大阪親子酒店25間｜空庭温泉／水上樂園／近環球影城／人均$158起

撰文：陳映蓉
出版：更新：

大阪親子酒店推介！大阪吃喝玩樂超方便，同時是親子旅遊熱門城市，本文整理大阪親子酒店推介，有酒店鄰近環球影城，又或方便參觀熱鬧的夏日祭典、大型煙花大會等、向日葵花田，適合一家大小同享親子樂，最平人均$158起，部分更有廚房。若想前往心齋橋的朋友，亦可留意心齋橋酒店推介以及最新Klook/Trip.com/Agoda/Booking.com優惠碼。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

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大阪環球影城亦有許多適合小朋友及親子共乘的遊樂設施，大人小孩都能樂在其中（圖片來源：Instagram@huanpig）
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大阪親子酒店推介【1】MIMARU大阪心齋橋WEST（MIMARU Osaka Shinsaibashi West）

MIMARU大阪心齋橋WEST（MIMARU Osaka Shinsaibashi West）坐落於心齋橋，距離四橋站僅5分鐘步程，鄰近難波神社、美國村、心齋橋、御堂筋等景點，附近亦有許多餐廳及便利商店，地理位置優越。酒店主打公寓式家庭房，最大的房型可住7人，設有廚房、客廳、用餐區及乾濕分離浴室，空間寬敞，小朋友在房間內跑跑跳跳都無問題！小朋友更可以到櫃台租借兒童玩具到房間玩，或者使用客房裏的投影裝置看電影！

MIMARU大阪心齋橋WEST（MIMARU Osaka Shinsaibashi West）
房價：人均HK$610起（家庭公寓房）
地址：大阪市西区新町1-24-1
交通：四橋站步行5分鐘
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大阪親子酒店推介【2】MIMARU大阪難波北（MIMARU Osaka Namba North）

MIMARU大阪難波北（MIMARU Osaka Namba North）坐落在難波，步行約6分鐘便可抵達四橋站，交通方便。來往立花大街、心齋橋、道頓堀、美國村等景點亦均在10分鐘步程內可抵達。酒店主打家庭旅客，均為公寓型房，最多可供4人入住，設有廚房、用餐區及乾濕分離浴室，空間感十足。酒店更有「寵物小精靈客房」，整間客房到處充滿着寵物小精靈的元素，如果小朋友喜歡寵物小精靈就一定要入住酒店體驗看看！

MIMARU大阪難波北（MIMARU Osaka Namba North）
房價：人均HK$445起（家庭公寓）
地址：大阪市西區南堀江1-2-10
交通：四橋站步行6分鐘
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大阪親子酒店推介【3】大阪心齋橋橋樑酒店（The Bridge Hotel Shinsaibashi）

大阪心齋橋橋梁酒店（The Bridge Hotel Shinsaibashi）距離大阪地下鐵心齋橋、四橋站僅3分鐘步程，徙步便可以直達心齋橋、難波等購物及美食天堂，地理位置超方便！酒店採用現代日式風格，客房設計簡約温馨，房間亦有櫻花作為裝飾點綴，12歲以下小童可以免費入住。此外，每日晚上9時至10時更會供應免費宵夜，任食拉麪、雪糕、及超過20款酒精飲品等無限任食任飲，就算晚上肚子餓不想出門都可以吃得飽飽的！

大阪心齋橋橋樑酒店（The Bridge Hotel Shinsaibashi）
房價：人均HKD$302起（雙人大牀房）
地址：大阪市中央區西心齋橋1-10-24
交通：心齋橋站步行3分鐘
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大阪親子酒店推介【4】唐草酒店大阪難波（karaksa hotel Osaka Namba）

唐草酒店大阪難波（karaksa hotel Osaka Namba）坐落在難波及心齋橋中間，距離JR難波站步行11分鐘即可，而且靠近地鐵、車站等，交通方便，而且鄰近大阪不同人氣景點，大阪道頓堀步行僅需4分鐘，距離大阪環球影城坐半小時電車就可到達，帶小朋友去USJ玩都超方便！酒店舒適寬敞，用上温馨的木系元素及雅緻的灰色裝飾，最多可以入住6人，6歲以下小童更可以免費入住，家庭客都適合！此外，晚上會免費提供點心及飲料等，不出門都可以食到精緻宵夜！

