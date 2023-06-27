女友打卡影機票被男友訓斥不懂尊重　如身分證外洩網民撐嬲爆合理

平日一個打卡動作，可能將個人資料外洩卻懵然不知。一名台灣女遊客拿機票自拍放上網分享，被她的男友責備不尊重他的私隱。網民撐男友生氣合理，女友該道歉。



女網民影登機證 男友大罵不尊重

台灣早前一名女網民上網哭訴，準備外遊時卻跟男友吵架，事緣他們一起去日本玩，女網民拿登機證機票影相，被男友大罵一頓，當下覺得男友「在發什麼神經」、「只是一張機票到底有什麼好生氣的？」，她嬲到想分手，回國後男友還傳給她一條影片，指有APP可掃機票上的條碼，令隱私盡露，再次叮囑她「不要那樣拍機票」。女網友為此很不高興，質疑對方是否還想繼續吵，也不懂他到底執著什麼，抱怨男友小題大做，因此感到很生氣而考慮提分手，她又上網抒發情緒，豈料網友們看完她發言後，一面倒撐她的男友，評批她實在不尊重他人私隱。

（圖片來源︰iStock）

網友撐嬲爆有理 有點常識好嗎？

睇完來龍去脈的網友們支持男友嬲爆有理，女網民應該向男友道歉才對，並指「真的不要這樣，機票條碼裡有各種個人資料，有點常識好嗎？」、「妳不重視妳自己的個人資料是妳的事，他的個人資料未經他本人同意被妳外洩，完全是妳理虧」、「拜託要拍照尊重一下個人隱私好嗎？自己做錯不檢討還理直氣壯，對方會生氣超合理」云云。

登機證藏個人資訊 不宜全張入鏡

不少網民表明影登機證打卡，如同直接公開自己身分證，證上的條碼隱藏很多個人資訊，包括航班、姓名，甚至信用卡號碼，一旦外洩，被有心人盜用可能惹上麻煩。「登機證上面的條碼可能有含妳的姓名、護照資訊之類，就很像妳直接大方在網路上貼出自己的身分證字號」、「機票那條碼…有APP可以掃，掃進去有些航空公司機票可以直接被變更、取消甚至退票」。台灣中華航空曾在FB專頁提醒乘客，登機證上包括機票號碼、電子條碼、姓名和日期等，都可能洩漏個人資料，拍照時必須留意不可以讓這些資料入鏡。

（圖片來源︰China Airlines 中華航空FB）

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