華欣酒店Villa推介10間｜私人海灘／靚景泳池別墅／人均$139起

華欣酒店Villa推介2023！華欣是泰國另一個熱門旅遊勝地，且坐落不少超靚華欣酒店，記者整理10大泰國華欣酒店，包括有海景Villa、獨立家庭別墅，部分設有私人泳池房、露天浴缸等，是可以大歎絕美風景的打卡華欣新酒店，最平人均僅HKD$139，認真超抵！去泰國旅遊可以順道留意曼谷酒店推介、清邁酒店推介。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

華欣是泰國另一個熱門旅遊勝地，且坐落不少超靚酒店（Instagram@e19910901）

華欣酒店Villa推介【1】貝斯特韋斯特華欣升級甲殼酒店（Best Western Plus Carapace Hotel Hua Hin）

貝斯特韋斯特華欣升級甲殼酒店（Best Western Plus Carapace Hotel Hua Hin）是在2022年底才新開幕的海濱度假酒店，位於華欣南部的 Khao Tao海灘旁，距離Cicada夜市和Vana Nava水上樂園亦僅 10分鐘車程，地理位置極佳！酒店分為現代客房及套房，以歐美度假風格打造，淺色調的木紋質感加上大面積的落地窗，更設有私人露台，營造出更寬敞明亮同時極具居家感的空間！酒店更有三個不同主題的泳池，包括水上樂園、主打休閒的碧湖池區以及打卡必備的濱海泳池區，一次滿足你的所有要求！

貝斯特韋斯特華欣升級甲殼酒店（Best Western Plus Carapace Hotel Hua Hin）

房價：人均HKD$251起（高級房）

地址：5/555 Soi Hua-Hin 101, Nong Kae, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan

交通：華欣火車站15分鐘車程

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華欣酒店Villa推介【2】Sea Sand Sun Hua Hin Resort

Sea Sand Sun Hua Hin Resort於2022年才落成開幕，酒店位於佛丕，距離華欣火車站約18分鐘車程！雖然酒店距離較遠，但勝在有私人沙灘，想曬曬太陽都唔使怕要同人逼！酒店亦設有室外游泳池，可以看著一望無際的海景暢泳！酒店客房則帶點輕奢華格調，更有海景露台，無論打卡定睇景都一流！酒店房價亦已包含免費早餐，歐陸式、美式或亞洲風味任君選擇！完美享受這一系列設施與活動，人均價格亦僅HKD$162起，CP值超高！

Sea Sand Sun Hua Hin Resort

房價：人均HKD$162起（豪華房_特大床）

地址：1281 Soi Thani, Petchbui Road, Cha Am, Petchburi, 76120 佛丕, 泰國

交通：華欣火車站18分鐘車程

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華欣酒店Villa推介【3】七岩生態舒適海濱度假村（Eco Cozy Beachfront Resort Chaam）

七岩生態舒適海濱度假村（Eco Cozy Beachfront Resort Chaam）於2020年開業，距離華欣市中心約36分鐘車程，雖然距離市中心較遠，但勝在環境清幽、景色幽雅，而且價錢實惠！酒店客房分為花園房、豪華房、直達泳池房、套房、別墅等多種房型，部分設有按摩浴缸或私人泳池，客房均設超大玻璃窗欣賞海景！酒店亦有室外泳池及專用海灘，可以免受打擾地瞭望海灣景色！

七岩生態舒適海濱度假村（Eco Cozy Beachfront Resort Chaam）

房價：人均HKD$221起（海景高級房）

地址：105 Bang Kao, Cha-am District, Phetchaburi 76120

交通：華欣市中心36分鐘車程

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華欣酒店Villa推介【4】斯攀瓦華欣七岩巴巴海灘俱樂部豪華泳池別墅飯店（Baba Beach Club Hua Hin Cha Am Luxury Pool Villa Hotel by Sri Panwa）

斯攀瓦華欣七岩巴巴海灘俱樂部豪華泳池別墅飯店（Baba Beach Club Hua Hin Cha Am Luxury Pool Villa Hotel by Sri Panwa）坐落在七岩海灘沿岸，距離華欣市中心車程26分鐘。酒店劃分為海濱泳池別墅、中庭泳池別墅、海景套房酒店三大區域，海景套房酒店於2021年新落成。海濱套房皆擁有私人泳池且緊鄰海濱泳池與私房沙灘，中庭泳池與庭園兩側為奢華泳池別墅，海景套房雖然未配備私人泳池，但價錢相對實惠更包含免費早餐，而且擁有得天獨厚的靜謐海景！酒店亦有專用沙灘，讓你可以寧靜的享受度假時光！

斯攀瓦華欣七岩巴巴海灘俱樂部豪華泳池別墅飯店（Baba Beach Club Hua Hin Cha Am Luxury Pool Villa Hotel by Sri Panwa）

房價：人均HKD$550起（巴巴套房）

地址：758 Petchkasem Rd, Tambon Cha-am, Cha-am District, Phetchaburi

交通：華欣市中心車程26分鐘

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華欣酒店Villa推介【5】華欣標準酒店（The Standard Hua Hin）