唐草酒店大阪難波（karaksa hotel Osaka Namba）
房價：人均HKD$327起（標準雙牀房）
地址：大阪市中央區西心齋橋2−9−13
交通：JR難波站步行10分鐘
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大阪親子酒店推介【5】阪急大阪龍仕柏酒店（Hotel Hankyu Respire Osaka）

阪急大阪龍仕柏酒店（Hotel Hankyu RESPIRE OSAKA）於2019年開業，距離JR大阪站3分鐘步程，來往阪急電車大阪梅田站和地鐵御堂筋線梅田站亦只需步行大約5分鐘，鄰近梅田藍天大廈之餘附近更有商店街、百貨公司、餐廳等配套，地理位置極佳！酒店客房設有浴缸、淋浴裝置及智慧馬桶，牀頭設有各規格的電源插座，6歲或以下孩童不加牀可免費入住。酒店更有自助洗衣機及外送洗衣服務，非常貼心！

阪急大阪龍仕柏酒店（Hotel Hankyu Respire Osaka）
房價：人均HKD$362（雙人牀房＜12～23樓＞）
地址：大阪府大阪市北區大深町1番1號
交通：JR大阪站步行3分鐘
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大阪親子酒店推介【6】格蘭比亞大阪維斯奇歐酒店（Hotel Vischio Osaka）

格蘭比亞大阪維斯奇歐酒店（Hotel Vischio Osaka）坐落在梅田，來往梅田站只需約10分鐘步程，鄰近梅田藍天大廈、天空美術館、大阪地下商店街、阪急三番街等景點，吃喝玩樂一應俱全！酒店強調舒適生活，採用擁有獨家技術的「席夢思」酒店標準款牀墊以及天然衛浴用品及柔軟浴巾，小朋友皮膚容易敏感也不用擔心！酒店更有兒童專用的客房備品，12歲以下小童與大人同牀可免費入住。

格蘭比亞大阪維斯奇歐酒店（Hotel Vischio Osaka）
房價：人均HK$263起（經濟雙人間）
地址：大阪市北區芝田2丁目4番10號
交通：梅田站步行10分鐘
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大阪親子酒店推介【7】大阪爾樂喜恩特酒店（Hotel Elcient Osaka Umeda）

大阪爾樂喜恩特酒店（Hotel Elcient Osaka Umeda）位於大阪梅田，鄰近露天神社、大阪地下商店街、大阪天滿宮及大阪兒童樂園等景點。酒店客房設計簡約，裝置齊全，浴室帶有浴缸，牀頭部分有USB充電插座，更擁有超過2米的特長睡牀，就算小朋友與父母一起睡也不會擁擠，5歲或以下小童更可免費入住！酒店亦提供大浴場、桑拿及Spa等設施，亦有提供洗衣服務。

大阪爾樂喜恩特酒店（Hotel Elcient Osaka Umeda）
房價：人均HK$226起（標準雙人房）
地址：大阪府大阪市北區曾根崎1-2-7
交通：東梅田站步行9分鐘
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大阪親子酒店推介【8】大阪皇家古典酒店（Hotel Royal Classic Osaka）

大阪皇家古典酒店（Hotel Royal Classic Osaka）坐落在難波，距離難波站僅2分鐘步程，道頓堀、上方浮世繪館、難波八阪神社等景點均步行可達，地理位置極佳！酒店客房設計風格以「新歌舞伎座」為主題，用上了木系元素和自然格調，浴室分開了淋浴間和浴缸，洗漱用品及房間裝置齊全，房間採用智慧化控制，亦提供相連房，多人入住也無問題，6歲或以下小童不需額外牀位，更可免費入住！

大阪皇家古典酒店（Hotel Royal Classic Osaka）
房價：人均HK$593起（標準雙牀房）
地址：大阪府大阪市中央區難波4-3-3
交通：難波站步行2分鐘
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大阪親子酒店推介【9】水療世界酒店及度假村（Spa World）

水療世界酒店及度假村（Spa World）位於通天閣附近，離車站只有3分鐘步程，鄰近大阪温泉大世界、新世界本通商店街、通天閣、天王寺動物園等景點，非常方便！酒店提供多種房型選擇，有日式及西式房，最大的房型可供多達9人入住，很適合家族或親子旅行！酒店全部客房均坐擁通天閣景觀，浴室乾濕分離，部分房間內亦設有浴缸。酒店更有以温泉為主的主題樂園，分為歐洲區、亞洲區兩大主題，共16種不同的温泉池及岩盤浴，更有大型泳池及水上樂園，大人小朋友都啱玩！

水療世界酒店及度假村（Spa World）
房價：人均HKD$301起（雙人房）
地址：大阪市浪速区恵美須東3-4-24
交通：大阪動物園前站步行2分鐘
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大阪親子酒店推介【10】大阪梅田芬迪別墅大酒店（Hotel Villa Fontaine Grand Osaka Umeda）

大阪梅田芬迪別墅大酒店（Hotel Villa Fontaine Grand Osaka Umeda）於2023年8月才開幕，已經擁有8.9的高評價！客房以寧靜優雅風格為主，主打輕奢木質風格，亦讓人有居家的舒適感。酒店亦設有SPA、公共浴場、私人浴池等設施，更提供免費早餐，讓你可以多重放鬆、多重享受！此外，酒店地理位置亦非常優越，除了鄰近地鐵站以外，附近亦有不少大型購物商場，出行方便之餘掃貨亦一流！

大阪梅田芬迪別墅大酒店（Hotel Villa Fontaine Grand Osaka Umeda）
房價：人均HKD$299起（隨機房）
地址：2-15-9 Sonezaki, Kita-ku, 梅田, 大阪, 日本
交通：地鐵梅田站步行3分鐘
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大阪親子酒店推介【11】APA酒店及度假村 大阪梅田站大廈（APA Hotel & Resort Osaka Umeda Eki Tower）

夏日炎炎想帶同小朋友游水，可以入住這間設有露天游泳池的新酒店。大阪梅田站大廈APA酒店及度假村（APA Hotel & Resort Osaka Umeda Eki Tower）於2023年全新開幕，鄰近JR大阪站、梅田站，距離東梅田站僅需步行2分鐘，交通便利。酒店以時尚簡約設計為裝潢風格，不但提供舒適的客房，4樓更設有便利店，方便採購日用品或美食，最重要是提供大浴場温泉，頂層更加有露天游泳池，可以大歎城市景觀，可以盡享陽光沐浴。酒店設有4人客房供多人入住，5歲以下在不佔牀位的情況之下可以免費入住。

APA酒店及度假村 大阪梅田站大廈（APA Hotel & Resort Osaka Umeda Eki Tower）
價錢：人均HKD$196起（相連房(高層)）
地址： 日本大阪, Kita-ku Sonezaki 2-8-32
交通：東梅田站步行2分鐘
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大阪親子酒店推介【12】大阪瑞士南海酒店（Swissotel Nankai Osaka）

難得去大阪旅遊，想尋找住得舒服的難波住宿，可以留意這間5星級酒店！大阪南海瑞士酒店 （Swissotel Nankai Osaka）距離難波車站僅需步行1分鐘，地理位置優越，除了靠近JR、地鐵等交通樞紐，樓下更有高島屋百貨等商圈，而且鄰近道頓堀、心齋橋等商業街，方便隨時掃貨。

酒店位於大廈高層，客房寬敞舒適，從內部更可以俯視難波城景，晚上亦可飽覽夜景，而喜愛游水的朋友們，亦可以享用超美的天幕室內游泳池，最重要是12歲以下在不佔牀位的情況之下可以免費入住，親子推薦之選！

大阪南海瑞士酒店 （Swissotel Nankai Osaka）
價錢：人均HKD$684起（瑞士高階雙牀房）
地址：大阪, Chuo-ku Namba 5-1-60
交通：難波車站步行1分鐘
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大阪親子酒店推介【13】ART大阪灣酒店（Art Hotel Osaka Baytower）

ART大阪灣酒店（Art Hotel Osaka Baytower）位於大阪灣，從客房能夠遠眺市中心與大阪灣美景，而且距離海遊館、LEGOLAND Discovery Center Osaka、環球影城等親子景點亦均在15分鐘車程內，地理位置優越！

酒店除了提供3至4人房之餘更有家庭房，以及附有嬰兒牀和迷你廚房的兒童房。客房除了景觀開揚，空間更非常寬敞，一家三口入住絕對綽綽有餘！酒店同時設有天然温泉、足湯、天空庭園等9種空庭温泉，換上浴衣打卡留念更可以讓小朋友切身感受日本文化！

ART大阪灣酒店（Art Hotel Osaka Baytower）
房價：人均HKD$305起（兩牀豪華房 ）
地址：大阪府大阪市港區弁天1丁目2-1
交通：大阪地鐵本滕町站步行約1分鐘
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大阪親子酒店推介【14】大阪南海輝盛庭國際公寓（Fraser Residence Nankai Osaka）

大阪南海輝盛庭國際公寓（Fraser Residence Nankai Osaka）地理位置優越，位於熱鬧的難波，距離難波站亦僅需步行3分鐘，附近更有各式連鎖食店，對於家庭旅客來說非常方便！公寓的每間客房讓人非常有居家感，房間景觀還不錯！公寓光線充足之餘裝置同樣十足，劃分了客廳、房間以及飯廳，亦配備了完善的廚具、餐具、洗衣機和烘乾機，絕對不會感到陌生，而且更可以為小朋友準備食物、幫小朋友洗衣等等，非常方便！

大阪南海輝盛庭國際公寓（Fraser Residence Nankai Osaka）
房價：人均HKD$628起（特大牀行政單卧室公寓；包3份早餐）
地址：大阪府大阪市浪速區難波中1丁目17-11
交通：南海電鐵「難波站」步行3分鐘
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大阪親子酒店推介【15】Intergate酒店 大阪梅田（Hotel Intergate Osaka Umeda）

大阪梅田聚集購物與美食，更有不少適合小朋友放電的兒童樂園，因此是不少人旅行的落腳點。於2021開幕的大阪梅田Intergate酒店 （Hotel Intergate Osaka Umeda），亦是不錯的大阪親子酒店選擇，酒店距離西梅田站僅3分鐘步程，交通非常方便。酒店提供各樣設施，例如頂層有玻璃大浴場，可以一家大小觀景浸泡，而酒店最棒的是提供免費咖啡飲品、下午茶點心、雞尾酒、宵夜等。酒店設有4人客房供多人入住，3歲以下在不佔牀位的情況之下可以免費入住。

大阪梅田Intergate酒店 （Hotel Intergate Osaka Umeda）
價錢：人均HKD$316起（高階房(兩牀)）
地址：大阪, Kita-ku Umeda 2-5-2
交通：西梅田站步行3分鐘
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大阪親子酒店推介【16】大阪天王寺峇里塔酒店（Hotel Bali Tower Tennoji）

大阪天王寺峇里塔酒店（Hotel Bali Tower Tennoji）有如城市中的綠洲，以峇里島度假為主題，酒店客房亦同樣融入南國熱帶風情元素，以大自然色調為主，配以藤條編織、網紗以及實木等設計，極具度假感！部分客房更有提供按摩椅、蒸臉機、私人岩盤浴等放鬆身心的設施，最適合湊足成日小朋友的家長們！至於小朋友們則可享用酒店公用遊戲室，盡情看漫畫、打遊戲機、玩乒乓球，年紀較小的亦可以暢玩兒童區域的各項設施，各有各享受！

大阪天王寺峇里塔酒店（Hotel Bali Tower Tennoji）
房價：人均HKD$303起（豪華房(特大牀)）
地址：大阪府大阪市天王寺區悲田院町8-1
交通：JR天王寺站北口步行3分鐘
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大阪親子酒店推介【17】大阪日本環球影城園前酒店（The Park Front Hotel at Universal Studios Japan）

日本環球影城™園前酒店 （The Park Front Hotel at Universal Studios Japan）位於環球影城正門口，是近來最新的官方合作酒店，距離環球影城僅需步行2分鐘，相當之近，酒店坐落在Universal Citywalk商店街上，有便利商店、美食店等。這間大阪親子酒店以美國各城市作為裝潢設計，猶如置身於紐約、波士頓等，客房寬敞舒適，更可以飽覽夜景，絕對是方便之選。酒店設有4人客房供多人入住，5歲以下在不佔牀位的情況之下可以免費入住。

大阪日本環球影城園前酒店 （The Park Front Hotel at Universal Studios Japan）
價錢：人均HKD$699起（城景豪華三人房(高階樓層)）
地址：大阪, Konohana-ku Shimaya 6-2-52
交通：距離環球影城步行2分鐘
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大阪親子酒店推介【18】大阪近鐵USJ環球影城酒店（Hotel Kintetsu Universal City）

