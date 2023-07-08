熱海溫泉酒店推介｜靜岡7大必住酒店！2分鐘到車站+海景房浸溫泉

撰文：溫藹紅
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熱海溫泉酒店推介2023！位於靜岡縣的熱海，是浸溫泉的旅遊度假勝地，記者整理7大熱海溫泉酒店，當中不乏傳統日式旅館，並設有私人露天浴池，在房間浸溫泉外更可飽覽絕美海景，最快2分鐘到熱海車站，且鄰近沙灘、購物區，順道大歎美味海鮮！有興趣可以順道留意東京新酒店推介上野酒店推介箱根溫泉酒店推介。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

熱海溫泉酒店推介！露天溫泉、私人風呂、海景溫泉酒店

熱海酒店推介【1】 竹林庵水野（Chikurinan Mizuno）

去熱海當然要住熱海溫泉酒店，竹林庵水野（Chikurinan Mizuno）於於高台位置，距離熱海站步行約13分鐘，附近亦有不少人氣旅遊景點，如長濱海灘、Usami Kannonji寺廟等，觀光同樣方便！

（Booking.com）

酒店提供精緻日式客房，配有高木樑天花板、榻榻米，提供私人露天浴池，可以充分浸泡溫泉，同時享受絕美風景，將伊豆大島的漂亮景色盡收眼底。酒店亦提供溫泉大浴場、展望露天浴池等，完全是度假之選。

地址：静岡県熱海市網代627-363
交通：熱海站步行13分鐘、JR網代站8分鐘車程
價錢：人均$2,171.5起
預訂：AgodaTrip.comBooking.com

熱海酒店推介【2】熱海石亭酒店 (Atami Sekitei)

第二間熱海酒店推介就是熱海石亭酒店 (Atami Sekitei)，位於小山丘上，自今已開業55年，是熱海不可多得的高級老牌旅館，距離JR熱海站約10分鐘車程，鄰近熱海神社、熱海溫泉街等。

（Booking.com）

酒店最棒的是可以俯瞰熱海街景，房屋內的通道均由鋪路石、踏腳石和石階組成，優美典雅。除了標準日式客房外，酒店亦提供帶有露天浴室的別墅房型，其石製浴池頗具格調，所有的推拉門窗均是木框架，帶有日本建築美學特色，值得推介。

地址：日本靜岡縣, 熱海, Wadacho 6-17
交通：JR熱海站10分鐘車程
價錢：人均$1,107起
預訂：AgodaTrip.comBooking.comKlook

熱海酒店推介【3】熱海溫泉古屋旅館 (Atami Onsen Furuya Ryokan)

另一間要介紹的老牌熱海酒店，是1806年創建的熱海溫泉古屋旅館 (Atami Onsen Furuya Ryokan)，是熱海溫泉區最為古老的日式傳統旅館，前往JR熱海站需步行13分鐘（車程5分鐘），但靠近熱海陽光海灘，僅步行3分鐘就到達，前往熱海銀座商店街亦只是步行2分鐘，地理位置優越。

（Booking.com）
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酒店客房採用簡約的日式風格，部分客房更設有獨立的露天或室内溫泉浴池，可以想浸就浸。除了客房外，酒店內部亦提供各式各樣​公共浴池，其中室內浴池是直接取用源頭純淨的溫泉水，住客可以安心使用，同時會供應懷石晚餐及傳統早餐，是不錯選擇。

地址： 日本靜岡縣, 熱海, Higashi Kaigan-cho 5-24
交通：JR熱海站步行13分鐘
價錢：人均$2,240.5起
預訂：AgodaTrip.comBooking.comKlook

熱海酒店推介【4】拉弗雷俱樂部伊東溫泉湯之庭 (Laforet club Ito onsen Yunoniwa)

拉弗雷俱樂部伊東溫泉湯之庭 (Laforet club Ito onsen Yunoniwa)距離JR伊東站步行7分鐘，虔通便利，出門口就有各大商店街、便利店及餐廳，隨時都可以吃上夜宵。

（Booking.com）
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這間熱海酒店客房寬敞，配備日式榻榻米客廳，乾淨又舒適，最重要是設有私人獨立温泉，如若想使用更大浴池，一樓亦提供公共溫泉浴池，而且價錢實惠，性價比極高！

地址：日本靜岡縣, 伊東, Shishido 2-3-1
交通：JR伊東站步行7分鐘
價錢：人均$349.5起
預訂：AgodaTrip.comBooking.comKlook

熱海酒店推介【5】熱海溫泉湯宿一番地 (Atamionsen Yuyado Ichibanchi)

熱海溫泉湯宿一番地 (Atamionsen Yuyado Ichibanchi)地理位置優越，距離JR熱海站僅需步行3分鐘，鄰近來宮神社、MOA博物館、姬澤公園等人氣景點頗近，步行就可輕鬆遊覽城鎮和海灘，同時毗鄰商店街，觀光甚為方便。

（Booking.com）
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這間熱海酒店位於可以俯瞰大海和熱海中心的高山上，傳統日式客房寬敞舒適，配備乾淨的榻榻米地板、蒲團及日式床鋪，加上房間視野極佳，房內的露天溫泉浴池，更可以邊休息浸泡，邊眺望風景，而且房價相對偏低，受到不少住客歡迎！

地址：日本靜岡縣, 熱海, Kasugacho 1-2
交通：JR熱海站步行2分鐘
價錢：人均$657起
預訂：AgodaTrip.comBooking.comKlook

熱海酒店推介【6】海之花（Umi no Hana）

另一間要推介的熱海酒店是海之花（Umi no Hana），同樣交通便利，距離JR網代站步行約13分鐘，酒店會提供往返網代站的免費接駁車服務。

（Agoda）
（Agoda）

這間熱海酒店提供附榻榻米的日式客房、和洋室房型等，每間客房均設有足浴及露天溫泉浴池，而且可以欣賞美麗海景，視野極佳，環境寬敞舒適！

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地址：静岡県熱海市下多賀37−9
交通：JR網代站步行13分鐘
價錢：人均$1,435.5起
預訂：AgodaTrip.com

熱海酒店推介【7】WA亭風巷酒店（Watei Kazekomichi Hotel）

WA亭風巷酒店坐落在來宮神社附近的山丘上，距離JR熱海站僅10分鐘車程，酒店提供可轉乘的免費接駁車，雖然位置相較隱秘，但勝在環境清幽，旅客在此可以遠離煩嚚，盡享度假環境。

（Booking.com）
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這間熱海酒店提供傳統日式客房，而且乾淨寬敞，所有房型均設有露台，同時附有私人露天風呂，可以一邊浸溫泉，一邊飽覽壯觀海景，盡享被大自然包圍之感，看日出日落同樣震撼，絕對是度假之選。

地址：日本靜岡縣, 熱海, Baiencho 28-18
交通：JR熱海站10分鐘車程（可轉乘接駁車）
價錢：人均$1,618起
預訂：AgodaTrip.comBooking.com

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