香港遊｜內地旅客打卡香港4大特色電梯　 愉景灣斜坡梯你搭過未？

香港有不少打卡好去處，隱藏在市區不同角落，等待大家發掘。內地旅客也來深度探索香港瑰寶。當中，香港不少電梯各有特色，適合打卡。看看香港有哪些扶手電梯值得一去！



1. 時代廣場孤形電梯

時代廣場的4條孤形扶手電梯，具流線形設計，充滿動感。孤形的動綫不但具夢幻感，而且方便人欣賞不同方向的風景。孤形電梯的建立，打破了當時社會大眾對電梯只能有垂直動綫的認知。時至今日，這4條電梯至今還是香港唯一一批孤形扶手電梯。

2. 中環至半山扶手電梯

中環至半山扶手電梯是全球最長的扶手電梯系統。電梯於密密麻麻的摩天大樓間穿插，連接中環街市至干德道。電梯沿途經過多條設有霓虹燈、舊式招牌的特色街道，密集得來帶有特色，吸引不少人留步拍照留念。

3. 朗豪坊通天梯

朗豪坊商場內，有一條高20米、連接多達5層樓的戶內通天梯。乘搭通天梯時，可以從高處欣賞到玻璃幕牆外的街景，吸引不少遊客專程留影，拍下自己在「石屎森林」中穿梭的時刻。

4. 愉景灣悅堤斜行電梯

愉景灣的私人屋苑悅堤有一條擁有壯麗海景的電梯，透過電梯的玻璃，大家可以看到大白灣的海景以及附近以歐洲風設計的商場。在電梯裡打卡，猶如拍攝到置身海外的圖片。此外，2部電梯是斜行的，比一般的特別，甚至如纜車般。即使不拍照，淨乘搭經已是個特別體驗。