京都新酒店13間2024｜無印風／露天風呂／2分鐘到地鐵／人均$150

京都新酒店2024！近年有不少京都新酒店落成，本文整理10大京都酒店必住推介，不但近車站交通方便，而且鄰近祗園四條站、神社及購物區等京都各人氣景點，部分設有露天風呂溫泉、榻榻米等，最平人均$150起，即看有哪些人氣酒店推介。去京都的朋友還可順道留意大阪溫泉酒店推介、神戶酒店推介以及一系列最新酒店Promo Code，包括Booking.com/Agoda/Klook/Trip.com。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

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京都酒店推介【1】京都梅小路花傳抄（Kyoto Umekoij Kadensho）

京都梅小路花傳抄（Kyoto Umekoij Kadensho）於2022年才開幕，是充滿京都風情的新溫泉旅館。酒店距離JR梅小路京都西站僅需步行2分鐘，前往鐵道博物館及京都水族館都在10分鐘步程內，附近更有便利商店、公園、餐廳等配套設施，觀光出行都十分方便！酒店採用日式風格設計，整座建築內基本上都鋪設了榻榻米，可以赤腳周圍走！此外，在酒店亦可以享用大眾浴場、岩盤浴、免費的私人湯屋、免費宵夜蕎麥麵！酒店客房則採用了典型日系木質家具及日式床鋪，床頭設有USB和插座，更放置了雙人沙發，空間超大！

京都梅小路花傳抄（Kyoto Umekoij Kadensho）

房價：人均HKD$774起（雙床房；包午夜餐及溫泉大浴場）

地址：京都府京都市下京區朱雀内畑町41-10

交通：JR梅小路京都西站步行2分鐘

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京都酒店推介【2】京都四條里士滿高級酒店（Richmond Hotel Premier Kyoto Shijo）

京都四條里士滿高級酒店（Richmond Hotel Premier Kyoto Shijo）位於阪急烏丸站及大宮站中間，前往車站近需5分鐘步程，地鐵四條站亦在烏丸站旁邊，交通非常方便！從酒店出發前往二條城尚算近，僅需步行約15分鐘。酒店設計充滿現代日式風格，客房則帶有商務感，有足夠空間打開大行李箱。浴室為乾濕分離，洗手盆在浴室外，非常方便！雖然酒店沒有娛樂休閒設施，但櫃台有提供免費日用品及女性用品，下午更會有免費點心，走廊更設有自動販賣機、製冰機及微波爐！

京都四條里士滿高級酒店（Richmond Hotel Premier Kyoto Shijo）

房價：人均HKD$352起（城景中型雙人房）

地址：京都四条通油小路東入傘鉾町50番

交通：京都阪急烏丸站或京都地鐵四條站步行5分鐘

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京都酒店推介【3】源氏京都酒店（Genji Kyoto）

源氏京都酒店（Genji Kyoto）位於京都市中心鴨川河畔，鄰近渉成園，距離清水五條站亦僅需5分鐘步程。酒店的外建築是現代版的傳統京町屋排屋，兩旁都是小屋，充滿懷舊氣息！酒店樓高5層，僅提供19間客房，非常寧靜舒適！酒店客房融合了日式與西式風格，設有榻榻米和沙發休閒區，採用和紙照明，部分客房更設露台，可以飽覽鴨川河畔的絕美景色！酒店除了每層都有小庭園外，頂層是「天空森林花園」，種了很多植物，而且可以俯瞰鴨川河畔景色，非常寫意！

源氏京都酒店（Genji Kyoto）

房價：人均HKD$964起（豪華花園房）

地址：京都府京都市下京區波止土濃町362-3

交通：京阪電車清水五條站步行5分鐘

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京都酒店推介【4】京都都喜天麗酒店（Dusit Thani Kyoto）

京都都喜天麗酒店（Dusit Thani Kyoto）2023年9月才開幕，是泰國五星級飯店品牌都喜國際的旗下酒店。酒店定位主打「城市綠洲」，融合日本文化的貼心簡約以及泰式渡假休閒感覺，客房窗戶可以無死角觀賞城景或庭院景色，非常寫意！想完全放鬆身心，更可以享用酒店泳池、SPA及花園等設施。酒店雖然距離地鐵站較遠，但京都塔、西本願寺、東本願寺等景點都在步行可達的距離，非常方便！

