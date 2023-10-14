名古屋酒店9間推薦人均$161／1分鐘到車站／遊名古屋城／免費溫泉

撰文：溫藹紅 程朗天
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名古屋酒店推薦！名古屋是日本熱門旅遊城市之一，除了有繁華購物百貨及美食，亦可以遊覽人氣景點如名古屋城、白川鄉合掌村等。今次整理9間名古屋酒店，不但極近名古屋附近車站，更涵蓋不少新酒店及溫泉酒店，最平人均$161起。出發去名古屋前可以查看各酒店平台最新Promo Code，包括Trip.com/Agoda/Klook/Booking.com，以最優惠價錢訂心水酒店。另外亦可留意東京酒店推介新宿酒店推介大阪溫泉酒店推介大阪親子酒店推介心齋橋酒店推介。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

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名古屋酒店推介【1】名古屋JR門塔酒店 （Nagoya JR Gate Tower Hotel）

第1間名古屋酒店推薦是名古屋JR門塔酒店 （Nagoya JR Gate Tower Hotel），位於名古屋車站上方，地理位置優越，鄰近JR、地鐵、名鐵、巴士站等，方便前往各大名古屋景點，例如去名古屋城約10分鐘車程，前往大須觀音寺、名古屋巨蛋等亦約為半小時，交通便利。酒店客房環境舒適，空間感十足，且這間名古屋酒店每間房均配備大大個玻璃窗，可以遠眺名古屋風景，

名古屋JR門塔酒店 （Nagoya JR Gate Tower Hotel）

地址：日本愛知縣名古屋, Meieki 1-1-3,
交通：JR名古屋站步行6分鐘
價錢：人均$464.5起
名古屋JR門塔酒店預訂優惠：AgodaTrip.comBooking.comKlook

名古屋酒店推介【2】名古屋阿克賽斯洛伊斯酒店 （ACCESS by LOISIR HOTEL Nagoya）

名古屋阿克賽斯洛伊斯酒店 （ACCESS by LOISIR HOTEL Nagoya）於2021年開幕，距離名古屋地鐵大站榮站步行5分鐘，坐落在綠洲21對面位置，這間名古屋酒店附近有數間便利商店，同時是購物及美食集中地，步行15分鐘就可以前往榮町鬧區，非常方便。

（Booking.com）

酒店環境尚算寬敞，而且簡約雅致，每間客房均配備雪櫃，而且提供免費自行車租借服務，方便住客遊覽名古屋，另外有自助早餐供應，食物種類豐富，房價不貴，甚受旅客歡迎！

名古屋阿克賽斯洛伊斯酒店 （ACCESS by LOISIR HOTEL Nagoya）

地址：日本愛知縣,名古屋市東區東櫻1-9-22
交通：地鐵榮站步行5分鐘 、久屋大通站步行6分鐘
價錢：人均$161起
名古屋阿克賽斯洛伊斯酒店預訂優惠：AgodaTrip.comBooking.comKlook

名古屋酒店推介【3】THE TOWER HOTEL NAGOYA

提到名古屋酒店，不得不提於2020年開業的新酒店THE TOWER HOTEL NAGOYA！酒店位於名古屋知名的電視塔內，坐落在4至5樓，同時連接地鐵大站榮站或久屋大通站，步行數分鐘就可到達，而且鄰近不少美食餐廳及購物街等，地理位置優越。

（Booking.com）

這間名古屋酒店裝潢極具濃厚的藝術氣息，以日本工業風為設計，客房內部更保留了電視塔的原始鋼鐵結構，採用高質感家具之餘，亦配備超大浴室、浴缸，環境乾淨舒適，而且住客可以從酒店進入城市上方的觀景台，從高空欣賞名古屋景色，非常難得！

THE TOWER HOTEL NAGOYA

地址：日本愛知縣, 名古屋, Naka-ku Nishiki 3-6-15
交通：地鐵久屋大通站步行4分鐘、大站榮站步行6分鐘
價錢：人均$1042.5起
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名古屋酒店推介【4】Dormy Inn高階酒店 - 名古屋榮天然溫泉錦鯱之湯 （Dormy Inn Premium Nagoya Sakae Natural Hot Spring）

如果想浸溫泉，這間知名酒店亦是不錯選擇。Dormy Inn高階酒店 - 名古屋榮天然溫泉錦鯱之湯 （Dormy Inn Premium Nagoya Sakae Natural Hot Spring）向來備受好評，距離地鐵大站榮站及伏見站僅需步行約4分鐘，附近設有不少便利商店及餐廳，同時距離名古屋城僅需約10分鐘車程，飯店有亦提供免費接駁車前往名古屋車站東口。

（Booking.com）

這間名古屋酒店主打簡約溫馨裝潢，設備齊全，內部亦附有3大溫泉澡堂，是市中心難得有大浴場的酒店，最棒的是會提供免費咖啡、雪條、乳酸飲品等，指定時段更加有宵夜拉麵供應，超級豐富，性價比極高！

