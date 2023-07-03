東京池袋酒店10大必住！1分鐘到池袋車站/JR　近24小時百貨+藥妝

池袋酒店推介2023！東京旅遊想入住平價住宿，池袋酒店是不錯選擇，除了購物、歎美食方便，而且交通便利，記者整理10大東京池袋酒店推介，當中包括最近1分鐘可到池袋車站，而且靠近JR及地鐵站，方便行程規劃，而且鄰近各大百貨、藥妝店、購物街等，最平人均$213起！去東京旅遊可順道留意東京新酒店推介、新宿酒店推介、上野酒店推介、銀座酒店推介。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

東京池袋酒店住宿推介！1分鐘可到池袋站/JR/地鐵 新酒店+溫泉酒店

東京池袋酒店推介【1】MIMARU TOKYO IKEBUKURO（2022）

池袋新酒店推介！MIMARU TOKYO IKEBUKURO於2022年開業，距離池袋站西口北非常近，步行5分鐘就可以到達，酒店附近有便利店、餐廳、藥妝店、DONKI等，旁邊兩個街區均有超級市場，購買日用品很方便。酒店裝潢以溫馨木系作設計，環境寬敞舒適，並且設有獨立開放式廚房、微波爐、迷你客廳等，最多可以入住6人，適合一家大小！

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地址：日本東京都, Ikebukuro, 2-61-1

交通：池袋站步行5分鐘

價錢：人均$486起

預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

東京池袋酒店推介【2】池袋秘密酒店（2022）

另一間池袋新酒店同樣人氣旺盛！池袋秘密酒店於2022年開幕，靠近池袋車站，步行2分鐘就可以到達，鄰近池袋駅前公園、咖啡店、酒吧等，非常方便。

（Booking.com）

酒店設計裝潢獨特舒適，空間充足且漂亮，提供超大浴室、按摩浴缸、桑拿室、共享休息室等設備，此外樓下更提供即用保養品、泡澡浴鹽等，隨時都可以享用，方便一眾旅客。

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地址：日本東京都, Nishiikebukuro1-10-4

交通：池袋站步行2分鐘

價錢：人均$426.5起

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東京池袋酒店推介【3】池袋溫泉多美迎酒店 (Dormy inn Ikebukuro Hot Spring)

池袋溫泉多美迎酒店 (Dormy inn Ikebukuro Hot Spring)是Dormy在池袋最新的酒店， ，從機場搭乘利木津巴士就可以直達，去程回程同樣方便，距離池袋站約10分鐘步程，不過地段熱鬧，除了靠近Sunshine City方便購物，附近吃喝玩樂樣樣齊全。

（Booking.com）

酒店乾淨舒適，而且提供露天浴池、溫泉桑拿等，最棒是會供應免費宵夜如拉麵、蕎麥麵及雪糕甜品，更有迎賓熱咖啡，性價比高！

地址：日本東京都, Toshimaku Higashiikebukuro3-11-11

交通：JR池袋站步行約10分鐘

價錢：人均$271.5起

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東京池袋酒店推介【4】東急Stay池袋 (Tokyu Stay Ikebukuro)

東急Stay池袋 (Tokyu Stay Ikebukuro)位於JR附近，距離在JR池袋駛西口步行1分鐘，周邊環境熱鬧，距離新宿站搭乘火車約7分鐘，去澀谷或上野火車站搭乘火車分別約需12分鐘和16分鐘車程，位置便於安排行程，附近亦坐落3至4間24小時超市及便利店，非常方便。酒店客房整潔舒適，房間內供應獨立洗衣機、浴缸、 微波爐等設備，實惠之選。

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地址：日本東京都, Toshima-ku, Ikebukuro 2-12-2

交通：池袋站步行1分鐘

價錢：人均$443.5起

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東京池袋酒店推介【5】超級酒店 – Lohas池袋站北口

超級酒店 – Lohas池袋站北口距離JR池袋站，大約僅需7分鐘步程，附近集合各大購物點，如西武、東武、Lumine、Bic Camera、東急等，周邊亦有便利店、餐廳等非常齊全，可以免費寄存行李。

（Booking.com）

酒店空間適中，但設備齊全，提供獨立浴缸浸浴，同時亦設有大澡堂供泡澡，隨時洗坎一物疲態，此外酒店提供的免費日式早餐，如茶泡飯、生蛋拌飯等同樣甚受歡迎，女性住客更將每人提供5款基本盥洗用品，又貼心又實用，值得推介。

地址：日本東京都, Toshima-ku, Ikebukuro 2-62-14

交通：JR池袋站步行約7分鐘

價錢：人均$248起

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東京池袋酒店推介【6】格蘭都市酒店 (Hotel Grand City)

格蘭都市酒店 (Hotel Grand City)位置理想，距離JR池袋站步行5分鐘，靠近池袋鬧區，除了有不少超市、便利店等，附近亦有Sunshine City， 購物相當方便。酒店乾淨寬敞，每層樓都設有自助無糖麥茶、綠茶、檸檬紅茶等茶水供應，大廳亦有免費濾掛式咖啡可自取， 並會提供日式或西式早餐，算是物超所值。

地址：東京都, Toshima-ku, Higashiikebukuro 1-30-7

交通：JR池袋站步行約5分鐘

價錢：人均$298.5起

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東京池袋酒店推介【7】池袋太陽城王子大酒店 (Sunshine City Prince Hotel Ikebukuro Tokyo)

池袋太陽城王子大酒店 (Sunshine City Prince Hotel Ikebukuro Tokyo)地理位置優越，連結大型購物中心Sunshine City，內裡更有迪士尼精品專賣店、美食街等，而且鄰近西武百貨、DONKI等人氣熱點，酒店更有直達羽田及成田機場的利木津巴士，方便愛購物的朋友！酒店空間感十足，提供各類房型如現代雙人房、和式榻榻米等，乾淨舒適，方便之選。

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地址：日本東京都, Toshima-ku, Higashiikebukuro 3-1-5

交通：JR池袋站步行約8分鐘

價錢：人均$317起

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東京池袋酒店推介【8】OMO5 Tokyo Otsuka by Hoshino Resorts

OMO5 Tokyo Otsuka by Hoshino Resorts靠近車站，距離JR大塚站步行5分鐘，附近有多間24小時的便利商店、DONKI、 藥妝店等，同時有不少居酒屋、美食小店、傳統日式餐廳等，購物飲食都方便。

（Booking.com）

酒店設計極具格調，房間配色裝潢簡約清新，提供日系特色高架床外，更配有大廳、玻璃窗等，隨時欣賞東京夜景，最多可入住6人，絕對是高CP值的親子住宿。

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地址： 日本東京都, Toshimaku Kitaotsuka 2-26

交通：JR大塚站步行5分鐘

價錢：人均$416.5起

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東京池袋酒店推介【9】池袋第一旅館 (Dai-ichi Inn Ikebukuro Hotel)

池袋第一旅館 (Dai-ichi Inn Ikebukuro Hotel)位置優越，距離車站非常近，步行2分鐘就可以到達池袋火車站，距離池袋東出口巴士站亦只需有5分鐘步程，交通便捷，附近有2間DONKI，亦有許多大型百貨、便利商店等，非常好逛，同時有一蘭拉麵、無敵家等。酒店裝潢溫馨舒適，並提供浴缸，亦是不錯選擇。

地址：日本東京都, Toshima-ku, HigashiIkebukuro 1-42-8

交通：池袋火車站步行2分鐘

價錢：人均$213起

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東京池袋酒店推介【10】池袋站百夫長酒店

池袋站百夫長酒店地點方便，，坐落在熱鬧的池袋中心地帶，距離JR池袋站無需3分鐘，屬於併置極優越的東京池袋住宿，同邊有便利店之外，亦有Bic Camera、24小時 DONKI及大型百貨店等，吃喝購物方便，交通轉乘亦很讚！酒店乾淨舒適，設有私人浴缸，早餐會提供Denny's餐廳的朝食券，經濟又實惠。

地址：日本東京都, Toshima-ku Higashiikebukuro 1-8-9

交通：JR池袋站步行約3分鐘

價錢：人均$250起 預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook