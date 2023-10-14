名古屋酒店9間推薦人均$161／1分鐘到車站／遊名古屋城／免費溫泉

名古屋酒店推薦！名古屋是日本熱門旅遊城市之一，除了有繁華購物百貨及美食，亦可以遊覽人氣景點如名古屋城、白川鄉合掌村等。今次整理9間名古屋酒店，不但極近名古屋附近車站，更涵蓋不少新酒店及溫泉酒店，最平人均$161起。出發去名古屋前可以查看各酒店平台最新Promo Code，包括Trip.com/Agoda/Klook/Booking.com，以最優惠價錢訂心水酒店。另外亦可留意東京酒店推介、新宿酒店推介、大阪溫泉酒店推介、大阪親子酒店推介、心齋橋酒店推介。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

名古屋酒店推介【1】名古屋JR門塔酒店 （Nagoya JR Gate Tower Hotel）

第1間名古屋酒店推薦是名古屋JR門塔酒店 （Nagoya JR Gate Tower Hotel），位於名古屋車站上方，地理位置優越，鄰近JR、地鐵、名鐵、巴士站等，方便前往各大名古屋景點，例如去名古屋城約10分鐘車程，前往大須觀音寺、名古屋巨蛋等亦約為半小時，交通便利。酒店客房環境舒適，空間感十足，且這間名古屋酒店每間房均配備大大個玻璃窗，可以遠眺名古屋風景，

名古屋JR門塔酒店 （Nagoya JR Gate Tower Hotel）

地址：日本愛知縣名古屋, Meieki 1-1-3,

交通：JR名古屋站步行6分鐘

價錢：人均$464.5起

名古屋JR門塔酒店預訂優惠：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

名古屋酒店推介【2】名古屋阿克賽斯洛伊斯酒店 （ACCESS by LOISIR HOTEL Nagoya）

名古屋阿克賽斯洛伊斯酒店 （ACCESS by LOISIR HOTEL Nagoya）於2021年開幕，距離名古屋地鐵大站榮站步行5分鐘，坐落在綠洲21對面位置，這間名古屋酒店附近有數間便利商店，同時是購物及美食集中地，步行15分鐘就可以前往榮町鬧區，非常方便。

（Booking.com）

酒店環境尚算寬敞，而且簡約雅致，每間客房均配備雪櫃，而且提供免費自行車租借服務，方便住客遊覽名古屋，另外有自助早餐供應，食物種類豐富，房價不貴，甚受旅客歡迎！

名古屋阿克賽斯洛伊斯酒店 （ACCESS by LOISIR HOTEL Nagoya）

地址：日本愛知縣,名古屋市東區東櫻1-9-22

交通：地鐵榮站步行5分鐘 、久屋大通站步行6分鐘

價錢：人均$161起

名古屋阿克賽斯洛伊斯酒店預訂優惠：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

名古屋酒店推介【3】THE TOWER HOTEL NAGOYA

提到名古屋酒店，不得不提於2020年開業的新酒店THE TOWER HOTEL NAGOYA！酒店位於名古屋知名的電視塔內，坐落在4至5樓，同時連接地鐵大站榮站或久屋大通站，步行數分鐘就可到達，而且鄰近不少美食餐廳及購物街等，地理位置優越。

（Booking.com）

這間名古屋酒店裝潢極具濃厚的藝術氣息，以日本工業風為設計，客房內部更保留了電視塔的原始鋼鐵結構，採用高質感家具之餘，亦配備超大浴室、浴缸，環境乾淨舒適，而且住客可以從酒店進入城市上方的觀景台，從高空欣賞名古屋景色，非常難得！

THE TOWER HOTEL NAGOYA

地址：日本愛知縣, 名古屋, Naka-ku Nishiki 3-6-15

交通：地鐵久屋大通站步行4分鐘、大站榮站步行6分鐘

價錢：人均$1042.5起

THE TOWER HOTEL NAGOYA預訂優惠：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

名古屋酒店推介【4】Dormy Inn高階酒店 - 名古屋榮天然溫泉錦鯱之湯 （Dormy Inn Premium Nagoya Sakae Natural Hot Spring）

如果想浸溫泉，這間知名酒店亦是不錯選擇。Dormy Inn高階酒店 - 名古屋榮天然溫泉錦鯱之湯 （Dormy Inn Premium Nagoya Sakae Natural Hot Spring）向來備受好評，距離地鐵大站榮站及伏見站僅需步行約4分鐘，附近設有不少便利商店及餐廳，同時距離名古屋城僅需約10分鐘車程，飯店有亦提供免費接駁車前往名古屋車站東口。

（Booking.com）

這間名古屋酒店主打簡約溫馨裝潢，設備齊全，內部亦附有3大溫泉澡堂，是市中心難得有大浴場的酒店，最棒的是會提供免費咖啡、雪條、乳酸飲品等，指定時段更加有宵夜拉麵供應，超級豐富，性價比極高！