京都都喜天麗酒店（Dusit Thani Kyoto）

房價：人均HKD$1041起（豪華特大雙人床房）

地址：京都市下京區西洞院町466番

交通：五條站步行9分鐘、京都車站約步行12分鐘

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京都酒店推介【5】京都四條烏丸麗嘉廣場酒店（RIHGA Place Kyoto Shijokarasuma）

京都四條烏丸麗嘉廣場酒店（RIHGA Place Kyoto Shijokarasuma）2023年4月才開幕，前身是2018年開幕的Nest Hotel。酒店面積雖然不算大，但日系感十足，客房空間也尚算寬敞雅緻，設計簡約之餘亦帶有日本特色。此外，酒店的早餐亦相當精緻，讓旅客可以完全感受日本人的飲食文化！若怕吃不慣，鄰近亦有Family Mart，想到遠一點的地方，步行2分鐘便可到達地鐵站，想去邊就去邊，非常方便！

京都四條烏丸麗嘉廣場酒店（RIHGA Place Kyoto Shijokarasuma）

房價：人均HKD$158 起（標準雙床房）

地址：京都府京都市下京區山王町 551 番地

交通：烏丸線四條站或阪急京都線烏丸站6號出口步行約2分鐘

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京都酒店推介【6】京都東山希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Kyoto Higashiyama）

京都東山希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Kyoto Higashiyama）於2023年8月開幕，前身為京都東山清水森仁酒店。酒店從公共空間到客房內部都貫徹「無印風」的日系木色風格，簡約之餘亦富有日本特色！酒店亦有公共浴場、健身室、餐廳及酒吧等娛樂設施，鄰近亦有多間超市及便利店，步行3分鐘便可抵達地鐵站，吃喝玩樂一樣方便！

京都東山希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Kyoto Higashiyama）

房價：人均HKD$445起（豪華雙床房）

地址：京都市東山區本町一丁目45番地

交通：清水五條站步行3分鐘

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京都酒店推介【7】ASAI京都四條（ASAI Kyoto Shijo）

ASAI京都四條（ASAI Kyoto Shijo）為泰國都喜國際旗下酒店，於2023年6月開幕。酒店以簡約設計結合日本文化藝術，並融合泰式元素，京都寺廟文化配以泰國民族圖騰、榻榻米的床墊配泰國編織座椅等，讓旅客可以一次享受兩種文化衝擊！此外，酒店位處市中心，除了來往地鐵站僅5分鐘步程外，附近亦有熱鬧的河原町購物區、錦市場、平等寺因幡堂等景點，全部皆步行可達，非常方便！

ASAI京都四條（ASAI Kyoto Shijo）

房價：人均HKD$212起（舒適雙人房）

地址：京都府京都市下京區松原通烏丸東入俊成町444

交通：四條站步行5分鐘

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京都酒店推介【8】京都Trinity Resol酒店（Hotel Resol Trinity Kyoto）

京都Trinity Resol酒店（Hotel Resol Trinity Kyoto）地段方便，從大阪機場乘坐大巴前往京都市役所前站，步行約5分鐘就可到達；若想前往其他景點，亦有不少班次的巴士可以前往河原町、四條、祇園等，同時鄰近購物商業區，步行3分鐘已經到達地下步行街、24小時便利店。酒店客房富有日系特色，雖然用色偏沉但亦讓人感覺平靜，整體設施乾淨舒適。此外，酒店更提供免費大浴場温泉，讓你可以完全放鬆，性價比極高！

京都Trinity Resol酒店（Hotel Resol Trinity Kyoto）

房價：人均HKD$219起（大床房）

地址：京都市中京區麩屋町通御池上る上白山町249

交通：京都市役所前站步行約5分鐘

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京都酒店推介【9】京都烏丸六角光芒酒店（Candeo Hotels Kyoto Karasuma Rokkaku )

京都烏丸六角光芒酒店（Candeo Hotels Kyoto Karasuma Rokkaku）是由明治時期民居改建而成的傳統日式旅館，地理位置便利， 位於烏丸御池站附近，同時鄰近Kyoto Shigaku Kaikan Conference Hall、祗園四條站等人氣景點。酒店內部主打日式傳統裝潢風格，配合古色古香設計，客房則以現代日系簡約風為主調。此外，酒店亦設有町屋休息室及超美庭園，更有分男女浴場、桑拿等，絕對物超所值！

京都烏丸六角光芒酒店 （Candeo Hotels Kyoto Karasuma Rokkaku）

房價：人均HKD$377起（特大床房）

地址：京都府京都市中京區骨屋町149

交通：烏丸御池站步行約5分鐘

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京都酒店推介【10】四條河原町溫泉空庭露台京都（Shijo Kawaramachi Onsen Soraniwa Terrace Kyoto）

四條河原町溫泉空庭露台京都（Shijo Kawaramachi Onsen Soraniwa Terrace Kyoto）為溫泉度假京都酒店，於2022年6月開幕，距離阪急電鐵京都河原町車站僅步行1分鐘，附近更有不同人氣景點，例如鴨川京都市中心、祗園四條站等，地理位置方便。酒店客房有日系奢華感，有不同日本暗花作點綴，內部則主打特色琉球榻榻米，更設有高層大浴場、頂樓休息室「空庭Terrace」，可以欣賞鴨川、清水寺及東山等美景，屬京都必選之一！

四條河原町溫泉空庭露台京都（Shijo Kawaramachi Onsen Soraniwa Terrace Kyoto）

房價：人均HKD$533起（大床房（帶浴缸））

地址：京都府京都市下京區河原町通四条下る2丁目稲荷町324番地

交通：阪急京都河原町站步行4分鐘

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京都酒店推介【11】京都東山東急酒店（THE HOTEL HIGASHIYAMA by Kyoto Tokyu Hotel）

京都東山東急酒店（THE HOTEL HIGASHIYAMA by Kyoto Tokyu Hotel）位於京都東山，距離東西線的東山車站步行約4分鐘，前往JR京都車站的八條出口，亦有提供免費接駁巴士來往酒店，鄰近平安神宮、祗園四條站等人氣景點，地理位置極佳！酒店主打簡約自然裝潢，提供乾淨舒適客房，配備由職人親手組裝的茶具及提供美味早餐，入住前和退房後都可以寄存行李，非常方便！

京都東山東急酒店（THE HOTEL HIGASHIYAMA by Kyoto Tokyu Hotel）

房價：人均HKD$268起（高級大床房）

地址：京都府三条通夷町175番2

交通：東山站步行約4分鐘

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京都酒店推介【12】京都椿本站那祖納旅館（Nazuna Kyoto Tsubaki St.）

京都椿本站那祖納旅館（Nazuna Kyoto Tsubaki St.）2020年6月開業，由擁有110年歷史的町家改建而成，距離阪急四條大宮站或大宮站步行6分鐘左右，而且鄰近便利店，1分鐘就可到達，非常方便！酒店設計風格獨特，內裡設有一條與外面世界隔離的舊花街，鋪着石板的街道在傍晚會點上燈籠，燈火通明，夜幕下更顯京都古樸風味，內部提供榻榻米空間、半露天風呂等，極具特色！客房亦以日系風格作為主調，寬敞舒適！

京都椿本站那祖納旅館（Nazuna Kyoto Tsubaki St.）

價錢：人均HKD$3,311起（水奢華房；包晚餐）

地址：京都市下京區高辻通大宮西入坊門町838

交通：阪急四條大宮站或大宮站步行6分鐘

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京都酒店推介【13】京都三條王子智能酒店（Prince Smart Inn Kyoto Sanjo）

京都三條王子智能酒店（Prince Smart Inn Kyoto Sanjo）於2022年開幕，距離阪急大宮站僅需步行2分鐘，鄰近Gallery Hill Gate、Gallerynisui、Ryofu等人氣景點，步行短距離就可到達。酒店以智能服務為賣點，採用高科技自助式人工智慧，僅透過手機就可以辦理入住手續，並提供自助設施、服務機器人等，時尚方便，客房整潔乾淨，是平價之選！

京都三條王子智能酒店（Prince Smart Inn Kyoto Sanjo）

房價：人均HKD$150起（標準雙床房（A））

地址：325 Maruyacyo Nakagyo-ku, 河原町, 京都

交通：阪急大宮站步行2分鐘

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