華欣酒店推介｜6大泰國華欣新Villa酒店！靚景泳池別墅、水上樂園

華欣酒店Villa 6大推介！華欣是泰國另一個熱門旅遊勝地，且坐落不少超靚華欣酒店，記者整理6大泰國華欣酒店，包括有海景Villa、獨立家庭別墅，部分設有私人泳池房、露天浴缸等，是可以大歎絕美風景的打卡華欣新酒店，最平人均僅$89，認真超抵！去泰國旅遊可以順道留意曼谷酒店推介、青邁酒店推介。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

華欣酒店6大推介！Villa、獨立別墅、泳池別墅、露天浴缸

華欣酒店推介【1】The Standard Hua Hin (SHA Extra Plus)（2021）

第一間要介紹的華欣酒店，是於2021年開幕的The Standard Hua Hin（華欣標準酒店），酒店距離華欣海灘、華欣火車站甚近，非常方便。

（Booking.com）

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這間華欣酒店提供標準房、套房及別墅等房型，而且均設有露台，其中以泳池Villa最受歡迎，不但裝潢設計精緻，最棒的是享有私人泳池，隨時可以在陽光下暢泳，此外酒店亦有花園、室外游泳池、Spa等，設備齊全。

地址：59 Naresdamri Rd, Hua Hin, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan, 華欣, 泰國

交通：華欣火車站步行11分鐘

價錢：人均$402.5起

預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

華欣酒店推介【2】dusitD2 Hua Hin (SHA Extra Plus)（2021）

另一間華欣酒店推介，是同樣於2021年開幕的dusitD2 Hua Hin（華欣都喜D2酒店） ，步行8分鐘就可到華欣火車站，距離商場、海灘等亦只是步行5分鐘，附近更有Spa店和便利店。

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這間華欣酒店設施新穎，提供設有露台的家庭房型，並有室外泳池、酒吧等設施，若親子出遊，酒店更有供孩童玩耍的兒童俱樂部，性價比高！

地址：12, 156 Soi Muban Nhongkhae, Nong Kae, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan, 華欣, 泰國

交通：華欣火車站步行8分鐘

價錢：人均$198.5起

預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

華欣酒店推介【3】華欣瓦剌-弩章節酒店 (VALA Hua Hin - Nu Chapter Hotels (SHA Extra Plus)（2020）

第3間要推介的華欣酒店，是於2020年開業的華欣瓦剌-弩章節酒店 (VALA Hua Hin - Nu Chapter Hotels (SHA Extra Plus)，酒店坐落在七岩，距離華欣火車站約23分鐘車程。

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酒店提供海景房、家庭套房等房型，裝潢設計非常美麗，所有房間均設露台，部分露台更提供浴缸，隨時可以欣賞海景或園林風景，酒店提供室外泳池，極具度假感覺！

地址：849, PXG7+4C7, 21 Petchkasem Rd, Cha-am, Cha-am District, Phetchaburi, 華欣, 泰國

交通：華欣火車站約23分鐘車程

價錢：人均$523.5起

預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

華欣酒店推介【4】Elmas Cha-Am Design Hotel（七岩艾爾馬斯設計酒店）（2020）

位於七岩區的Elmas Cha-Am Design Hotel（七岩艾爾馬斯設計酒店）於2020年開業，距離離華欣市中心約半小時車程，是親子住宿好地方！

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這間華欣酒店提供私人泳池的Villa房型，房間乾淨寬敞，裝潢設計精美，最吸引的是設有特大游泳池外，更有兒童俱樂部、水上樂園等設施，適合一家大小入住，而且價錢親民，值得推介！

地址：5 Rom Yen Rd. Cha-am Phetchburi, 華欣, 泰國

交通：華欣市中心約30分鐘車程

價錢：人均$242起

預訂：Agoda｜Booking.com

華欣酒店推介【5】Verso hua hin – a Veranda Collection（華欣沃斯瓦蘭達精選酒店）（2020）

提到華欣新酒店，不得不提這間於2020年開業的，Verso hua hin – a Veranda Collection（華欣沃斯瓦蘭達精選酒店）！酒店坐落在於Cicada 創意夜市邊，一出門已經可以看到無邊際海灘，行出沙灘大概3分鐘就到，是欣賞日出日落的好地方。

（Booking.com）

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這間華欣酒店提供帶有私人泳池的天空泳池套房，從客房可以望到無敵大海景，房間內設有大浴缸，可以泡在浴缸裏看海，非常寫意！除了客房，酒店整體外觀設計及設施，均以白色為設計主色，加上最特別的是設有玻璃泳池，充滿渡假感覺，到處都是滿滿的打卡位，性價比極高！

地址：122/211 Soi Mooban Khao Takiab Nong Kae, 華欣,泰國

交通：華欣火車站14分鐘車程

價錢：人均$326起

預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

華欣酒店推介【6】華欣愛薩努克套房度假村【SHA Plus+】 (iSanook Hua Hin Resort and Suites) (SHA Plus+) （2019）

華欣愛薩努克套房度假村（iSanook Hua Hin Resort and Suites）於2019年開業，距離離華欣火車站約15分鐘車程，同時鄰近Khao Takiap海灘及多座寺廟，是在華欣觀光旅遊的不錯選擇。

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這間華欣酒店提供設私人泳池的套房，環境舒適而帶溫馨感，設施新穎，並可從客房直通花園，以及酒店的室外游泳池，非常適合家庭入住，最重要是價錢極抵，絕對是平價之選！

華欣愛薩努克套房度假村（iSanook Hua Hin Resort and Suites）最平房價：

（Agoda）

地址：14/88 Soi Mooban Huadon Tambon Nongkae, Amphoe Hua Hin Prachuap Khiri Khan, 華欣, 泰國

交通：華欣火車站約15分鐘車程

價錢：人均$88.3起

預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook