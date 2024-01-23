京都新酒店10間2024｜無印風／露天風呂／2分鐘到地鐵／人均$144

撰文：溫藹紅 陳映蓉
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京都新酒店2024！近年有不少京都新酒店落成，本文整理10大京都酒店必住推介，不但近車站交通方便，而且鄰近祗園四條站、神社及購物區等京都各人氣景點，部分設有露天風呂溫泉、榻榻米等，最平人均$224起，即看有哪些人氣酒店推介。去京都的朋友還可順道留意大阪溫泉酒店推介神戶酒店推介以及一系列最新酒店Promo Code，包括Booking.com/Agoda/Klook/Trip.com。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

京都富有日本傳統文化氣息，古色古香，不少人都會穿著和服打卡（Instagram@anntw0219）

京都酒店推介【1】京都都喜天麗酒店（Dusit Thani Kyoto）

京都都喜天麗酒店（Dusit Thani Kyoto）2023年9月才開幕，是泰國五星級飯店品牌都喜國際的旗下酒店。酒店定位主打「城市綠洲」，融合日本文化的貼心簡約以及泰式渡假休閒感覺，客房窗戶可以無死角觀賞城景或庭院景色，非常寫意！想完全放鬆身心，更可以享用酒店泳池、SPA及花園等設施。酒店雖然距離地鐵站較遠，但京都塔、西本願寺、東本願寺等景點都在步行可達的距離，非常方便！

京都都喜天麗酒店（Dusit Thani Kyoto）
房價：人均HKD$1029起
地址：京都市下京區西洞院町466番
交通：五條站步行9分鐘、京都車站約步行12分鐘
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京都酒店推介【2】京都四條烏丸麗嘉廣場酒店（RIHGA Place Kyoto Shijokarasuma）

京都四條烏丸麗嘉廣場酒店（RIHGA Place Kyoto Shijokarasuma）2023年4月才開幕，前身是2018年開幕的Nest Hotel。酒店面積雖然不算大，但日系感十足，客房空間也尚算寬敞雅緻，設計簡約之餘亦帶有日本特色。此外，酒店的早餐亦相當精緻，讓旅客可以完全感受日本人的飲食文化！若怕吃不慣，鄰近亦有Family Mart，想到遠一點的地方，步行2分鐘便可到達地鐵站，想去邊就去邊，非常方便！

京都四條烏丸麗嘉廣場酒店（RIHGA Place Kyoto Shijokarasuma）
房價：人均HKD$144起
地址：京都府京都市下京區山王町 551 番地
交通：烏丸線四條站或阪急京都線烏丸站6號出口步行約2分鐘
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京都酒店推介【3】京都東山希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Kyoto Higashiyama）

京都東山希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Kyoto Higashiyama）於2023年8月開幕，前身為京都東山清水森仁酒店。酒店從公共空間到客房內部都貫徹「無印風」的日系木色風格，簡約之餘亦富有日本特色！酒店亦有公共浴場、健身室、餐廳及酒吧等娛樂設施，鄰近亦有多間超市及便利店，步行3分鐘便可抵達地鐵站，吃喝玩樂一樣方便！

京都東山希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Kyoto Higashiyama）
房價：人均HKD$578起
地址：京都市東山區本町一丁目45番地
交通：清水五條站步行3分鐘
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京都酒店推介【4】ASAI京都四條（ASAI Kyoto Shijo）

ASAI京都四條（ASAI Kyoto Shijo）為泰國都喜國際旗下酒店，於2023年6月開幕。酒店以簡約設計結合日本文化藝術，並融合泰式元素，京都寺廟文化配以泰國民族圖騰、榻榻米的床墊配泰國編織座椅等，讓旅客可以一次享受兩種文化衝擊！此外，酒店位處市中心，除了來往地鐵站僅5分鐘步程外，附近亦有熱鬧的河原町購物區、錦市場、平等寺因幡堂等景點，全部皆步行可達，非常方便！

ASAI京都四條（ASAI Kyoto Shijo）
房價：人均HKD$512起
地址：京都府京都市下京區松原通烏丸東入俊成町444
交通：四條站步行5分鐘
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京都酒店推介【5】京都Trinity Resol酒店（Hotel Resol Trinity Kyoto）

京都Trinity Resol酒店（Hotel Resol Trinity Kyoto）地段方便，從大阪機場乘坐大巴前往京都市役所前站，步行約5分鐘就可到達；若想前往其他景點，亦有不少班次的巴士可以前往河原町、四條、祇園等，同時鄰近購物商業區，步行3分鐘已經到達地下步行街、24小時便利店。酒店客房富有日系特色，雖然用色偏沉但亦讓人感覺平靜，整體設施乾淨舒適。此外，酒店更提供免費大浴場温泉，讓你可以完全放鬆，性價比極高！

