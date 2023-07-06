台南美食｜地獄主題餐廳冥府開飯人氣爆　扮牛鬼蛇神花天酒地打卡

台南美食推介！已經「對凡間食品生厭」的朋友，到台南旅遊的時候，不妨拜訪一間地獄主題餐廳。在這間暗黑系餐廳裡，大家不但能遇見牛頭馬面，更能化身成各種牛鬼蛇神，在陰間冥界「作樂」。這裡有大量魔界造型的食物、飲料，讓行屍走肉的餓鬼們大快朵頤，快來解開這所餐廳玄秘的一面！



台南暗黑系地獄主題餐廳！

位於台南的醉地府，是一間帶人探索異界的暗黑系餐廳。甫打開餐廳大門，大家便會墮進地獄，見盡冥界的千奇百怪、魑魅魍魎。

嫌以凡人的身份未能在冥界盡興？不妨穿上戲服、化粧，化身成各種牛鬼蛇神，與牛頭馬面、童男童女、孤魂野鬼一同在地府花天酒地。

為餵飽各種餓鬼，餐廳供應不同種類的美食，涵蓋台灣菜（辣炒唐僧肉——三杯辣松飯）、浙江菜（狗飼料——板阪紹興炒飯）、德國菜（天殘腳——德國豬腳）等，以滿足來自不同國家的惡靈。

飲品方面，大家除了可以享用各式美酒，更能夠一嘗孟婆湯的味道，忘掉在凡間的日常煩惱。

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在地獄醉生夢死時也要注意！餐廳會按營運情況設有入座時間限制，大家要按時回到凡間去。不過，餐廳每逢平日22:00後與假日23:00後，不設相關限制，讓意猶未盡的冤靈們尋找好歸宿。

醉地府

地址：台南市中西區民生路一段185號

營業時間：17：00 - 03：00（平日：周一至四）；16：00 - 03：00（假日：周五至日及假期）