Dormy Inn高階酒店 - 名古屋榮天然溫泉錦鯱之湯 （Dormy Inn Premium Nagoya Sakae Natural Hot Spring）

地址：日本愛知縣, 名古屋, Naka-ku Nishiki 2-20-1

交通：地鐵大站榮站、伏見站步行約4分鐘

價錢：人均$299.5起

Dormy Inn高階酒店 - 名古屋榮天然溫泉錦鯱之湯預訂優惠：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

名古屋酒店推介【5】名鐵格蘭飯店（Meitetsu Grand Hotel）

名鐵格蘭飯店 （Meitetsu Grand Hotel）絕對是最方便的名古屋酒店，樓下已經可以直達地鐵、名鐵及JR，距離名古屋站僅需步行1分鐘，隨時可以遊覽其他地區，最正是附近更有往高山的昇龍道高速巴士，方便前往合掌村的朋友！ 這間名古屋酒店裝潢設計復古味濃，環境寬敞，甚具空間感，更可以從窗戶欣賞名古屋景色，絕對是不二之選。

名鐵格蘭飯店（Meitetsu Grand Hotel）

地址：日本愛知縣名古屋, Nakamura-ku Meieki 1-2-4

交通：名古屋站步行1分鐘

價錢：人均$258.5起

名鐵格蘭飯店預訂優惠：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

名古屋酒店推介【6】名鐵Inn名古屋站新幹線口 （Meitetsu Inn Nagoyaeki Shinkansenguchi）

名鐵Inn名古屋站新幹線口 （Meitetsu Inn Nagoyaeki Shinkansenguchi）距離名古屋車站非常近，步行約5分鐘就可以抵達，乘搭JR或機場巴士同樣方便，交通便利，一樓設有便利店，附近亦有高島屋百貨、Big Camera、藥妝店等。這間名古屋酒店設計簡約，高樓層更可以飽覽名古屋風景，舒適又溫馨！

名鐵Inn名古屋站新幹線口 （Meitetsu Inn Nagoyaeki Shinkansenguchi）

地址：日本愛知縣名古屋, Nakamura-ku, Noritake 1-6-3

交通：名古屋站步行5分鐘

價錢：人均$228起

名鐵Inn名古屋站新幹線口預訂優惠：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

名古屋酒店推介【7】大和ROYNET酒店名古屋太閤通 （Daiwa Roynet Hotel Nagoya Taiko dori Side）

大和ROYNET酒店名古屋太閤通 （Daiwa Roynet Hotel Nagoya Taiko dori Side）位於鬧市中心地段，距離名古屋站步行約5分鐘就可到達，1樓更設有便利店及餐廳，附近亦有許多美食及購物街，地理位置相當方便！這間名古屋酒店設計簡約，附有現代時尚的家具設備，部分客房附有浴缸，並設有投幣式自助洗衣店、飲料自動販賣機等設施！

大和ROYNET酒店名古屋太閤通 （Daiwa Roynet Hotel Nagoya Taiko dori Side）

地址：日本愛知縣, 名古屋, Nakamura-ku Tsubaki-cho 18-10

交通：地鐵名古屋站步行5分鐘

價錢：人均$265起

大和ROYNET酒店名古屋太閤通預訂優惠：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

名古屋酒店推介【8】西鐵酒店Croom名古屋 （Nishitetsu Hotel Croom Nagoya）

名古屋住宿林立，近年更有不少新名古屋酒店！西鐵酒店Croom名古屋 （Nishitetsu Hotel Croom Nagoya）於2019年開幕，距離久屋大通地鐵站僅步行3分鐘，更可以步行購物街、DONKI等，樓下有便利店，非常方便。這間名古屋酒店設計時尚簡約，並附有室內温泉、澡堂等，隨時泡走旅行疲憊。

西鐵酒店Croom名古屋 （Nishitetsu Hotel Croom Nagoya）

地址：日本愛知縣, 名古屋, Naka-ku Nishiki 3-4-3

交通：地鐵久屋大通站步行3分鐘

價錢：人均$274起

西鐵酒店Croom名古屋預訂優惠：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

名古屋酒店推介【9】Vessel Inn榮站前 （Vessel Inn Sakae Ekimae）

Vessel Inn榮站前 （Vessel Inn Sakae Ekimae）坐落在繁華的榮町商圈內，位置及交通都相當方便，距離地鐵榮站僅2分鐘步程，樓下有便利店，附近更有名古屋電視塔、商店購物街等，晚上可以隨時尋覓居酒屋大歎夜宵。這間名古屋酒店於今年4月經過翻新，環境設備新穎，客房整潔舒適，早餐會供應名古屋特產，性價比超高！

Vessel Inn榮站前 （Vessel Inn Sakae Ekimae）

地址：日本愛知縣名古屋, Nishiki 3-14-13

交通：地鐵榮站步行2分鐘

價錢：人均$173.5起

Vessel Inn榮站前預訂優惠：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook