海迪士尼度假區主幹道入口處，距離上海迪士尼樂園約3至5分鐘車程，酒店每天指定時間將提供免費接駁車來回迪士尼、浦東機場及虹橋，而且無需預約，非常方便。內部裝潢乾淨整潔，房問寬敞明亮，同時設有小童樂園如淘氣堡、滑滑車和迷你屋等，適合親子入住。

地址：上海浦東新區秀浦路3999弄17號

交通：康新公路地鐵站步行約6分鐘（迪士尼樂園約3至5分鐘車程）

價錢：人均$350.5起

預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com

上海迪士尼酒店推介【4】上海鄰家美利亞酒店（Melia Shanghai Parkside）

上海鄰家美利亞酒店（Melia Shanghai Parkside）距離迪士尼樂園相當近，步行約12分鐘就可以到達，同時鄰近光明生態園、莫斯利安香草園、上海奕歐來購物村等景點，上海旅人之選！酒店主打花園式洋房，環境清幽，而且甚具質感，性價比甚高！

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地址：上海浦東新區申迪西路818弄151號

交通：迪士尼地鐵站步行約24分鐘（迪士尼樂園步行約12分鐘）

價錢：人均$904.5起

預訂：Trip.com｜Expedia

上海迪士尼酒店推介【5】上海浦東麗思卡爾頓酒店

上海浦東麗思卡爾頓酒店坐落於浦東區內，靠近海濱且連接購物中心，距離東方明珠電視塔、上海海洋水族館等都相當近。酒店位於陸家嘴國金中心的頂端樓層，客房內可欣賞黃浦江和外灘美景！

地址：上海浦東新區陸家嘴世紀大道8號上海國金中心

交通：陸家嘴地鐵站步行約8分鐘

價錢：人均$1082.5起

預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook｜Expedia

上海迪士尼酒店推介【6】上海未来 · 上居酒店 (Future Shang Ju Hotel)

上海未来 · 上居酒店 (Future Shang Ju Hotel)提供免費接駁車來回迪士尼樂園，若坐的士大概27元人民幣，同樣方便。酒店主打簡約裝修風格，附近有綠地購物廣場、百聯購物中心、家樂福超市等，同時緊鄰浦東國際機場，亦可坐地鐵直達上海東方明珠、外灘、南京東路步行街、城隍廟，而且房價不貴，經濟之選。

地址：上海浦東新區川沙新鎮妙境路815號

交通：川沙地鐵站步行約10分鐘

價錢：人均$199.5起

預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Expedia

上海迪士尼酒店推介【7】棲夢民宿（上海新月店）

去迪士尼好方便，民宿整體既有浪漫情調又有現代化設施，感覺暖和及溫馨。房間衛生乾淨，院子很漂亮，拍照很「出片」。每晚最平房價$332起（只供參考）。

上海棲夢民宿（上海新月店）（圖片來源︰Trip.com）

地址：上海浦東新區川沙新鎮欄桿村潘家宅12號

交通：上海火車站約36分鐘車程

價錢：人均$166起

預訂：Trip.com