華欣標準酒店（The Standard Hua Hin）於2021年新開幕，酒店距離華欣海灘、華欣火車站甚近，非常方便！酒店提供標準房、套房及別墅等房型，而且均設有露台，其中以泳池Villa最受歡迎，不但裝潢設計精緻，最棒的是享有私人泳池，隨時可以在陽光下暢泳，此外酒店亦有花園、室外游泳池、Spa等，設備齊全。房價更包含免費早餐，在綠意盎然的氛圍下用餐絕對是人生一大享受！

華欣標準酒店（The Standard Hua Hin）

房價：人均HKD$308起（標準房）

地址：59 Naresdamri Rd, Hua Hin, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan, 華欣, 泰國

交通：華欣火車站步行11分鐘

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華欣酒店Villa推介【6】華欣都喜D2酒店（dusitD2 Hua Hin）

華欣都喜D2酒店（dusitD2 Hua Hin）同樣於2021年開幕 ，步行8分鐘就可到華欣火車站，距離商場、海灘等亦只是步行5分鐘，附近更有Spa店和便利店。酒店設施新穎，提供設有露台的家庭房型，並有室外泳池、酒吧等設施，若親子出遊，酒店更有供孩童玩耍的兒童俱樂部，性價比高！

華欣都喜D2酒店（dusitD2 Hua Hin）

房價：人均HKD$184起（豪華房(兩床) ）

地址：12, 156 Soi Muban Nhongkhae, Nong Kae, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan, 華欣, 泰國

交通：華欣火車站步行8分鐘

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華欣酒店Villa推介【7】華欣瓦剌-弩章節酒店 (VALA Hua Hin - Nu Chapter Hotels)

華欣瓦剌-弩章節酒店 (VALA Hua Hin - Nu Chapter Hotels (SHA Extra Plus)於2020年開業。酒店坐落在七岩，距離華欣火車站約23分鐘車程。酒店提供海景房、家庭套房等房型，裝潢設計非常美麗，所有房間均設露台，部分露台更提供浴缸，隨時可以欣賞海景或園林風景，酒店提供室外泳池，極具度假感覺！

華欣瓦剌-弩章節酒店 (VALA Hua Hin - Nu Chapter Hotels (SHA Extra Plus))

房價：人均HKD$377起（豪華房(兩床)）

地址：849, PXG7+4C7, 21 Petchkasem Rd, Cha-am, Cha-am District, Phetchaburi, 華欣, 泰國

交通：華欣火車站約23分鐘車程

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華欣酒店Villa推介【8】七岩艾爾馬斯設計酒店（Elmas Cha-Am Design Hotel）

七岩艾爾馬斯設計酒店（Elmas Cha-Am Design Hotel）於2020年開業，位於七岩區，離華欣市中心約半小時車程，是親子住宿好地方！酒店提供私人泳池的Villa房型，房間乾淨寬敞，裝潢設計精美，最吸引的是設有特大游泳池外，更有兒童俱樂部、水上樂園等設施，適合一家大小入住，價錢親民之餘未滿5歲的小朋友更可免費入住，值得推介！

七岩艾爾馬斯設計酒店（Elmas Cha-Am Design Hotel）

價錢：人均HKD$211起

地址：5 Rom Yen Rd. Cha-am Phetchburi, 華欣, 泰國

交通：華欣市中心約30分鐘車程

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華欣酒店Villa推介【9】華欣沃斯瓦蘭達精選酒店（Verso hua hin – a Veranda Collection）

華欣沃斯瓦蘭達精選酒店（Verso hua hin – a Veranda Collection）於2020年開業，酒店坐落在於Cicada 創意夜市邊，一出門已經可以看到無邊際海灘，行出沙灘大概3分鐘就到，是欣賞日出日落的好地方。酒店提供帶有私人泳池的天空泳池套房，從客房可以望到無敵大海景，房間內設有大浴缸，可以泡在浴缸裏看海，非常寫意！除了客房，酒店整體外觀設計及設施，均以白色為設計主色，加上最特別的是設有玻璃泳池，充滿渡假感覺，到處都是滿滿的打卡位，性價比極高！

華欣沃斯瓦蘭達精選酒店（Verso hua hin – a Veranda Collection）

房價：人均HKD$347起（豪華房(兩床) ）

地址：122/211 Soi Mooban Khao Takiab Nong Kae, 華欣,泰國

交通：華欣火車站14分鐘車程

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華欣酒店Villa推介【10】華欣愛薩努克套房度假村（iSanook Hua Hin Resort and Suites）

華欣愛薩努克套房度假村（iSanook Hua Hin Resort and Suites）於2019年開業，距離離華欣火車站約15分鐘車程，同時鄰近Khao Takiap海灘及多座寺廟，是在華欣觀光旅遊的不錯選擇。酒店提供設私人泳池的套房，環境舒適而帶溫馨感，設施新穎，並可從客房直通花園，以及酒店的室外游泳池，非常適合家庭入住，最重要是價錢極抵，絕對是平價之選！

華欣愛薩努克套房度假村（iSanook Hua Hin Resort and Suites）

價錢：人均HKD$139起（尊尚客房）

地址：14/88 Soi Mooban Huadon Tambon Nongkae, Amphoe Hua Hin Prachuap Khiri Khan, 華欣, 泰國

交通：華欣火車站約15分鐘車程

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