京都Trinity Resol酒店（Hotel Resol Trinity Kyoto）
房價：人均HKD$499起
地址：京都市中京區麩屋町通御池上る上白山町249
交通：京都市役所前站步行約5分鐘
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京都酒店推介【6】京都烏丸六角光芒酒（Candeo Hotels Kyoto Karasuma Rokkaku )

京都烏丸六角光芒酒店（Candeo Hotels Kyoto Karasuma Rokkaku）是由明治時期民居改建而成的傳統日式旅館，地理位置便利， 位於烏丸御池站附近，同時鄰近Kyoto Shigaku Kaikan Conference Hall、祗園四條站等人氣景點。酒店內部主打日式傳統裝潢風格，配合古色古香設計，客房則以現代日系簡約風為主調。此外，酒店亦設有町屋休息室及超美庭園，更有分男女浴場、桑拿等，絕對物超所值！

京都烏丸六角光芒酒店 （Candeo Hotels Kyoto Karasuma Rokkaku）
房價：人均HKD$368起
地址：京都府京都市中京區骨屋町149
交通：烏丸御池站步行約5分鐘
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京都酒店推介【7】四條河原町溫泉空庭露台京都（Shijo Kawaramachi Onsen Soraniwa Terrace Kyoto）

四條河原町溫泉空庭露台京都（Shijo Kawaramachi Onsen Soraniwa Terrace Kyoto）為溫泉度假京都酒店，於2022年6月開幕，距離阪急電鐵京都河原町車站僅步行1分鐘，附近更有不同人氣景點，例如鴨川京都市中心、祗園四條站等，地理位置方便。酒店客房有日系奢華感，有不同日本暗花作點綴，內部則主打特色琉球榻榻米，更設有高層大浴場、頂樓休息室「空庭Terrace」，可以欣賞鴨川、清水寺及東山等美景，屬京都必選之一！

四條河原町溫泉空庭露台京都（Shijo Kawaramachi Onsen Soraniwa Terrace Kyoto）
房價：人均HKD$674起
地址：京都府京都市下京區河原町通四条下る2丁目稲荷町324番地
交通：阪急京都河原町站步行4分鐘
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京都酒店推介【8】京都東山東急酒店（THE HOTEL HIGASHIYAMA by Kyoto Tokyu Hotel）

京都東山東急酒店（THE HOTEL HIGASHIYAMA by Kyoto Tokyu Hotel）位於京都東山，距離東西線的東山車站步行約4分鐘，前往JR京都車站的八條出口，亦有提供免費接駁巴士來往酒店，鄰近平安神宮、祗園四條站等人氣景點，地理位置極佳！酒店主打簡約自然裝潢，提供乾淨舒適客房，配備由職人親手組裝的茶具及提供美味早餐，入住前和退房後都可以寄存行李，非常方便！

京都東山東急酒店（THE HOTEL HIGASHIYAMA by Kyoto Tokyu Hotel）
房價：人均HKD$440起
地址：京都府三条通夷町175番2
交通：東山站步行約4分鐘
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京都酒店推介【9】京都椿本站那祖納旅館（Nazuna Kyoto Tsubaki St.）

京都椿本站那祖納旅館（Nazuna Kyoto Tsubaki St.）2020年6月開業，由擁有110年歷史的町家改建而成，距離阪急四條大宮站或大宮站步行6分鐘左右，而且鄰近便利店，1分鐘就可到達，非常方便！酒店設計風格獨特，內裡設有一條與外面世界隔離的舊花街，鋪着石板的街道在傍晚會點上燈籠，燈火通明，夜幕下更顯京都古樸風味，內部提供榻榻米空間、半露天風呂等，極具特色！客房亦以日系風格作為主調，寬敞舒適！

京都椿本站那祖納旅館（Nazuna Kyoto Tsubaki St.）
價錢：人均HKD$2,999起
地址：京都市下京區高辻通大宮西入坊門町838
交通：阪急四條大宮站或大宮站步行6分鐘
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京都酒店推介【10】京都三條王子智能酒店（Prince Smart Inn Kyoto Sanjo）

京都三條王子智能酒店（Prince Smart Inn Kyoto Sanjo）於2022年開幕，距離阪急大宮站僅需步行2分鐘，鄰近Gallery Hill Gate、Gallerynisui、Ryofu等人氣景點，步行短距離就可到達。酒店以智能服務為賣點，採用高科技自助式人工智慧，僅透過手機就可以辦理入住手續，並提供自助設施、服務機器人等，時尚方便，客房整潔乾淨，是平價之選！

京都三條王子智能酒店（Prince Smart Inn Kyoto Sanjo）
房價：人均HKD$260起
地址：325 Maruyacyo Nakagyo-ku, 河原町, 京都
交通：阪急大宮站步行2分鐘
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