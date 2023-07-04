馬爾代夫酒店｜6大蜜月酒店！海島小屋+水上別墅+海景人均$607起

馬爾代夫酒店推介2023！馬爾代夫向來有「蜜月天堂」之譽，本文整理6大超靚馬爾代夫酒店，近年更有不少全新酒店度假村開幕，其中包括沙灘別墅、水上Villa等極靚住宿，情侶或新婚夫婦可以在夢幻海島小屋上，享受被蔚藍大海包圍的浪漫景致，度過甜蜜的二人世界，即看有哪些精選推介。



馬爾代夫酒店夢幻推介 水上Villa/沙灘別墅/浮潛

馬爾代夫酒店推介【1】馬爾代夫弗拉維利度假村 (Furaveri Maldives)

馬爾代夫弗拉維利度假村 (Furaveri Maldives)坐落在拉加環礁（Raa Atoll），從馬累乘坐水上飛機需要 40分鐘。酒店享有海灘、瀉湖和附近島嶼全景，極具異國情調，提供沙灘別墅及園景別墅，並擁有私人海灘區，可以隨時玩水曬太陽，享受陽光與海灘，並可以游出海浮潛及風帆沖浪，此外亦提供水療服務，非常方便。

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地址：Island Resort & Spa, 芙拉薇利島, 拉環礁, 馬爾代夫

交通：從馬累乘坐水上飛機40分鐘

價錢：人均$607起

預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

馬爾代夫酒店推介【2】Hilton Maldives Amingiri Resort & Spa（2021）

Hilton Maldives Amingiri Resort & Spa度假村酒店亦於2021年底開業，從機場乘坐快艇僅需15分鐘。酒店提供水上別墅及沙灘泳池別墅等，每棟別墅均坐擁私人泳池，並設有餐廳、酒吧和水療等，環境極美，可於屋內飽覽一大片海景，而且提供歐陸式或自助早餐，是打卡推介之選！

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地址：North Malé, 8540 馬累, 馬爾地夫

交通：從機場乘坐快艇15分鐘

價錢：人均$3570.5起

預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

馬爾代夫酒店推介【3】Siyam World Maldives（2021）

位於Dhigurah Noonu環礁的全新度假村酒店Siyam World Maldives，早於2021年10月開幕，從機場乘坐水飛僅需要40分鐘，從馬法魯國際機場亦可乘坐30分鐘內陸機前往，然後再換乘10分鐘快艇，交通方便！酒店提供水上Villa、私人泳池、滑梯等，適合情侶或好友度假。

地址：Noonu Atoll Republic of Maldives, 諾魯環礁, 馬爾代夫群島, 馬爾代夫

交通：從機場乘坐水飛40分鐘

價錢：人均$2,926起

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馬爾代夫酒店推介【4】米拉門胡島度假溫泉酒店 (Vilamendhoo Island Resort & Spa)

米拉門胡島度假溫泉酒店 (Vilamendhoo Island Resort & Spa)落於南阿里環礁，即使前往維拉曼都島僅需步行甚短距離，酒店提供機場接駁車。酒店坐落於潛水邊，附近還有很多景點包括莉莉島（莉莉海灘度假村）、水療SPA等，同時提供免費自助早餐。

地址：Vilamendhoo Island Resort & Spa, 維拉蔓豪島, 南阿里環礁, 馬爾代夫

交通：從機場坐水上飛機25分鐘

價錢：人均$930.5起

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馬爾代夫酒店推介【5】Kuda Villingili Resort Maldives（2021）

位於北馬列環礁（North Male Atoll）的Kuda Villingili Resort Maldives，於2021年6月開幕，從機場坐25分鐘快艇便可到達。酒店提供水上別墅和沙灘別墅，前者的露台位置更難得地設有樓梯可以直奔蔚藍大海，酒店亦提供獨木舟、浮潛設備等設施，另外更有水療服務，完全可以輕鬆放電。

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地址：Kudavillingili, Kaafu Atoll, Maldives, 北馬累環礁, 馬爾代夫群島, 馬爾代夫

交通：從機場坐快艇25分鐘

價錢：人均$2,386起

預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

馬爾代夫酒店推介【6】Le Meridien Maldives Resort & Spa（2021）

位於Lhaviyani Atoll的Le Meridien Maldives Resort & Spa酒店，於2021年9月開幕，從機場乘搭水上飛機約30分鐘到達。酒店提供沙灘或水上別墅，部分別墅設有私人泳池，並且設有露台，隨時可以欣賞日落海景。此外提供潛水、獨木舟衝浪等活動，亦可以在此享受水療服務！

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地址：Lhaviyani Atoll , 拉黑比亞尼環礁, 馬爾代夫群島, 馬爾代夫

交通：從機場乘搭水上飛機約30分鐘

價錢：人均$1,877起

預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook