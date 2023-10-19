倫敦酒店7間抵住推介　近國王十字車站+泰晤士河睇夜景／人均$251

倫敦酒店推介2023！英國倫敦是歐洲大熱觀光城市，雖然出名物價高，但去旅遊都有不少平價抵住的倫敦住宿，記者搜羅7間性價比高倫敦酒店，包括鄰近國王十字車站（King's Cross）、西敏維多利亞車站（Victoria）等，最快3分鐘到車站，而且可以步行至泰晤士河、大英博物館等觀光景點，每晚低至$251！同時可以留意Trip.com x 《香港01》讀者專享Promo Code、最新酒店Promo Code以及最新租車優惠碼，可以幫你節省旅費！

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英國倫敦酒店推介【1】鉑爾曼倫敦聖潘克拉斯酒店 （Pullman London St Pancras Hotel）

說到第一間倫敦酒店推介，想選擇最方便的住宿可以考慮國王十字（King's Cross）附近酒店！鉑爾曼倫敦聖潘克拉斯酒店 （Pullman London St Pancras Hotel）距離國王十字站及尤斯頓站（Euston）地鐵及火車僅步行5分鐘，而且與聖潘克拉斯火車站（St Pancras railway station）不遠，交通便利，而且鄰近哈利波特月台、大英圖書館、大英博物館等人氣景點。

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這間倫敦酒店設計時尚，客房乾淨舒適，更難得地配備桑拿、蒸氣室、美髮服務等設備，並且提供說中文的員工服務，完全不用擔心語言不通，是不錯的選擇。

鉑爾曼倫敦聖潘克拉斯酒店 （Pullman London St Pancras Hotel）

地址：英國倫敦, 卡姆登, Euston Road 100 - 110

交通：國王十字車站及尤斯頓站步行5分鐘

價錢：人均$605起

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英國倫敦酒店推介【2】萊特2號開放式公寓 （Studios 2 Let Hotel）

另一間推介的英國倫敦酒店，同樣靠近國王十字車站。萊特2號開放式公寓 （Studios 2 Let Hotel）距離國王十字站及尤斯頓站（Euston）地鐵及火車僅步行6分鐘，前往聖潘克拉斯火車站（St Pancras railway station）亦不過7分鐘，附近亦有超市、餐廳等，非常方便。

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這間倫敦酒店設計簡約溫馨，空間寬敞且整潔，提供廚房供住客煮食，同時設備齊全，供應免費咖啡、茶及餅乾，外邊更有景色迷人的小花園，而且步行至大英博物館只需15分鐘，位置優越，不過需留意酒店沒有電梯，大件行李需要自行搬運。

萊特2號開放式公寓 （Studios 2 Let Hotel）

地址：英國倫敦, 卡姆登, Cartwright Gardens 36-37

交通：國王十字車站及尤斯頓站步行6分鐘

價錢：人均$434.5起

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英國倫敦酒店推介【3】聖潘克拉斯倫敦國王十字A點酒店 （Point A Hotel London Kings Cross - St. Pancras）

第3間要介紹的倫敦酒店，是聖潘克拉斯倫敦國王十字A點酒店 （Point A Hotel London Kings Cross - St. Pancras），距離國王十字車站步行4分鐘，交通便利，而且鄰近大英博物館、自治領劇院（Dominion Theatre）、肯頓市集（Camden Town）等景點，對面更有咖啡及餐廳。

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酒店明亮整潔，空間舒適，並提供歐陸式早餐，咖啡及小食亦全天候供應，不過寄存行李要再收費，不過性價比頗高。

聖潘克拉斯倫敦國王十字A點酒店 （Point A Hotel London Kings Cross - St. Pancras）

地址：英國倫敦, 卡姆登, Gray's Inn Road 324

交通：國王十字車站步行4分鐘

價錢：人均$373起

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英國倫敦酒店推介【4】威靈頓藍蘭花酒店（Wellington Hotel by Blue Orchid）

除了國王十字車站酒店，不少人或會選擇西敏（City of Westminster）市住宿。威靈頓藍蘭花酒店（Wellington Hotel by Blue Orchid）坐落住宅區內，距離維多利亞車站步行10分鐘，而前往西敏宮、西敏寺和聖詹姆斯公園等景點，則步行15分鐘內可到達，附近亦有便利商店，相算方便。

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這間倫敦酒店裝潢主打古典風格，室內家具及裝飾精緻典雅，而且空間寬敞，在倫敦而言可算難得，而且會提供歐陸式早餐，同時有一個小小的庭院，可以在此放鬆心情，絕對是度假之選。

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威靈頓藍蘭花酒店（Wellington Hotel by Blue Orchid）

地址：英國倫敦, 西敏, Vincent Square 71

交通：維多利亞車站步行10分鐘

價錢：人均$644起

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英國倫敦酒店推介【5】悉尼維多利亞西德尼酒店 （Sidney Hotel London-Victoria）

英國倫敦另一間西敏酒店介紹，可以考慮這間悉尼維多利亞西德尼酒店 （Sidney Hotel London-Victoria），距離維多利亞車站步行10分鐘，亦可前往較近的匹黎哥（Pimlico）地鐵站，僅需5分鐘步程，門口亦有巴士前往市中心，交通便利，距離白金漢宮、皇家宮廷劇院等只需步行15分鐘。

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這間倫敦酒店分別有酒店式及公寓式2棟建築，前者提供電梯及免費早餐；後者客房環境寬敞，植具空間感，並設有廚房方便煮食，唯一缺是不提供電梯，大件行李需自行搬運。

悉尼維多利亞西德尼酒店 （Sidney Hotel London-Victoria）

地址：英國倫敦, 西敏, Belgrave Road, Victoria 68-76

交通：維多利亞車站步行10分鐘

價錢：人均$559.5起

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英國倫敦酒店推介【6】LCS考文特花園公寓（LCS Covent Garden Apartments）

如果想找英國柯芬園（Covent Garden）住宿，LCS考文特花園公寓（LCS Covent Garden Apartments）是不錯的選擇，距離柯芬園地鐵站僅需步行3分鐘，而且靠近大英博物館、皇家歌劇院（Royal Opera House）等景點，附近更有24小時便利超市，極之方便。

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這間倫敦酒店以公寓式設計，不但空間十足，而且設備齊全，配備廚房、客廳空，可以自行煮食之餘，更可以於舒適環境，享受一下寧靜氣氛，而且浴室設有大大個浴缸，最多可以5人入住，CP值高！

LCS考文特花園公寓（LCS Covent Garden Apartments）

地址：英國倫敦, 西敏, Drury Lane 42

交通：柯芬園地鐵站步行3分鐘

價錢：人均$660起

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英國倫敦酒店推介【7】倫敦袋熊城市青年旅館（Wombats City Hostel London）

英國倫敦市（City of London）亦有不少既方便，房價又親民的酒店。倫敦袋熊城市青年旅館 （Wombats City Hostel London）坐落在倫敦市白教堂（Whitechapel），距離阿爾德門東站（Aldgate East）及塔丘站（Tower Hill）地鐵站約10分鐘，更可步行前往倫敦塔橋（Tower Bridge），附近有許多酒吧及餐廳，相當方便。

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酒店主要為青年旅館，房間寬敞且乾淨，提供單人床位，絕對是背包客旅遊之選，女性住客更可以入住女性房間，每間宿舍客房均提供獨立浴室，無需擔心在公共空間排隊等候，而且提供免費寄存行李，每晚房價低至$261，是倫敦難得的平價住宿。

倫敦袋熊城市青年旅館（Wombats City Hostel London）最平房價：

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倫敦袋熊城市青年旅館（Wombats City Hostel London）

地址：英國倫敦, 陶爾哈姆萊茨, Dock Street 7

交通：地鐵阿爾德門東站及塔丘站步行10分鐘

價錢：人均$251起

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