廣東水上樂園｜廣東旅遊3大臨海水上樂園　沙灘玩降傘附地址+票價

夏日熱辣辣，要玩水消暑降溫！廣東作為最接近香港的外遊目的地，亦有不少值得一去的水上樂園。當中，有3個水上樂園位處大海旁邊，有無敵大海景！比起在內陸，在海邊玩水別具風味及更寫意，還有機會步行到沙灘觀賞夕陽。即睇3大臨海水上樂園地址、票價、開放時間。



廣東3大臨海水上樂園 去埋沙灘貼近大海寫意

【1】鼎龍灣德薩斯水世界

德薩斯水世界（截圖來源：高德地圖）

鼎龍灣德薩斯水世界位於湛江吳川，以美國得克薩斯州為主題，是賦有美國西部風情的水上樂園。大家在玩水的同時能體會西部牛仔文化、昔日石油開採熱潮的氛圍。水上樂園由世界級水上樂園設計公司美國WTI規劃，引入多種由歐洲製造的水上設施，在吳川也能感受到在美國的感覺。

+ 4

玩樂過後，大家可以步往沙灘，閒逛海濱的情人沙灘風情街，一邊欣賞夕陽，一邊品嘗海景餐廳的海鮮。大家沿著沙灘向東走，更可以登上海上平台，體驗被海水包圍的感覺。

德薩斯水世界

地址：中國廣東省湛江市吳川市覃巴鎮鼎龍灣國際旅遊度假區

票價：人民幣150元（約港幣$162）（成人日場票）；人民幣108元（約港幣$117）（學生日場票）；人民幣88元（約港幣$95）（優待票）

營業時間：12:30 - 21:30



【2】橫琴灣水世界

橫琴灣水世界（截圖來源：高德地圖）

橫琴灣水世界是位於橫琴長隆國際海洋度假區內的水上樂園，雖然樂園位於長隆橫琴灣酒店內，但非酒店住客亦能以散客的身份購票入園。樂園分為室内及室外2大範圍，即使遇上雷暴、暴雨也不用怕，大家仍然能在室内範圍暢玩。

與一般的水上樂園不一樣，橫琴灣水世界更飼養了海豚。大家可以隔著玻璃，與海豚一同暢泳，也可以站在水上欣賞海豚優雅的泳姿。

（圖片來源：長隆集團有限公司）

橫琴灣水世界

地址：中國廣東省珠海市橫琴新區富祥灣

票價：人民幣150元（約港幣$162）（成人散客）；人民幣100元（約港幣$108）（小童、長者散客）

營業時間：09:30 - 20:00（室内範圍） ；10:00 - 20:00（室外範圍）



橫琴灣水世界鄰近澳門，大家到訪之前或之後可以順道遊覽澳門，詳情可參閱以下連結：

【3】海陵島海上樂園

海陵島海上樂園（截圖來源：高德地圖）

位於廣東第四大島——海陵島南部的海陵島海上樂園，是海陵島大角灣景區內的水上樂園。與上述2個水上樂園相比，海陵島海上樂園的設施較不刺激，偏向靜態。

不過，大家可以到沙灘上參與多種另作收費、刺激的水上活動，包括海上降傘、香蕉船、水上電單車等。大家亦可以在沙灘上露營，感受大海風情。

+ 2

海陵島海上樂園

地址：中國廣東省陽江市江城區閘陂鎮海濱路38號

票價：人民幣49元（約港幣$53）（成人）；人民幣24元（約港幣$26）（小童、學生，長者）

營業時間：08:00 - 21:30