Dormy Inn高階酒店 - 名古屋榮天然溫泉錦鯱之湯 （Dormy Inn Premium Nagoya Sakae Natural Hot Spring）

地址：日本愛知縣, 名古屋, Naka-ku Nishiki 2-20-1
交通：地鐵大站榮站、伏見站步行約4分鐘
價錢：人均$299.5起
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名古屋酒店推介【5】名鐵格蘭飯店（Meitetsu Grand Hotel）

名鐵格蘭飯店 （Meitetsu Grand Hotel）絕對是最方便的名古屋酒店，樓下已經可以直達地鐵、名鐵及JR，距離名古屋站僅需步行1分鐘，隨時可以遊覽其他地區，最正是附近更有往高山的昇龍道高速巴士，方便前往合掌村的朋友！ 這間名古屋酒店裝潢設計復古味濃，環境寬敞，甚具空間感，更可以從窗戶欣賞名古屋景色，絕對是不二之選。

名鐵格蘭飯店（Meitetsu Grand Hotel）

地址：日本愛知縣名古屋, Nakamura-ku Meieki 1-2-4
交通：名古屋站步行1分鐘
價錢：人均$258.5起
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名古屋酒店推介【6】名鐵Inn名古屋站新幹線口 （Meitetsu Inn Nagoyaeki Shinkansenguchi）

名鐵Inn名古屋站新幹線口 （Meitetsu Inn Nagoyaeki Shinkansenguchi）距離名古屋車站非常近，步行約5分鐘就可以抵達，乘搭JR或機場巴士同樣方便，交通便利，一樓設有便利店，附近亦有高島屋百貨、Big Camera、藥妝店等。這間名古屋酒店設計簡約，高樓層更可以飽覽名古屋風景，舒適又溫馨！

名鐵Inn名古屋站新幹線口 （Meitetsu Inn Nagoyaeki Shinkansenguchi）

地址：日本愛知縣名古屋, Nakamura-ku, Noritake 1-6-3
交通：名古屋站步行5分鐘
價錢：人均$228起
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名古屋酒店推介【7】大和ROYNET酒店名古屋太閤通 （Daiwa Roynet Hotel Nagoya Taiko dori Side）

大和ROYNET酒店名古屋太閤通 （Daiwa Roynet Hotel Nagoya Taiko dori Side）位於鬧市中心地段，距離名古屋站步行約5分鐘就可到達，1樓更設有便利店及餐廳，附近亦有許多美食及購物街，地理位置相當方便！這間名古屋酒店設計簡約，附有現代時尚的家具設備，部分客房附有浴缸，並設有投幣式自助洗衣店、飲料自動販賣機等設施！

大和ROYNET酒店名古屋太閤通 （Daiwa Roynet Hotel Nagoya Taiko dori Side）

地址：日本愛知縣, 名古屋, Nakamura-ku Tsubaki-cho 18-10
交通：地鐵名古屋站步行5分鐘
價錢：人均$265起
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名古屋酒店推介【8】西鐵酒店Croom名古屋 （Nishitetsu Hotel Croom Nagoya）

名古屋住宿林立，近年更有不少新名古屋酒店！西鐵酒店Croom名古屋 （Nishitetsu Hotel Croom Nagoya）於2019年開幕，距離久屋大通地鐵站僅步行3分鐘，更可以步行購物街、DONKI等，樓下有便利店，非常方便。這間名古屋酒店設計時尚簡約，並附有室內温泉、澡堂等，隨時泡走旅行疲憊。

西鐵酒店Croom名古屋 （Nishitetsu Hotel Croom Nagoya）

地址：日本愛知縣, 名古屋, Naka-ku Nishiki 3-4-3
交通：地鐵久屋大通站步行3分鐘
價錢：人均$274起
西鐵酒店Croom名古屋預訂優惠：AgodaTrip.comBooking.comKlook

名古屋酒店推介【9】Vessel Inn榮站前 （Vessel Inn Sakae Ekimae）

Vessel Inn榮站前 （Vessel Inn Sakae Ekimae）坐落在繁華的榮町商圈內，位置及交通都相當方便，距離地鐵榮站僅2分鐘步程，樓下有便利店，附近更有名古屋電視塔、商店購物街等，晚上可以隨時尋覓居酒屋大歎夜宵。這間名古屋酒店於今年4月經過翻新，環境設備新穎，客房整潔舒適，早餐會供應名古屋特產，性價比超高！

Vessel Inn榮站前 （Vessel Inn Sakae Ekimae）

地址：日本愛知縣名古屋, Nishiki 3-14-13
交通：地鐵榮站步行2分鐘
價錢：人均$173.5起
Vessel Inn榮站前預訂優惠：AgodaTrip.comBooking.comKlook

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