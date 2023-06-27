東京迪士尼10月加價！票價首破萬円　園區價目表一覽哪個月較平？

東京迪士尼度假區日前宣佈2大園區將同時於10月起加價。迪士尼樂園以及迪士尼海洋會繼續用浮動式收費，收費範圍會增至7,900至10,900日圓（約港幣$431至$595），在園方預計入園人數愈多的日子，收費會愈高。不過，園方同時宣佈凍結小童票的票價，讓小孩子能與家人一同創造美好的回憶。



東京迪士尼10月加價！

東京迪士尼度假區日前宣佈，迪士尼樂園以及迪士尼海洋2大園區將會於10月1日起加價。2大園區將會繼續用浮動式收費，按園方預計的入園人數決定當日的收費。

（圖片來源：東京迪士尼度假區）

成人門票方面，價錢會由現時的7,900至9,400日圓（約港幣$431至$513），增至7,900至10,900日圓（約港幣$431至$595）。而中學生或12至17歲人士的收費，將由現時的6,600至7,800日圓（約港幣$360至$426），增至6,600至9,000日圓（約港幣$360至$491）。

（圖片來源：東京迪士尼度假區）

小童票（適用於4至11歲小童）方面，票價會維持在4,700至5,600日圓（約港幣$257至$306） 。園方表示，因希望小孩子能與家人一同創造美好的回憶，故不增加小童票的價錢。

（圖片來源：東京迪士尼度假區）

收費浮動 旺季去貴啲1月去較平

東京迪士尼度假區鮮亦同時發佈了加價後首4個月的收費表。包括聖誕節及新年在內的旺季時間，門票費用會較高，而在1月中，園區會迎來淡季，屆時的門票費用較低。

此外，東京迪士尼度假區在加價前，推出暑期門票優惠，讓大家以較優惠價錢入場慶祝東京迪士尼度假區成立40週年，優惠詳情可參閱以下連結：

▼東京迪士尼度假區40周年巡遊情況▼