內地網民評選10個香港不能去的地方　重慶大廈/廟街/深水埗治安差

自開關以來，大批內地遊客湧現香港。他們來港掃貨之餘，亦不忙朝聖、打卡。近期，小紅書上出現不少以「不要去的香港地方」為題，細數不建議遊客去的香港地方。有些還是公認的熱門旅遊景點。睇睇以下有哪些地方，你又認同嗎？



內地網民評選不要去的10大香港景點

【1】重慶大廈

位於尖沙咀彌敦道的重慶大廈一向聚集來自亞非各國的人。而內地網民就認為重慶大廈人口複雜，而且治安不好，犯罪率看來較高，似是經常有案件或盜竊發生。

【2】金紫荊廣場

金紫荊廣場雖然是很多內地遊客聚集的地方，但卻有網民指出它只是個地標，並不值得花額外時間去打卡。並提到附近沒有甚麼好看和逛，而且距離附近最近的景點也有一段路。

【3】廟街

內地網民認為廟街稱不上夜市，環境也比較雜亂，且攤販數目很少，檔販的態度也不太好，廟街道路窄小及昏暗。有內地網民留言，在廟街中有穿著清涼卻化濃妝的女人和談吐粗獷的男士，更有穿搭奇怪的外國人。提醒內地人如果在廟街，不要和陌生人對話，保護好個人財物。

圖片來源：Discover Hong Kong

【4】深水埗

內地網民比喻深水埗為深圳的城中村，街區環境比較老且雜亂的建築，還有紅燈區。 雖然深水埗適合入手電子產品，但對於非本地人或新手，可能有被騙的風險。

【5】金魚街

他們視金魚街為「寵物一條街」，但沒幾間金魚店。雖然網上出現在金魚店內打卡的唯美照片，但強調在金魚街的金魚店𥚃並不可以拍照。

【6】西環泳棚

西環泳棚相對難找，而且超多人排隊拍照。對於拍出來的效果，天氣也是很重要的因素。更說，西環泳棚只是搭了個竹棚，扶手也不很安全，認為十分危險。

【7】蘭芳園

蘭芳園的餐廳環境一般，且侍應的態度非常差。更有網民留言，覺得味道很一般。當中有人說，蘭芳園侍應把一整杯檸檬茶打翻在她身上，全身濕透，袋、鞋子、衣服無一倖免，侍應拿了幾張紙巾草草了事，再多問侍應要一些紙巾，不料蘭芳園侍應很不情願。

【8】都爹利街

雖然是很多電影的取景之地，更有港產電影的情懷，但有內地網民指它只是條樓梯，沒有甚麼特別之處。

【9】堅尼地城

網上有很多堅尼地城的打卡照，但有內地網民指，現實堅尼地城太多貨車來往，而且街路狹窄，很難拍出照片。人們站在馬路邊拍照很危險之外，堅尼地城海旁離地鐵很遠，很不方便。

【10】香港蠟像館

內地網民指蠟像館性價比不高，而且比較老舊。很多城市也有蠟像館，認為不必專程去打卡。