如果想入住卡通氣氛更濃厚，不妨可以考慮這間色彩繽紛的酒店。近鐵環球影城酒店 （Hotel Kintetsu Universal City） 位於環球影城入口前面，步行僅需1分鐘，就可以立即抵達環球影城，而且酒店門口已經有機場巴士站往返關西機場，附近步行2分鐘就有車站，完全無需苦惱交通安排，大人湊小朋友就更加方便。酒店設有芝麻街主題房，整個房間從牆壁彩繪至到牀單，都滿佈着可愛卡通圖案，同時提供超級豐富的早餐，並貼心特設小朋友專區，一家大小都適合。酒店設有3人客房供多人入住，5歲以下在不佔牀位的情況之下可以免費入住。

大阪近鐵USJ環球影城酒店（Hotel Kintetsu Universal City）
價錢：人均HKD$479起（休閒雙人雙牀房）
地址： 大阪, Kita-ku Sonezaki 2-8-32
交通：距離環球影城步行1分鐘
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大阪親子酒店推介【19】日本環球影城森格拉爾天空水療酒店（THE SINGULARI HOTEL ＆ SKYSPA AT UNIVERSAL STUDIOS JAPAN™）

日本環球影城森格拉爾天空水療酒店 （The Singulari Hotel & Skyspa at Universal Studios Japan） 是近年新開的酒店之一，位於大阪環球影城站旁邊，距離環球影城僅需步行5分鐘，前台更提供購買門票服務，方便未能及時訂票的朋友仔，這間大阪親子酒店同樣坐落在Universal Citywalk商店街上，集合美食與購物於一身。酒店以日式和風格調設計，最特別是頂層更有極美天空SPA大浴場，可以邊浸泡邊欣賞景觀。酒店設有3人客房供多人入住，5歲以下在不佔牀位的情況之下可以免費入住，價效比高。

日本環球影城森格拉爾天空水療酒店（THE SINGULARI HOTEL ＆ SKYSPA AT UNIVERSAL STUDIOS JAPAN™）
價錢：人均HKD$376起（行政三人房）
地址：大阪, Konohana-ku Shimaya 6-2-25
交通：距離環球影城步行5分鐘
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另外，經Klook訂房更可以憑Klook Stay+購買酒店套票，酒店套票包括JR關西機場“HARUKA”特快前往大阪的車票、日本環球影城巴士單程票、廣域鐵路周遊券等。其中以JR關西機場“HARUKA”前往大阪的特快車票套票最抵買！套票包一晚酒店住宿之外，亦包含兩張JR關西機場“HARUKA”前往大阪的特快車票，價錢亦只是HKD$1215起，可獲得高達HKD$36折扣！立即登入Klook Stay+了解更多套票優惠！

大阪親子酒店推介【20】美滿如家大阪難波車站（MIMARU OSAKA NAMBA STATION）

美滿如家大阪難波車站（MIMARU OSAKA NAMBA STATION）於2021年5月開幕，地理位置極佳，坐落大阪最旺的難波地區，出行非常方便！酒店是親子友善酒店，客房主打公寓形式，配備開放式廚房、客廳及飯廳，客房有兩張單人牀及碌架牀，最少可供4人入住，家庭旅客入住亦絕對不會感到擁擠。此外，接待大廳亦設遊戲空間 ，提供超過130種益智桌上遊戲任玩，大人小朋友都可以玩得開心！

美滿如家大阪難波車站（MIMARU OSAKA NAMBA STATION）
房價：人均HKD$613起（家庭公寓）
地址：大阪市浪速区日本橋3-6-24
交通：南海難波車站步行4分鐘
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大阪親子酒店推介【21】環球港口酒店（Hotel Universal Port）

環球港口酒店（Hotel Universal Port）是日本環球影城合作酒店之一，離環球影城僅約4分鐘路程，非常適合打算攜同小朋友暢玩環球影城的家庭入住！酒店客房分為2人、3人及4人房型，提供多款主題房間，其中以Minions房間最受歡迎！酒店亦誠意十足，房內裝潢、家具、電器、甚至廁所都印有不同Minions圖案，色彩繽紛之餘更切合小朋友心意！如果對Minions沒有興趣，亦有採用簡約風格設計的客房，部分客房窗戶更面向環球影城，日夜景色同樣壯觀！

