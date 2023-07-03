廣東水上樂園｜廣東旅遊3大臨海水上樂園 沙灘玩降傘附地址+票價
夏日熱辣辣，要玩水消暑降溫！廣東作為最接近香港的外遊目的地，亦有不少值得一去的水上樂園。當中，有3個水上樂園位處大海旁邊，有無敵大海景！比起在內陸，在海邊玩水別具風味及更寫意，還有機會步行到沙灘觀賞夕陽。即睇3大臨海水上樂園地址、票價、開放時間。
廣東3大臨海水上樂園 去埋沙灘貼近大海寫意
【1】鼎龍灣德薩斯水世界
鼎龍灣德薩斯水世界位於湛江吳川，以美國得克薩斯州為主題，是賦有美國西部風情的水上樂園。大家在玩水的同時能體會西部牛仔文化、昔日石油開採熱潮的氛圍。水上樂園由世界級水上樂園設計公司美國WTI規劃，引入多種由歐洲製造的水上設施，在吳川也能感受到在美國的感覺。
玩樂過後，大家可以步往沙灘，閒逛海濱的情人沙灘風情街，一邊欣賞夕陽，一邊品嘗海景餐廳的海鮮。大家沿著沙灘向東走，更可以登上海上平台，體驗被海水包圍的感覺。
德薩斯水世界
地址：中國廣東省湛江市吳川市覃巴鎮鼎龍灣國際旅遊度假區
票價：人民幣150元（約港幣$162）（成人日場票）；人民幣108元（約港幣$117）（學生日場票）；人民幣88元（約港幣$95）（優待票）
營業時間：12:30 - 21:30
【2】橫琴灣水世界
橫琴灣水世界是位於橫琴長隆國際海洋度假區內的水上樂園，雖然樂園位於長隆橫琴灣酒店內，但非酒店住客亦能以散客的身份購票入園。樂園分為室内及室外2大範圍，即使遇上雷暴、暴雨也不用怕，大家仍然能在室内範圍暢玩。
與一般的水上樂園不一樣，橫琴灣水世界更飼養了海豚。大家可以隔著玻璃，與海豚一同暢泳，也可以站在水上欣賞海豚優雅的泳姿。
橫琴灣水世界
地址：中國廣東省珠海市橫琴新區富祥灣
票價：人民幣150元（約港幣$162）（成人散客）；人民幣100元（約港幣$108）（小童、長者散客）
營業時間：09:30 - 20:00（室内範圍） ；10:00 - 20:00（室外範圍）
橫琴灣水世界鄰近澳門，大家到訪之前或之後可以順道遊覽澳門，詳情可參閱以下連結：
【3】海陵島海上樂園
位於廣東第四大島——海陵島南部的海陵島海上樂園，是海陵島大角灣景區內的水上樂園。與上述2個水上樂園相比，海陵島海上樂園的設施較不刺激，偏向靜態。
不過，大家可以到沙灘上參與多種另作收費、刺激的水上活動，包括海上降傘、香蕉船、水上電單車等。大家亦可以在沙灘上露營，感受大海風情。
海陵島海上樂園
地址：中國廣東省陽江市江城區閘陂鎮海濱路38號
票價：人民幣49元（約港幣$53）（成人）；人民幣24元（約港幣$26）（小童、學生，長者）
營業時間：08:00 - 21:30
臨海水上樂園與一般內陸的水上樂園相比，有甚麼特別？
擁有無敵海景，亦可以走到海傍、沙灘感受大海風情。
3大臨海水上樂園當中，哪一個離香港最近？
位於珠海市的最近，詳情可參閱內文。