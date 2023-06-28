深圳南山酒店7大推介｜$123起住湖景/新酒店！近南山站+南頭古城

深圳南山酒店推介2023！北上旅遊除了福田、羅湖東門等，深圳南山都有不少平價抵住酒店，記者整理7大深圳南山住宿，當中涵蓋靚裝修的新酒店、度假酒店等，最近2分鐘就可以到南山地鐵站，而且鄰近南頭古城、民俗村、世界之窗等景點，最平人均$123起！另外亦可以留意深圳新酒店推介、福田酒店推介、東門酒店推介！ （文章內提及之價錢以官網為準）

深圳南山酒店7大精選推介！

深圳南山酒店推介【1】桔子水晶深圳南山新豪方酒店（2022）

桔子水晶深圳南山新豪方酒店（Crystal Orange Hotel (Shenzhen Nanshan Xinhaofang Branch)位於南山區中心，距離深圳福田高鐵站、深圳灣口岸等僅需15分鐘車程，酒店旁邊已經是南頭古城、中山公園、荔香公園等，若前往歡樂海岸、世界之窗、歡樂谷等旅遊打卡景點，來回亦只需約10分鐘車程。

（Trip.com）

酒店主打簡約木系裝潢，由內到外都甚具質感，而且乾淨整潔，內部配備洗衣房、餐廳等，並會提供豐富早餐，性價比頗高！

地址：深圳南山區深南大道10188號新豪方大廈

交通：福田站約32分鐘車程、南頭古城步行約12分鐘

價錢：人均$229.5起

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深圳南山酒店推介【2】深圳安琰酒店（2021）

深圳安琰酒店於2021年開業，距離深圳灣公園、深圳灣萬象城、春繭等舉步之遙，往返深圳灣口岸只需大約10分鐘車程，交通便捷。酒店主打現代雅緻風格，裝修精緻，客房環境寬敞，浴室、廁所、衣帽間都各自分隔開，空間感十足，又美又舒適，同時設有浴缸，隨時都可以浸浴。酒店地下停車場提供免費泊車，絕對方便自駕遊人士。

地址：深圳南山區後海大道2008號

交通：福田站約27分鐘車程、登良地鐵站步行約15分鐘

價錢：人均$490起

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深圳南山酒店推介【3】深圳南山地鐵站海岸城蘭茲酒店

深圳南山地鐵站海岸城蘭茲酒店位於南山中心區， 距離南山地鐵僅需步行約2分鐘，交通方便，酒店臨近深圳海岸城商業圈、世界之窗、歡樂谷、中華民俗村大約12分鐘車程，周邊更有大型百貨商場、深圳書城。酒店以簡約優雅為輕奢型作設計，內部設有咖啡廳、自助早餐等，外部更設有大型停車場，而且房價不貴，是平價之選！

地址：深圳南山區南山大道1140號

交通：福田站約23分鐘車程、南山地鐵站步行約2分鐘

價錢：人均$123起

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深圳南山酒店推介【4】深圳鵬瑞萊佛士酒店

深圳鵬瑞萊佛士酒店可謂是南山人氣高級酒店之一，與香港僅一水之隔，大約30分鐘車程就可抵達中環！酒店設計時尚優雅，簡約大氣，客房非常之寬敞，從房內可以遠眺美麗海景，周邊配套齊全，設有超美浴缸，內部更提供水療中心及服務、健身室等，並且會提供中西式美食，住客可以於70樓的雲璟，邊欣賞景致邊歎佳餚。

地址：深圳南山區中心路3008號深圳灣1號

交通：福田站約27分鐘車程、登良地鐵站步行約13分鐘

價錢：人均$1134.5起

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深圳南山酒店推介【5】深圳藍楹灣度假酒店

深圳南山亦有避世好地方！位於濱海大道的深圳藍楹灣度假酒店，距離深圳灣公園地鐵站僅步行約11分鐘，從福田高鐵站出發也只需大約16分鐘車程，而且鄰近歡樂海岸心湖、紅樹林濱海生態公園等，更可以連接純白椰林沙灘，在市區都可以享受東南亞海島風情。

（Trip.com）

酒店主打全度假風別墅酒店，客房提供獨立花園及私人獨立泳池， 更可以在室內歎湖景茶歇，環境寬敞， 絕對是假日放鬆心情的好去處，適合一家大小入住！

地址：深圳南山區濱海大道2018號

交通：福田站約16分鐘車程、深圳灣公園地鐵站步行約11分鐘

價錢：人均$1211.5起

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深圳南山酒店推介【6】深圳太子伊敦睿選酒店

深圳太子伊敦睿選酒店位於深圳南山區海上世界，至今已有逾30年歷史，至2019年重卜1翻新，繼續備受歡迎。酒店距離海上世界站僅步行6分鐘，地理位置優越，即使前往蛇口郵輪碼頭亦只需約5分鐘車程，可以坐船前往珠海、澳門及香港，極之方便。酒店亦鄰近匯港中心、海岸城購物中心等，方便購物閒逛，吃喝亦不成問題，而且客房設計舒適溫馨，大堂更有自助咖啡機，24小時提供免費即磨咖啡，性價比高！

地址：深圳南山區蛇口太子路5號

交通：海上世界地鐵站步行6分鐘

價錢：人均$278起

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深圳南山酒店推介【7】深圳大學南山科技園芮汐酒店（2021）

深圳大學南山科技園芮汐酒店坐落於南山新安古城，距離南頭古城地鐵站步行約7分鐘，交通便利， 步行約2分鐘就可到達歡樂頌購物中心，而且鄰近南頭古城、荷蘭花卉小鎮、民俗村、世界之窗、歡樂谷等景點，附近亦有不少餐廳及食店，相信是最為方便的南山住宿。

（Trip.com）

酒店於2021年開業，設計簡潔大方，空間布局很有設計感，同時提供全智能化體驗，全部可以智能語音控制，方便住客使用，酒店更會供應免費水果，非常貼心！

地址：深圳南山區南新路3056號

交通：福田站約27分鐘車程、南頭古城地鐵站步行約7分鐘

價錢：人均$134.5起

預訂：Trip.com