環球港口酒店（Hotel Universal Port）
房價：人均HKD$504起（高階三人房）
地址：大阪市此花區櫻島1-1-111
交通：JR夢咲線環球城車站步行3分鐘
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大阪親子酒店推介【22】大阪心齋橋NEST酒店（Nest Hotel Osaka Shinsaibashi）

大阪心齋橋NEST酒店 （Nest Hotel Osaka Shinsaibashi）位於大阪梅田優越位置，距離阪急電鐵大阪梅田站僅步行5分鐘，前往京都、神戶等地超方便。酒店設計風格時髦，不論裝潢或裝置都非常精緻，極具格調，最重要是價格便宜，提供單人房至3人房，同時提供投幣式洗衣機，方便隨時洗衣烘乾，5歲以下在不佔牀位的情況之下可以免費入住，CP值極高！

大阪心齋橋NEST酒店 （Nest Hotel Osaka Shinsaibashi）
價錢：人均HKD$158起（Triple Room）
地址：大阪, Chuo-ku Minamisenba 2-4-10
交通：阪急電鐵大阪梅田站步行5分鐘
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大阪親子酒店推介【23】御宿 野乃 温泉酒店ー大阪難波（Onyado Nono Namba Natural Hot Spring）

若果想入住日式風格住宿，御宿野乃旅館難波絕對是人氣之選！御宿野乃旅館 - 難波 （Onyado Nono Namba Natural Hot Spring）為Dormy Inn連鎖集團旗下品牌，以日式榻榻米為裝潢設計，而且提供大浴場、露天温泉、桑拿、水療等設施，可以深入體驗日本地道文化，宵夜時段亦會提供免費拉麪。酒店距離日本橋站僅需步行1分鐘，鄰近黑門市場、日本橋等人氣景點，與心齋橋商店街、道頓堀、24小時DON DON DONKI、Big Camera電器店等，逛街都十分方便！酒店設有4人客房供多人入住，3歲以下在不佔牀位的情況之下可以免費入住。

御宿野乃旅館 - 難波 （Onyado Nono Namba Natural Hot Spring）
價錢：人均HKD$494起（豪華雙牀房）
地址：大阪, Chuo-ku Nipponbashi 1-4-18
交通：日本橋站步行約2分鐘
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大阪親子酒店推介【24】大阪新大谷酒店（Hotel New Otani Osaka）

位於大阪地標大阪城旁邊，作為一間城市度假酒店，共提供112間客房，當中包括家庭房，部分房間更可以俯瞰大阪城。另外，酒店附近的交通配套亦十分充足，從JR大阪環線的大阪城公園站步行約3分鐘。從大阪地鐵長堀鶴見綠地線的大阪商業園站步行約3分鐘。酒店亦設有機場往來酒店的巴士服務，前往關西國際機場只需80分鐘路程，對於有小朋友的家庭來說十分方便！

大阪新大谷酒店（Hotel New Otani Osaka）
價錢：人均HKD$362起（市景簡約三人房）
地址：1-4-1, 中央區, 大阪, 大阪府, 540-8578, 日本
交通：於大阪地鐵商務園區站1號出口步行2分鐘
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大阪親子酒店推介【25】大阪御堂筋符號皇家花園酒店（The Royal Park Hotel Iconic Osaka Midosuji）

酒店往來澱屋橋站13號出口只需要步行約3分鐘，旁邊是大阪主要街道御堂筋。酒店只有243間客房，而且所有房間均位於16樓及以上，可以俯瞰大阪的美麗夜景。同時餐廳設有法國餐廳和酒吧/酒廊，無論是有沒有小朋友的家庭均適合！於Trip.com獲得4.6/5的評分，當中不少網友的表示，酒店的位置旺中帶靜，附近亦有不少特別餐廳。另外酒店亦提供免費自助早餐。

大阪御堂筋符號皇家花園酒店（The Royal Park Hotel Iconic Osaka Midosuji）
價錢：人均HKD$351起（標準房）
地址：4-2-3, 中央區, 大阪, 大阪府, 541-0046, 日本
交通：於大阪地鐵本町站2號出口步行5分鐘
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